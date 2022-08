Nieuws Gemist? Schip slaat lek op de Waal • Sharon en Job trouwen op z’n Middeleeuws

A50 EERDER OPEN | De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen is vanavond rond 22.00 uur weer geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn eerder klaar dan verwacht. Lees meer.



APPELPOP-BASTERDS | Een club Delftse kompanen komt al sinds 2009 naar Appelpop. Twee van deze zogeheten Delftse Appelpop Basterds, Jacqueline Verweij en Arthur Elgers, zijn inmiddels zo aan Rivierenland verknocht, dat ze in Kapel-Avezaath een vaste campingplek hebben. Geheel in Appelpop-stijl.



SCHIP MAAKT WATER | Een binnenvaartschip is lek geslagen in de Waal bij Nijmegen. De brandweer heeft het water uit het schip gepompt. Het schip zou door de lage waterstand iets hebben geraakt op de bodem van de Waal, maar de brandweer kon dat zondag niet bevestigen.

VERKEERSDODE | Een 59-jarige vrouw uit Lichtenvoorde is zondagmorgen om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Oude Winterswijkseweg tussen Vragender en Winterswijk.



FAMILIE ‘KIPPENHOK ‘| Een gezin met negen kinderen, waarbij na de eerste drie kinderen nog drie tweelingen volgen. Zes meiden, drie jongens. Dat is naast leuk ook leerzaam, zo vinden de negen. ,,Je leert geduld hebben, delen en afstemmen.”



MOORD MAAKT RUSSEN NERVEUS | De aanslag waarbij de dochter van de Russische filosoof en ultranationalist Aleksandr Doegin zaterdag in een buitenwijk van Moskou werd gedood, leidt tot een schokgolf in Rusland. Niet alleen vanwege het feit dat Daria Doegina - een tamelijk bekende en in ultranationalistische kringen geliefde journalist - bij de bomexplosie in de auto van haar vader om het leven kwam, maar nog meer vanwege het feit dat de aanslag überhaupt kon plaatsvinden. Lees meer.

ANNEKE WAS BIJNA DOOD | Anke Merkx (36) uit Wijchen heeft een bijna-doodervaring (BDE) gehad. Ze begeleidt nu als therapeut veel mensen met eenzelfde ervaring. Ze houdt op 30 augustus een lezing in de bibliotheek van Wijchen. Het is een soort coming-out.



VITESSE IN TIJDNOOD | Vitesse is in de huidige staat niet meer dan een degradatiekandidaat. De Arnhemse club verloor gisteren met 4-0 thuis van Heerenveen en heeft nog iets meer dan een week om het overnameproces af te ronden en nieuwe spelers aan te trekken. Dat is de enige manier om een ramp voor de winterstop te voorkomen.



MART VS BIER | Mart Hoogkamer heeft gisteravond opnieuw een optreden vroegtijdig moeten afbreken. De 24-jarige volkszanger kreeg op het Drentse Boerenrock Festival een bierdouche bij het begin van zijn optreden. Lees meer en bekijk de beelden:

MEISJE VALT VAN KAR | Het meisje dat zaterdagavond gewond raakte bij een ongeval tijdens de Heideoptocht in Ede heeft daarbij een verschoven wervel opgelopen. Ze is zondag weer thuis gekomen na een nachtje in het ziekenhuis te hebben doorgebracht.



HITTE KOMT TERUG | De komende week staat ons weer zomers weer te wachten. De temperatuur stijgt en het blijft weer zo goed als droog. Lees meer.



TROUWEN ZOALS 800 JAAR GELEDEN | Het dorp Tolkamer waande zich dit weekend weer heel even in de middeleeuwen. Op de kade werd namelijk een huwelijk voltrokken in de stijl van 800 jaar geleden. Gehuld in passende kleding, gaven Sharon Derksen en Jop Lamers elkaar het ja-woord zoals het ging in het jaar 1222.



AFSCHEID VAN DE RIJNWIJK | Het einde van de Arnhemse volkswijk Rijnwijk is in zicht. ,,De mensen die vertrokken zijn hebben allemaal heimwee”, zegt Hennie Hol (75), die er vanaf haar geboorte woont. Maar het afscheid is aanstaande.

