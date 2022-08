Nieuws gemist? Schrijver Salman Rushdie neergestoken • Twee blussers gewond bij grote brand in Goch

RUSHDIE NEERGESTOKEN | De Brits-Indiase romanschrijver Salman Rushdie is neergestoken vlak voor een lezing die hij zou geven in het westen van de staat New York, circa 470 kilometer van de stad New York. De gouverneur van de staat New York, Kathy Hochul, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat Rushdie nog leeft.

GROTE INDUSTRIEBRAND, BLUSSERS GEWOND | In een bedrijfspand aan de Kevelaererstrasse in Goch (Duitsland) woedt een zeer grote industriebrand. De rookwolken zijn goed waarneembaar in Gelderland en Limburg. De brand brak vrijdagmiddag uit. Wat voor bedrijfspand het is, is niet bekend. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Twee van hen raakten zwaargewond.

Volledig scherm In een bedrijfspand aan de Kevelaererstrasse in Goch (Duitsland) woedt een zeer grote industriebrand. © Persbureau Heitink

HEIDEBRAND ONDER CONTROLE | Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf stond vrijdagmiddag in brand. De brandweer rukte groots uit en kwam met ruim 120 brandweerlieden en 17 wagens naar het natuurgebied. Rond 15.30 uur was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog tot laat in de avond bezig te zijn met nablussen.

MAN GAAT WAAL IN EN KOMT NIET MEER BOVEN | In de Waal is vrijdagmiddag ter hoogte van de Waalbandijk in Dodewaard een man te water geraakt. Volgens de melding bij de hulpdiensten is diegene vervolgens niet meer boven water gekomen. Onder meer de brandweer, politie en Rijkswaterstaat waren op en aan het water aanwezig. Een team van duikers zoekt in het water en ook een politiehelikopter waren ingezet bij de zoektocht. Een ambulance en een traumahelikopter stonden paraat aan wal.

WAT MOET DIE HELI BOVEN DE POSBANK? | Bezoekers van Nationaal Park Veluwezoom in Rheden zijn afgelopen week herhaaldelijk opgeschrikt door laagvliegende helikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Donderdagmiddag raasden bijvoorbeeld twee Apache-gevechtshelikopters zeer laag over de bloeiende heide van de Posbank.

ER WAS DUS WEL DEGELIJK IETS LOOS TUSSEN GILLIS EN NICOL | Peter Gillis heeft eind mei tijdens een ‘incident in de privé-sfeer’ zijn vriendin Nicol in neus en rug gebeten, in haar borsten geknepen en haar oorbel uit haar oor getrokken. Ook trok hij aan haar haren en armen en duwde haar tegen de muur. Die verdenking maakte het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag bekend. Er zijn foto’s van de wonden en er is ook een geluidsopname van de worsteling: iemand belde de politie terwijl het speelde.

LAGE WAAL, WAT JUT JE BIJ ELKAAR? | Met de historisch lage waterstand van de Waal liggen gebieden die tot voorheen niet begaanbaar waren plots aan je voeten. Een uitgelezen kans voor strandjutters. Liggen er gouden bergen aan de oevers of is het verspilde moeite? Verslaggever Jip Trommelen zoekt het uit.

PAARDENMARKT IN DE HITTE. HIER ZIJN DE ANTWOORDEN | Honderden paarden komen maandagochtend naar de pony- en paardenmarkt in Bemmel. Onverantwoord met warm weer, zegt onder meer de Partij voor de Dieren in buurgemeente Nijmegen. Maar hoe erg is het nou allemaal écht?Vier vragen en antwoorden.

NIJMEEGSE NYLS PAKT GOUD | Nyls Korstanje heeft vrijdagavond in Rome op de Europese kampioenschappen zwemmen aanvankelijke net naast de medailles op de 50 meter vlinderslag gegrepen. Hij werd vierde. Maar met de gemengde estafetteploeg greep hij toch weer goud.

KNIEBLESSURE NEKT VAN EGDOM | Jorik van Egdom verschijnt zaterdag niet aan de start van de EK triatlon. De 27-jarige Veenendaler heeft zich deze week afgemeld voor de titelstrijd in het Duitse München.

WAAROP GA JIJ BEZUINIGEN? | Het leven is aan alle kanten duurder aan het worden: energierekeningen stijgen, in de supermarkt zijn veel producten duurder geworden en ook in de horeca en kledingwinkels is de inflatie bij het afrekenen direct voelbaar. zijn er zaken waarop je nu al bezuinigt om niet in geldproblemen te komen? De redactie van De Gelderlander is op zoek naar jouw ervaring.