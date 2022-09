Nieuws gemist? Scholier zwaargewond door slapende automobilist • Welke katachtige schoot daar het maisveld in?

SCHOLIER ZWAARGEWOND DOOR SLAPENDE AUTOMOBILIST | Een werkstraf van honderd uur plus twee jaar voorwaardelijk het rijbewijs kwijt. Dat is de eis van de officier van justitie tegen de man die twee jaar geleden een ernstig ongeluk veroorzaakte op het viaduct over de A30 bij Ederveen. Een jongen uit Lunteren raakte daarbij zwaargewond. ‘Je had, zeker als narcolepticus, gewoon niet meer in de auto moeten stappen’

STEVEN EN MARIEKE WILLEN HUIS RUILEN | Steven en Marieke hebben in Dalfsen een mooie, maar kleine woning in de aanbieding. Nu zoontje Lucas één jaar is geworden zoeken ze zelf wat ruimers. Het liefst met een grote tuin. Het ‘te-ruil-bordje’ dat ze voor de gevel plaatsten viel in de smaak: negen kandidaten meldden zich voor een mogelijke woningwissel. ,,We willen best verkopen, maar vind maar eens wat terug.”

Volledig scherm Steven en Marieke voor hun huis dat ze willen ruilen. © Enzio Ardesch

NEC BETAALT SMAK GELD VOOR OPKNAP TRAININGSCOMPLEX | De Eendracht, het trainingscomplex van NEC, is de afgelopen maanden volledig op de schop gegaan. Voor 1,7 miljoen werd er ingezaaid, uitgerold en vertimmerd. In tegenstelling tot eerdere berichten profiteren de amateurs van SC NEC nog een seizoen mee. ,,De Eendracht is straks een plek waar (jeugd-)spelers optimaal worden uitgedaagd in een topsportomgeving.”

MAX VERSTAPPEN IS OFFICIER | Max Verstappen, de eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De coureur van Red Bull kreeg vandaag deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Sport Conny Helder. De onderscheiding is de vierde graad in de orde. ,,Wat een geweldige prestatie. Hiermee zet je Nederland op de kaart.”

Volledig scherm Max Verstappen met Minister voor Sport Conny Helder. Max Verstappen is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. © KNAF

KATTEN BILLY EN FRENKY BLIJVEN IN APELDOORN | De katten Billy en Frenky, waarover twee exen uit Apeldoorn en Tiel bakkeleien nu de liefde voorbij is, blijven voorlopig bij de man in Apeldoorn. De rechter moest er aan te pas komen om een beslissing te nemen. ‘U komt er echt wel overheen als de katten naar de ander gaan’

TIENERS MISHANDELEN VROUW URENLANG | Ze werd urenlang geslagen, geschopt en kreeg een stok in haar mond geduwd. Een 21-jarige vrouw werd op 5 december 2021 vastgehouden in een Goudse woning, waar ze werd bedreigd met verkrachting en door de nog zeer jonge daders werd gefilmd. ‘Hij stak de achterkant van een bezemsteel in mijn mond’

BAAS BETAALT ENERGIEREKENING | Je baas die de helft van je energierekening betaalt, dát wil iedereen wel. Zeker met de huidige torenhoge energieprijzen. Voor de ruim tweehonderd medewerkers van het bedrijf DAEL in het Westlandse Maasdijk wordt dit komende winter ook écht werkelijkheid. De directie wil niet dat haar medewerkers in de problemen komen en trekt flink de knip. ,,Wij voelen het als onze plicht om dat te doen.”

WELK DIER SCHOOT DAAR HET MAISVELD IN? | Gerwin Pul uit Emst schrok vanmiddag toen hij bij zijn sproeirondje om zijn huis opeens ‘iets van een lynx’ zag zitten tussen de struiken. Hij kon er gauw twee foto’s van maken en daarna schoot het dier bij zijn nadering het naastgelegen maisveld in. Maar wat voor dier is het nou?

