Nieuws gemist? Sneeuwliefhebbers opgelet: kans op vlokje sneeuw • Vader ligt al weken in Thaise koeling • Man uit Grave aangehouden voor autobrand

VADER LIGT IN THAISE KOELING | ,,Hij blijft daar maar liggen, gruwelijk gewoon.” De Didamse Iris Akkermans kan het eigenlijk niet meer verdragen, het idee dat het lichaam van haar vader nu al 3,5 week in een koeling in Thailand ligt. ,,En nu komt er dus zeker nóg een week bij, hier ga ik echt aan kapot.”

50 JAAR BIJ HEMA DOETINCHEM | Op haar 15de wordt ze tegen wil en dank aangenomen als verkoopster. Ineke Looman is inmiddels 65 jaar, woont in Aalten en werkt nog steeds bij de Hema in Doetinchem. Een prima werkgever, ook als ze 40 jaar geleden vertelt dat ze op vrouwen valt.

BERGKAMP MAG BLIJVEN | Kamervoorzitter Vera Bergkamp behoudt het vertrouwen van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Ook zal het eerder aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib gewoon doorgaan.

PETS PLACE ZEGT SORRY | Metin Yavuz heeft excuses ontvangen van Pets Place voor het stagedrama rond zijn dochter. Zij werd onder haar eigen naam afgewezen voor een stage, maar mocht bij een tweede sollicitatie met een ‘Nederlandse’ naam wel langskomen bij het filiaal in Meppel.

KONING WILLEM-ALEXANDER IN ARNHEM | Koning-Willem Alexander is woensdag aangekomen op Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Hij bracht daar woensdagmiddag een werkbezoek aan een reeks bedrijven die gespecialiseerd zijn in de toepassing van waterstof als energiebron van de toekomst.

NEDERLANDS ELFTAL IN QATAR | Louis van Gaal stapte met de borst vooruit de volle perszaal in Doha binnen. De bondscoach van Oranje die op Nederlandse bodem al had aangekondigd dat het Nederlands elftal een goede kans zal maken op de wereldtitel, blijft zeer positief.

INBREKERS STELEN VOOR 30.000 EURO AAN GEREEDSCHAP | Bij een inbraak in een bedrijf aan de Max Planckstraat in het Duitse Borken (over de grens bij Winterswijk) is in de nacht van dinsdag op woensdag een enorme hoeveelheid gereedschap gestolen. De politie raamt de buit op zo’n 30.000 euro.

MAN UIT GRAVE AANGEHOUDEN VOOR AUTOBRAND | De politie heeft dinsdagavond een 28-jarige man uit Grave aangehouden na de autobrand in de Oliestraat in Grave, afgelopen zondagavond.

IRAN GEEFT BETOGERS STEEDS VAKER DE DOODSTRAF | In Iran worden steeds meer doodstraffen opgelegd aan betogers die meededen aan de jongste protesten tegen het streng-islamitische regime. Woensdag zijn zeker drie mensen ter dood veroordeeld voor deelname aan het ‘oproer’, zoals de autoriteiten de demonstraties voor meer vrijheid omschrijven.

HET WORDT KOUD | Sneeuwliefhebbers opgelet: er is een klein kansje dat er dit weekend een vlokje sneeuw valt in het noordoosten en oosten van Nederland. ,,De hoeveelheid is zeer gering en blijft mogelijk alleen op auto’s en op het gras even liggen”, zegt Matthijs van der Linden van Weeronline.

