Nieuws gemist? Scholen dicht door bedreiging en winkeleigenaar weigert mondkapje te dragen

DREIGING OP SCHOOL Door een dreigend bericht dat woensdagmiddag is binnengekomen, zijn alle acht vestigingen van MBO-opleiding ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen gesloten. 400 leerlingen en medewerkers die op de locaties aanwezig waren, zijn naar huis gestuurd. Vanwege de dreiging wordt de hoofdlocatie van het roc in Tiel momenteel beveiligd door agenten.

NOG GROTER Wijchen wil bedrijventerrein Bijsterhuizen met 40 hectare uitbreiden. De gemeente gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van zo’n uitbreiding. Het gaat om een stuk grond ten noordwesten van Bijsterhuizen, tussen de Schoenaker, de Nieuwe Wetering en het bedrijventerrein. De gemeente Wijchen is momenteel in onderhandeling met de eigenaar van de grond. Bijsterhuizen ligt tussen Wijchen en Nijmegen en is het grootste bedrijventerrein van Gelderland. Het is nu 245 hectare groot.

MONDKAPJESWEIGERAAR Hij ziet zichzelf niet als martelaar of rebel. Maar van mondkapjes wil Gerjo Pereira niets weten. Dus ook niet in zijn eigen kringloopwinkel aan het Heidepad in Wezep. Hij draagt ze niet, maar laat aan klanten en medewerkers de vrije keuze. De handhaver van de gemeente Oldebroek was er snel bij om daar een einde aan te maken. ‘Het is mijn winkel, ik bepaal de regels’, zegt Gerjo.



Volledig scherm Gerjo Pereira weigert een mondkapje te dragen in zijn winkel. © Henri van der Beek

SPECIALE SHOW De wereldberoemde dj Nicky Romero gaat voor oud en nieuw een speciale show opnemen voor de jongeren van Veenendaal. Hij doet dat op verzoek van de gemeente die met de jaarwisseling iets speciaals wil doen voor de jeugd in de stad.

Volledig scherm DJ Nicky Romero on tour © nickyromero

STEUNPAKKET IS TELEURSTELLEND Het extra steunpakket dat vandaag is toegezegd, gaat de horeca amper helpen. ,,We worden geslachtofferd, staan met de rug tegen de muur. Dit is heel teleurstellend’’, zegt Sander Wind van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij reageert op wat er nu bekend is over het extra steunpakket. ,,We hadden er eerlijk gezegd rekening mee gehouden dat het meer zou worden, want hiermee is het probleem niet uit de wereld.’’

WOEDE OM NAAM WIJK De naam van sigarettenfabriek British American Tobacco (BAT) prijkt prominent op de splinternieuwe hoekwoning in de gelijknamige woonwijk. De vraag is hoelang nog. Zevenaar gaat op zoek naar een nieuwe naam voor woonpark BAT. Een ‘historische blunder’ noemt Paul Freriks, commissielid voor Sociaal Zevenaar, de naam van woonpark BAT. ,,Hoe kun je een nieuwbouwwijk nou de naam geven van een sigarettenfabriek? British American Tobacco wist donders goed hoe schadelijk sigaretten zijn voor de gezondheid toen dit product in Zevenaar werd gemaakt.”

Volledig scherm Paul Freriks (r) en Huub Meijer voor de woning met de naam BAT. © Jan Ruland van den Brink

GIF IN DE GRAZERS Op vervuilde grond in de uiterwaarden van de grote rivieren in Gelderland moeten geen dieren meer grazen. Er grazen dieren in de uiterwaarden bij onder andere Arnhem, Nijmegen, Duiven en Slot Loevestein. De provincie moet hierover afspraken maken met de beheerders. Dat vindt de Gelderse SP. Op steeds meer locaties langs de grote rivieren blijken runderen en paarden te grazen op grond die verontreinigd is met schadelijke stoffen zoals dioxines en zware metalen. Op enkele van die plekken zijn in dieren die het hele jaar daar grazen te hoge concentraties dioxines gevonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

VROUW OVERLIJDT NADAT ZE AAN LOT IS OVERGELATEN BIJ ONGELUK Een fietsster (69) die in Gennep is aangereden woensdagochtend, overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De automobilist is er zonder te stoppen vandoor gegaan en liet de vrouw aan haar lot over.

Volledig scherm Politie doet onderzoek bij het voertuig wat mogelijk betrokken is na een aanrijding met doorrijding waarbij een vrowu gewond geraakt is. © Theo Peeters

DUBIEUZE VERKOOP De gemeente Winterswijk gaat behalve de dubieuze overdrachten van 39 Joodse huizen tijdens de Tweede Wereldoorlog ook de verkoop van grond onderzoeken. ,,Ik wil echt weten welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld”, zegt burgemeester Joris Bengevoord. Hij heeft hiervoor de Utrechtse historicus Maarten-Jan Vos ingeschakeld van het Joods Cultureel Kwartier. Hij doet ook het onderzoek in Lochem naar de geroofde Joodse huizen.

BEGROTINGSTEKORT OVERBETUWE De gemeente Overbetuwe gaat flink snijden in de begroting. De gemeenteraad legde dat voornemen dinsdagavond unaniem vast in een brief naar gedeputeerde Jan Markink. Overbetuwe kent in de jaren 2022 tot en met 2024 een begrotingstekort oplopend tot 3,7 miljoen in dat laatste jaar. Voor Gelders gedeputeerde Jan Markink, toezichthouder op de gemeentelijke begrotingen, reden om Overbetuwe verzwaard financieel toezicht in het vooruitzicht te stellen.

ZIN IN DREAMFIELDS Corona of niet, de voorbereidingen voor Dreamfields 2021 zijn gestart. De organisatie van het festival op Rhederlaag neemt het risico van afgelasting op de koop toe. ,,Wij kunnen niet stilzitten”, meldt organisator David Brons. Enkele van de namen die ze al hebben vastgelegd voor het evenement op 10 juli: R3hab, Lucas & Steve, Lil Kleine & The Entourage, Snelle en Bizzey. Het leidde tot honderden blije reacties van festivalgangers. ,,We hopen er met zijn allen op. We zijn zo toe aan een goed feest”, aldus Brons.