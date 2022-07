Nieuws gemist? Schutter doodt en verwondt mensen in winkelcentrum; Bennie Jolink waarschuwt boeren

JOLINK WAARSCHUWT | Een dag voor de aangekondigde boerenprotesten waarschuwt Bennie Jolink boeren in Nederland. ‘Laat je niet opstoken door een oproerkraaiende Brabander’. Hij doelt daarmee op de leider van Farmers Defence Force. Normaal-zanger Jolink doet zijn oproep op Facebook. Hij weet dat hij geen vrienden maakt met zijn uitspraak, maar gezien de situatie waarin Nederland zich bevindt acht hij het toch nodig.

VERKOOP VITESSE | De Russen stappen na twaalf jaar op bij Vitesse. De club is schuldenvrij, maar praat al met een nieuwe eigenaar. Waarom gaat de eredivisionist niet gewoon zelfstandig verder? De Gelderse club is nu gezond, met zelfs een eigen vermogen van 14,8 miljoen euro. Maar toch komt er een nieuwe eigenaar. Waarom gaat de club niet zelfstandig verder? Zes vragen over de eredivisionist.

SCHIETPARTIJ WINKELCENTRUM | Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn vanavond meerdere doden gevallen. Dat maakt de politiechef zojuist op een persconferentie bekend. De vermoedelijke schutter is buiten het gebouw aangehouden.

WAAR IS HET GELD? | Vier hardloopwedstrijden in en rondom Nijmegen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. De deelnemers, die tot wel 60 euro betaalden voor startbewijzen, blijven vertwijfeld achter en ook de grootste sponsor is boos.

BALLETJURK | Haar terminale man bereikte miljoenen Nederlanders met een foto in een roze balletjurk. In een ‘open brief’ luchtte de toen nog onbekende Evert zijn hart over kanker, zijn kinderen en de toekomst. Nu is hij er niet meer. Weduwe Linda Muis-Dorrestein (41) blijft achter met vier kinderen. ,,Soms app ik hem, ook al weet ik dat er geen reactie komt.”

Volledig scherm Linda Muis en haar kinderen Sophia, David, Logan en Tony. Inzetje: de foto waarmee Evert Muis landelijke bekendheid kreeg. © Josh Walet/Steve The

VERDRONKEN | Langs de Nederrijn bij Wageningen is zaterdagmiddag tijdens een grote zoekactie het lichaam van een 22-jarige man uit Wageningen gevonden. De asielzoeker uit Irak is volgens de politie kort daarvoor verdronken tijdens het zwemmen.

RECIRCULATIESTAND | Weinig automobilisten weten wat de betekenis is van een knopje met daarop het pictogram van een auto met daarin een pijl. Nog minder bekend is dat je met deze recirculatiestand op warme dagen tijdens korte ritten tot 10 procent brandstof bespaart.

BEMIDDELAAR | Johan Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken met boeren en de politiek moet leiden. De Tweede Kamer had om zo’n bemiddelaar gevraagd vanwege de heftige reactie uit de agrarische sector op de ingrijpende stikstofplannen.

DRUK IN NIJMEGEN | Het wordt druk op de wegen in en rond Nijmegen deze maandag en dinsdag, maar hoe druk? De concerten van Rammstein in het Goffertpark zullen veel verkeer trekken. Maar dan komen de boerenprotesten er mogelijk nog bij. De politie adviseert morgen thuis te werken, nu totaal onvoorspelbare acties van boze boeren op het programma staan. In het hele land staan politiemensen klaar om in te grijpen als het uit de hand loopt.

Volledig scherm Leadzanger Till Lindemann van Rammstein. © Mariska Hofman

JAGER DOODGESCHOTEN | Een Zuid-Afrikaanse jager die een bedrijf voor jachtsafari’s runde en graag pronkte met foto’s van geschoten wilde dieren, is zelf gedood. Riaan Naude (55) van Pro Hunt Africa zou zijn vermoord door twee mannen toen hij langs de kant van de weg stond, omdat zijn wagen oververhit was geraakt.

BUURTKEET | Biertje in de hand, jongens in spijkerbroek met een zwart T-shirt met opdruk, en meiden die duidelijk meer hun best hebben gedaan. In groepjes nemen ze met elkaar de week door bij de buurtkeet in Lunteren. De gemeente blijft op afstand, maar dat wil niet zeggen dat alles kan.

KUNSTROOF | Wat een brutaliteit. Drie kunstwerken van Diana Meijerink zijn in de afgelopen periode gestolen uit het ziekenhuis in Winterswijk. De kunstenares is erg verdrietig. Meijerink heeft een spierziekte en het kost haar veel moeite schilderijen te maken.

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, camping © Gerard Verschooten

DTRH | Tienduizenden liefhebbers genoten afgelopen weekeinde van Down The Rabbit Hole. Het festival dat door corona twee jaar niet gehouden kon worden beleefde nu een prachteditie op de Groene Heuvels in Ewijk met weergaloos festivalweer. Kijk hier voor een mooie fotoimpressie.

VISSEN, MAG DAT? | Het nieuwe stadsbestuur van Arnhem wil het sportvissen ontmoedigen. Vergunningen worden niet meer verlengd. John Beijer, voorzitter van Hengelsportvereniging Elden, is niet blij. ,,Vissen is ontstressen.”

BOERENMIS | Het land wordt platgelegd maandag, als je radicale boeren mag geloven. Een dag eerder is er een kerkdienst in een boerenschuur in Groesbeek. De timing is toeval, de hoop komt als geroepen.