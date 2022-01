Nieuws gemist? Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice en terug in de tijd in retrokamer in Wagenings hotel

COMMOTIE ROND THE VOICE | RTL en producent ITV hebben besloten The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldt dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen bekent zijn betrokkenheid en stapt per direct op. Er blijkt bovendien aangifte te zijn gedaan tegen jurylid Ali B., die alle aantijgingen ontkent.

VERSOEPELINGEN EN PROTESTEN | Op de eerste dag van de heropening van onder meer de winkels en kappers, openden ook in meerdere gemeentes horecazaken de deuren. Tegen de geldende coronamaatregelen in, met wisselende reacties van de lokale overheden. Zo moesten in Arnhem de horecazaken snel weer sluiten, terwijl in Ede niet werd ingegrepen. We volgden de ontwikkelingen de hele dag in een liveblog, dat hier is terug te lezen.

ZORGEN OM LYO | Ze verheugden zich op de geboorte van hun eerste kindje, Oscar Schutter (31) en Demi Rosbach (25) uit Zevenaar. Niets wees erop dat er wat aan de hand zou zijn met zoontje Lyo, die op 19 oktober een maand te vroeg is geboren in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Al snel nadat het kereltje na een loodzware bevalling het levenslicht zag, bleek er wel degelijk iets mis te zijn. Hij heeft het Apertsyndroom. Een zeer zeldzame aandoening, die één of twee keer per jaar in Nederland wordt vastgesteld.

ACHTERHOEKER TREFT FRIEZEN AF | Hij was met een smoes naar Friesland gelokt, stond daar ineens commissaris van de Koning Arno Brok voor zijn neus. Netterdenaar Gert Cent wist niet wat hem overkwam. ,,Kreeg ik plompverloren te horen dat ik de beste fokker was van Friese paarden in het jaar 2021. En mijn merrie Boukje C het beste paard.”

EXPLOSIEVE RELATIE | Ze ontvluchtte de Colombiaanse drugshoofdstad Medellín om in Den Haag zichzelf te kunnen zijn. Maar transgender-sekswerker Mónica ‘Briza’ Garces Florez (40) kwam toch door geweld om het leven. In een Van der Valk Hotel op de grens met Wassenaar werd ze vermoord door de man van wie ze soms hield en die ze soms haatte.

JAREN 70 IN DE WERELD | Een Neil Diamond-poster aan de muur, een draaitelefoon op het kastje en een oranje föhn in de badkamer. Eén kamer in Hotel de Wereld ademt helemaal de sfeer van de jaren 70. Tot 13 februari kunnen hotelgasten tijdens hun overnachting terug in de tijd stappen. De gordijnen van de seventieskamer zijn oranje, de beddensprei paars en in de kast hangen lange, kleurrijke seventiesjurken. Ook de pannenkoekplant ontbreekt niet. ,,Restaurants en winkels zijn dicht, maar mijn uitgangspunt is steeds: wat kan ik wel doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het hotel levendig blijft? Daarbij geloof ik erg in samenwerking met anderen. Er ontstaan dingen waar je alleen nooit op gekomen zou zijn”, vertelt hotelmanager Hans Hooft.

DAKLOOS IN ARNHEM | ,,Tja, jij had natuurlijk gehoopt op een beetje reuring vanavond, maar zo gaat het meestal, hoor. Mensen zijn blij als ze kunnen slapen”, zegt Edmund Boering van nachtopvang De Duif. Jeroen van Bergeijk liep een maand mee op verschillende plekken in de daklozenopvang van Arnhem en vertelt de verhalen achter de cijfers. Over maximaal drie suikerklontjes in de koffie, mensen in afwachting en halve liters in het Musispark.

