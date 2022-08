Nieuws Gemist? Slachtoffer én verdachte schietpartij komen om • De magie van We love the ’90’s

DRAMA ZUIDZIJDE | Bij het ongeval met een vrachtwagen in het kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zes doden en zeven gewonden gevallen, meldt de politie. Onder de gewonden zijn drie leden van één familie en twee kinderen van 5 en 9 jaar oud. De vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca reed zaterdagavond in op een drukke buurtbarbecue. Drie dodelijke slachtoffers komen uit één familie.



‘ZO ONWERKELIJK’ | Ooggetuigen van het drama met de vrachtwagen in Zuidzijde konden en kunnen het nog amper geloven. ,,Zo onwerkelijk allemaal.” Johan van Driel zag het ongeluk gebeuren en is zwaar aangeslagen. Een vrouw die bij het drama was, vertelt over twee bloedende kindjes die zij in haar armen hield en uiteindelijk in de chaos met hun moeder kon herenigen. Lees meer.



Waarnemend burgemeester Charly Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard gaf vanavond een persconferentie waarin hij vertelde over zijn ontmoeting met de bezoekers van de barbecue.



REPUTATIE | Het Spaanse transportbedrijf El Mosca heeft een bedenkelijke reputatie als werkgever. Enkele weken voor het truckdrama in Nieuw-Beijerland, waarbij zes personen om het leven kwamen nadat een trucker van El Mosca van een dijk afreed, haalde de Spaanse vakbond ASSETransporte nog hard uit naar de vervoerder.

EERSTE ASIELZOEKERS KOMEN AAN | De eerste vluchtelingen zijn aangekomen in Doetinchem. Het gaat om ongeveer 125 mensen. Zowel gezinnen als alleenstaande minderjarige asielzoekers. In de loop van de dag zullen er nog eens 75 asielzoekers bij komen.



REUZENONTBIJT | Het geroezemoes van honderden gesprekken en bestek op borden vulde zondagochtend de Hoogstraat van Druten. ,,Het is fantastisch”, glundert George Lenssen. De eigenaar van de Plus supermarkt trakteerde samen met bakker Geert Vonk 350 trouwe klanten op een croissantje, een ei, jus d’orange, broodjes, ham, kaas en zoetigheid.



BRAND HUISSEN | Op het industrieterrein in Huissen nabij het Looveer heeft zondagmiddag een zeer grote brand gewoed. De rookpluimen waren tot in de verre omgeving te zien, een NL-Alert werd uitgestuurd. Om 17.30 uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is en dat ze overgaat op nablussen.



Beelden van de brand:

DEELNEMER SOLEXRACE KOMT OM | Dat zaterdag nog een fantastisch feest was, veranderde zondagochtend vroeg in een boze droom. Een 21-jarige bezoeker van de 24-uurs solexrace in Heeswijk-Dinther overleed toen hij onder een boomstam terecht kwam. Die had hij samen met zes vrienden voor de lol op de schouders genomen.



AJAX EN PSV WINNEN | De topploegen in de eredivisie zijn vandaag zonder puntverlies gebleven. Ajax won de lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht, PSV spoelde de kater van het missen van de Champions League weg met een ruime zege bij Excelsior.



ZELFBEDIENING AAN KASSA BIJ IKEA | Bij Ikea in Duiven zijn alleen nog zelfscans. Alle traditionele kassa’s zijn weg. Een primeur voor Nederland. Maar is de consument ook beter af? Lees meer en check de video.

SLACHTOFFER ÉN VERDACHTE SCHIETPARTIJ OVERLIJDEN | Een 52-jarige man uit Den Bosch is zondagochtend om het leven gekomen bij een schietpartij in zijn woning aan de Vierde Haren. In de loop van de dag kon de politie een 56-jarige- verdachte aanhouden in Berlicum, die later op de dag ook overleed.



NAAKTMASSEUR IN OPSPRAAK | Een Gelderse massagetherapeut is in opspraak geraakt door een aflevering van het SBS-programma Undercover in Nederland. De man gaf massages waarbij zijn klanten volledig naakt waren. Oók kinderen gaf hij blootmassages. Sinds de uitzending is hij gestopt. De politie heeft geen strafbare feiten rond de man ontdekt.



WE LOVE THE ’90's | Je hoeft niet vóór de jaren 90 geboren te zijn om die tijd te missen, bleek wel weer op festival We love the 90's in het Goffertpark zaterdag. Maar wat missen we dan zo?



MAX WINT WÉÉR | Extreem dominant liet Max Verstappen niets heel van de concurrentie in de Ardennen. De schade van de 14de startplaats was al binnen twaalf rondjes gerepareerd waarmee de spanning wel uit de Belgische GP was. Eenmaal terug vooraan stond er geen maat meer op Verstappen, die in zijn RB18 (‘een raket’) weer een reuzenstap richting tweede wereldtitel zette.

