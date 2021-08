Nieuws gemist? Sireneblunder zorgt voor loos alarm in Utrecht en aangrijpende beelden van evacuatiechaos Afghanistan

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 16 augustus.

SIRENEBLUNDER PROVINCIE UTRECHT | Verkeerde vinkjes. Die waren er de oorzaak van dat maandagochtend in de hele regio Utrecht per ongeluk het luchtalarm afging. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) was het de bedoeling dat het luchtalarm van Ouwehands Dierenpark in Rhenen getest zou worden. Een medewerker van de meldkamer vinkte rond 11.00 uur echter per ongeluk álle luchtalarmen in regio Utrecht aan. ,,Al die alarmen gingen tegelijkertijd af en waren in heel de omgeving te horen.”

RECORDBEDRAG VOOR OUDE CARAVAN | Een luxueuze caravan uit de jaren 50 heeft op veilingsite Bring A Trailer 630.000 dollar opgebracht. De caravan ziet er van buiten uit als een treinwagon, maar is van binnen ingericht als een klassieke penthouse. Meer dan tien jaar is er gewerkt aan deze Westcraft Capistrano uit 1950. De caravan is compleet omgebouwd en gemoderniseerd.

Volledig scherm Het interieur van de caravan © Bring A Trailer

BASISAKKOORD VVD EN D66 | Na een zomerstop van drie weken ging de kabinetsformatie vandaag verder. Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) bespraken met informateur Mariëtte Hamer hun basisplan. Deze schets moet andere partijen verleiden mee te regeren, al hebben alle partijpolitieke blokkades, voor- en afkeuren de formatiepauze overleefd. Het stuk bevat ‘bouwstenen voor een regeerakkoord’. ,,Het is een basis, een aanzet tot een mogelijk regeerakkoord”, omschreef Kaag het basisstuk vanochtend. Overigens bevestigde Kaag opnieuw dat ze een regering met de Christen Unie niet ziet zitten.

GEEN MONDKAPJE OP BIJ DUITSE TANKSTATIONS | Veel Nederlanders negeren het verplicht dragen van een mondkapje bij Duitse tankstations. Of ze met zogeheten coronawappies van doen hebben durven de Duitse Tankstellenkassierer niet te zeggen. Maar dat ze het geregeld aan de stok krijgen met Nederlanders die zich niet houden aan de mondkapjesplicht, daar draaien ze niet omheen.

Volledig scherm Wendy van de Burgt uit Rheden doet het wel: ze tankt met mondkapje op bij de Star in het Duitse Elten. Veel landgenoten houden zich echter niet aan de in Duitsland geldende mondkapjesplicht. © Jan Ruland van den Brink

PRIJZENSLAG OM VAKANTIEWERKERS | Zelden was het voor jongeren zo gemakkelijk een goed betaalde vakantiebaan te vinden. In de jacht op tijdelijke werknemers is de concurrentiestrijd zo groot, dat jongeren het werk voor het kiezen hebben. Werkgevers bieden extra salaris om ze binnen te halen. Daar tegenover staat dat de werkhouding van jongeren verandert. Van een baas die zegt: voor jou tien anderen, is het nu de werknemer die dat zegt.

CHAOS OP VLIEGVELD KABOEL | Sinds de taliban de touwtjes in handen hebben in Afghanistan, is er paniek uitgebroken. Vooral op het vliegveld van de hoofdstad Kaboel is de chaos goed zichtbaar. Inmiddels zijn er op sociale media al beelden opgedoken waarop te zien is hoe radeloze mensen op Amerikaanse vliegtuigen proberen te klimmen om zo het land te ontvluchten. Door de grote mensenmassa op het vliegtuig, is het te druk om evacuatievluchten te laten landen en opstijgen.

Schrijver Qader Shafiq, Afghaanse Nijmegenaar, vindt dat het Westen eens goed in de spiegel moet kijken wat betreft de situatie in Afghanistan. ,,Dit is de klap in het gezicht die je aan zag komen, maar die werd doodgezwegen.”

STREEP DOOR ACHTERHOEKS FESTIVAL | Door de Mega Immuun Party in Lichtenvoorde, die stond gepland voor eind september, is een streep gezet. De laatste persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge noopt organisator Feestfabriek Alles Komt Goed het event te verzetten naar 1 tot en met 3 april volgend jaar. ,,Het is onbegrijpelijk dat ze onze branche wederom als een baksteen laten vallen.”

BIJZONDERE TOESCHOUWER | De korfballers van KV Wageningen zagen zondag een wel heel bijzondere toeschouwer over het veld lopen. Een dier dat van kleur veranderde en een grote kuif had. Het was een kameleon waar al twee maanden naar gezocht werd. Zijn baas, een Wageningse student, had op 6 juni per ongeluk de deur van zijn flat open laten staan en dacht het beest nooit meer terug te zien. Totdat de kameleon opdook op het korfbalveld.

Volledig scherm De kameleon was tegen het hek aan geklommen bij korfbalvereniging Wageningen. © Dierenambulance Nederrijn