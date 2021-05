Nieuws gemist? Snelste daling aantal coronapatiënten sinds 1 januari en NEC-supporters uren in de rij voor ‘snel’test

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde vandaag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.



BLIJFT DE VACCINATIEBEREIDHEID ACHTER? | Vijftigers krijgen versneld een oproep omdat veel mensen niet op komen dagen voor een coronavaccinatie. Dat van de anderhalf miljoen mensen met een medische indicatie niet eens de helft een prikafspraak heeft gemaakt, geeft te denken over de vaccinatiebereidheid in de groep van miljoenen gezonde mensen die nu aan de beurt komen. Of niet?



UREN WACHTEN OP SNELTEST | Het heet een sneltest maar daarvan was vandaag echt geen sprake. Tot voor kort was de teststraat bij bioscoop Pathé in Nijmegen-Noord nog van de GGD. Nu is de corona-snelteststraat in handen van stichting Open Nederland en dient voor het Testen voor Toegang. Wie een evenement wil bezoeken - zoals de play-off tussen NEC en Roda JC - moet hier langs om te laten vaststellen dat je geen corona hebt.

Volledig scherm De rij voor de 'sneltests' vanmiddag in Nijmegen-Noord. © Dominique Pichel

DODE BIJ WILDE-WESTEN ACHTERVOLGING | Bij een gewelddadige overval op een geldtransport in Amsterdam-Noord zijn na een wilde achtervolging één dode gevallen en twee verdachten gewond geraakt. Drie andere verdachten zijn opgepakt. De politie-achtervolging eindigde in een weiland in het dorp Broek in Waterland. Bij een schotenwisseling kwam één verdachte om het leven.



ONWEER | Stevig onweer zorgde er vanmiddag voor verschillende incidenten in de regio. Zo sloeg de bliksem in het gemeentehuis van Buren.



MOEDER OVER ONGELUK 4-JARIG ZOONTJE | Tyren maakte ‘een salto’, nadat hij vorige week hard in botsing kwam met een auto. Tien meter verderop belandde hij weer op straat. Meer dood dan levend. Hoe gaat het nu met de 4-jarige kleuter uit Boxmeer?

Volledig scherm Tyren is alweer bijna over de impact van het ongeval heen. © Ed van Alem

BOER LEO’S PANELENSOAP | De Achterhoekse agrariër kocht 1500 zonnepanelen om op zijn stallen te leggen. Maar toen bleek dat hij de stroom die de panelen opbrengen helemaal niet terug kan leveren. Lees zijn verhaal.



MILJOENEN WERKNEMERS KRIJGEN GEEN VAKANTIEGELD | Het vakantiegeld dreigt deze maand niet te worden uitbetaald aan een op de vijf werknemers, omdat het bedrijf waar ze werken financieel is verzwakt door de coronapandemie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Ontving jij dit jaar vakantiegeld? Ben jij één van die ‘pechvogels’? En had je misschien wel al een mooie bestemming voor dit extraatje? Bijvoorbeeld een verbouwing of toch een vakantie waar je zo naar uitkeek? Laat het ons weten. Een mail sturen kan naar online@gelderlander.nl.

GROTE SCHOONMAAK | De Graafschap ontslaat trainer Mike Snoei, zo bleek vandaag. De trainer uit Didam moet wijken nadat de missie om terug te keren naar de eredivisie op niets uitliep. Ook maar liefst tien spelers vertrekken bij de Superboeren.



WANNEER BEN JIJ AAN DE BEURT? | In de Nederlandse vaccinatiestrategie zijn mensen onderverdeeld in verschillende groepen. Wanneer je aan de beurt bent en welk vaccin je krijgt, hangt af van je leeftijd, beroep en of je in een kwetsbare groep valt. Ben je benieuwd wanneer jij gevaccineerd wordt? Beantwoord onderstaande vragen en Prikwijzer geeft het antwoord. Je antwoorden worden niet opgeslagen.



GRAP VAN YOURI LOOPT UIT DE HAND | Het begon twee jaar geleden eigenlijk allemaal als een grap op Facebook. Youri Hoogewoning (21) uit Houten maakte een Facebook-evenement aan met de titel: ‘Massaal Tikkies naar Mark Rutte sturen met onze studieschuld’. Het aanvankelijk grappig bedoelde evenement moest aandacht generen voor de soms torenhoge studieschuld bij de jongste generatie studenten.

Volledig scherm Youri Hoogewoning(21), startte de campagne #nietmijn schuld, voortgekomen uit het facebookevenement Massaal Tickies sturen naar Mark Rutte met onze studieschuld. © Angeliek de Jonge