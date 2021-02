Nieuws gemist? Sneeuw, sneeuw, sneeuw en Vierdaagse opnieuw afgelast

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 8 februari 2021.

De Vierdaagse in Nijmegen gaat dit jaar niet door. Voor het tweede jaar op rij heeft de organisatie moeten besluiten het wandelevenement af te gelasten wegens de coronapandemie. De organisatie noemt een Vierdaagse binnen de anderhalvemeter onmogelijk. Ook acht ze de vaccinatiegraad niet hoog genoeg om het evenement veilig doorgang te kunnen geven.

Het sneeuwt op veel plaatsen nog steeds en dat zorgt voor de nodige problemen. Zo rijden er geen bussen en zijn er vandaag verschillende ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgden. Lees er alles over in ons liveblog. Het zorgt trouwens ook voor veel leuke foto's en video's, die jullie met ons hebben gedeeld en die je hier kunt bekijken.

Volledig scherm Een bus trotseert het winterweer. © Martin Sharrott Fotografie

Medewerkers zorgorganisatie Sensire met terreinwagen naar cliënten gebracht, personeel blijft overnachten in het ziekenhuis. Wijkverpleegkundigen die lopend op pad gaan of met hulp van trekkers of terreinwagens gebracht worden. Het strenge winterweer eist zijn tol in de Achterhoek.

Schietpartij in Doetinchem blijft onopgelost. Bij de schietpartij aan de Leerinkstraat in Doetinchem werd op 1 december 2019 de inzittende van een blauwe Suzuki meermalen beschoten. Het slachtoffer meldde zich korte tijd later in het nabijgelegen Slingeland Ziekenhuis, waar hij met spoed werd geopereerd. De 22-jarige inwoner van Gouda overleefde de aanslag, ondanks meerdere schotwonden. De politie is er niet in geslaagd een verdachte te identificeren, laat staan aan te houden.

Het kabinet wil de avondklok tot en met 2 maart verlengen. Het kabinet hoopt met de verlengde avondklok de venijnige Britse variant klein te houden. Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer morgen eerst nog over het plan, het kabinet wil toestemming van een meerderheid in het parlement. Die lijkt er overigens wel te zijn.

Het coronavirus lijkt compleet verdwenen in een kwart van de gemeenten. In een grote gemeente als Nijmegen werden de afgelopen 24 uur maar drie besmettingen geteld. Maar schijn bedriegt. Door het sluiten van teststraten en de moeilijk begaanbare wegen is er maar weinig getest afgelopen weekend. Gemiddeld over de afgelopen zeven dagen werden er dagelijks zo’n 30.000 mensen getest, de nu gemelde testresultaten zijn wat de labs gemeld hebben over de slechts 20.000 testen van zaterdag, toen veel teststraten ook al eerder dichtgingen.

De vrieskou leidt tot grote drukte bij verwarmingsbedrijven. Cv-ketels draaien nu overuren en vooral oudere exemplaren kunnen het daardoor begeven. Verwarmingsbedrijf Feenstra kreeg zondag zo’n ‘300 procent’ meer belletjes dan normaal. ,,Zondag hing er een klant aan de lijn die nergens een abonnement heeft afgesloten. Hij had al vijftien bedrijven gebeld, maar niemand kon komen.’’

Volledig scherm Foto ter illustratie.

Het gebruik van zijn zoontje als menselijk schild is nog geen bedreiging, zo oordeelt het gereachtshof. Een 40-jarige Nijmegenaar gebruikte zijn tweejarige zoontje als menselijk schild door een mes op de keel van het kind te zetten om zo aan de politie te ontsnappen, is maandag in hoger beroep vrijgesproken van bedreiging van het kind. Het hof legde hem wel een gevangenisstraf van tien maanden op voor het mishandelen van de moeder van het kind, het verbranden van emotioneel waardevolle spullen zoals haar fotoalbums en het bedreigen van leden van het arrestatieteam.