Nieuws gemist? Schrik zit er in na grote brand in Nijmegen en Freddy blikt terug op Married at First Sight

AUTO'S UITGEBRAND Op de parkeerplaats van de Nocturneflat aan de Nocturnestraat in Nijmegen zijn woensdagochtend drie auto’s en een busje volledig in vlammen opgegaan. Een vierde auto raakte flink door het vuur beschadigd en kan ook als verloren worden beschouwd, een vijfde liep rookschade op. Omwonenden zijn geschrokken. ,,Opeens hoorde ik een knal.”

Volledig scherm Een trieste blik vanaf de Nocturneflat. © DG

MEER DODEN IN VERPLEEGHUIZEN In het zuiden van Gelderland en in Noord-Brabant zijn in de verpleeghuizen opvallend meer mensen overleden aan corona dan in het midden en oosten van Gelderland. Doorgaans sterft een op de vijf verpleeghuisbewoners door een coronabesmetting, maar die aantallen lopen in het zuiden van onze regio op tot meer dan een op de vier. ,,De verschillen zijn opvallend’’, zegt hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Nijmeegse Radboudumc. ,,Dat vraagt om nader onderzoek.’’

MARRIED AT FIRST SIGHT Hét droomkoppel van Married At First Sight is niet meer: Freddy Hollander (69) uit Duiven en zijn kersverse vrouw Sylvia van Mierlo (59) uit IJsselstein waren in shock toen ze in oktober hoorden dat zij aan longkanker lijdt. De twee waren hét populairste stel van het populaire RTL-programma Married At First Sight. ,,Het ging door merg en been. Zo heftig om ineens zulk slecht nieuws te horen.”

Volledig scherm Freddy en Sylvia van Married At First Sight. © FLEXMI fotografie

GROOT VERDRIET NA ONGELUK Het verdriet in Coevorden is groot na het overlijden van twee jonge meisjes door een aanrijding met een auto. De slachtoffers reden aan het einde van middag op een skelter en staken een 80-kilometerweg over toen het ongeluk gebeurde. Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden kan niet in woorden vatten hoe tragisch het incident is. ,,Dit heeft zoveel impact op veel levens.”

SNUIVENDE ARBEIDSMIGRANTEN Oost-Europese arbeidsmigranten die erop los snuiven. Ook tijdens werktijd. Om de sleur en de lange dagen vol te houden. Uit onderzoek van De Gelderlander en onderzoeksplatform Investico blijkt dat het volop gebeurt. Werkgevers testen hun personeel niet voor niets massaal op drugs, ook al is dat clandestien. Een reportage van het leven achter de Polenhotels.

Volledig scherm De President, polenhotel waar incident plaatsvond afgelopen weekend. © Rolf Hensel

BAUDET NAAR VEENENDAAL Thierry Baudet voerde woensdagmiddag campagne in Veenendaal met Forum voor Democratie (FVD). Er zijn zo’n 200 mensen naar het Stadspark gekomen. De FVD-leider riep de aanwezigen in zijn toespraak op zich aan de maatregelen te houden, wel hield hij weer een pleidooi tegen de in zijn ogen onzinnige coronamaatregelen en vaccins. ,,Als gezond mens onder de 70 loop je geen risico. Vaccins zijn hooguit experimenteel.”

Volledig scherm De camping van FVD in Veenendaal. © DG