Nieuws Gemist? Situatie in Marioepol ‘catastrofaal’ en gestolen paard Talento te koop aangeboden in andere provincie

OEKRAÏNE-UPDATE | De Oekraïense autoriteiten doen donderdag nieuwe pogingen om burgers te evacueren uit een aantal belegerde steden. Vicepremier Irina Veresjtsjoek meldt dat met Rusland afspraken zijn gemaakt voor negen humanitaire corridors.



Volgens de viceburgemeester van de Oekraïense havenstad Marioepol is de situatie er catastrofaal. Vooral het gebrek aan watervoorziening is dramatisch, geeft Sergej Orlov aan. Een kleine minderheid van de mensen kan water uit waterputten halen. Anderen zijn aangewezen op regenplassen, water uit verwarmingsbuizen en sneeuw die gesmolten wordt.



MOLDAVIË VREEST VOOR POETIN | Is het kleine Moldavië het volgende slachtoffer van de Russische expansiedrift? Bewoners houden hun hart vast. Tegelijkertijd hebben ze hun handen vol aan de Oekraïners die hun land massaal binnenkomen, op de vlucht voor geweld.

ARRESTATIE WILLEM ENGEL | Midden op straat in de boeien geslagen worden door gemaskerde agenten, vlak nadat je je stem hebt uitgebracht. Het overkwam Viruswaarheid-voorman Willem Engel gisteren op klaarlichte dag. Een filmpje van zijn aanhouding maakt op sociale media de tongen los. Deskundigen reageren verdeeld. ,,Het gekozen moment is echt heel raar.”



PAARD GESTOLEN EN TE KOOP | De gestolen schimmel Talento stond te koop in het Noord-Brabantse Nuenen. Dankzij alerte tipgevers kwam de politie de witte viervoeter op het spoor. Talento verkeerd in goede gezondheid. Het onderzoek is nog in volle gang.



Een paardenhouderij uit Gelderland verhuurde de schimmel aan iemand uit Hengelo, maar sinds januari was het paard onvindbaar. De politie vermoedde een misdrijf, zette een zoekactie op touw en meldde dat het 8-jarige paard voor het laatst was gezien in de omgeving van Hengelo en Haaksbergen.



SAHARAZAND OP JE AUTO, WAT NU? | Net vorige week de auto door de wasstraat gehaald, moet de bolide opnieuw in het sop. Het regende afgelopen nacht Saharazand. Een gele waas over het land. Vervelend? Niet alleen maar... Lees meer.

338.000 EURO AAN NEUS VOORBIJ | Een anesthesiemedewerkster heeft tevergeefs via het gerechtshof in Den Bosch geprobeerd een schadevergoeding van ruim 388.00 euro te krijgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gerechtshof heeft vandaag beslist dat het ziekenhuis geen ‘transitie- en billijke vergoeding’ hoeft te betalen.



De vrouw had om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst en de bijbehorende vergoedingen gevraagd omdat het ziekenhuis volgens haar ernstig verwijtbaar had gehandeld in een kwestie tussen haar en een anesthesioloog.



CONFERENCE LEAGUE | Maar liefst vier Nederlandse clubs proberen zich vanavond te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. Voor PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse staat er niet alleen sportief succes op het spel.



Die is voor veel ploegen niet heel florissant. Vitesse heeft de slechtste papieren. De Arnhemmers verloren thuis met 0-1 van AS Roma. Na de wat onfortuinlijke nederlaag moeten de Arnhemmers in Rome de schade repareren.



RUINERWOLD | Gerrit Jan van D. (69), de vader van het verborgen gezin in Ruinerwold, krijgt geen schadevergoeding voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dit heeft de rechtbank in Assen besloten. Van D. claimde meer dan 50.000 euro.



Hij werd in oktober 2019 aangehouden op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkelen van hen. De man kampte op dat moment al drie jaar lang met de gevolgen van een hersenbloeding, die hij in 2016 had gekregen.

Volledig scherm Paard Talento werd gestolen en een vrouw in Marioepol, Oekraïne. © Politie Twente/ANP

