Nieuws gemist? Snottebel en negatieve test: naar school!; zolderprogrammeur is nu hightechtopper

ALTERNATIEVE ADVENTKALENDER Het dreigt een sombere decembermaand te worden. Veel activiteiten mogen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten: met een beetje creativiteit kun je ook met de beperkingen een mooie tijd hebben. Met een alternatieve adventkalender. Klik op de datum en de tip komt voor de dag.

THUISHULP VAN AMBTENAAR Hulp van een ambtenaar om uit bed te kunnen komen of het toilet te bezoeken. Als de nood in de zorg nog hoger wordt, gebeurt dat in 22 Gelderse gemeenten, waaronder de acht gemeenten in de Achterhoek. Ambtenaren wordt gevraagd of ze willen bijspringen. Dat kan nodig worden in de thuiszorg, maar ook in het ziekenhuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.

WAT STEEKT DAAR NOU OVER? In het buitengebied van Winterswijk is bij de Duitse grens een emoe gesignaleerd. De politie heeft nog geen melding van een losgebroken loopvogel.

ESMEE LAAT ZICH NIET WEGJAGEN Esmée Otten houdt met twee studenten stand in vier voormalige studentenhuizen aan de Arnhemse Driekoningenstraat. Hun voormalige huisgenoten hebben in een jaar tijd allemaal eieren voor hun geld gekozen. Maar niet Otten. ,,Ik ga niet weg, ook niet voor de 2500 euro die ze anderen hebben geboden.” De ellende voor Otten begon ruim een jaar geleden, toen de vier statige panden in het Spijkerkwartier van eigenaar wisselden.

BERMMONUMENT ‘Toni, du wirst so geliebt’. Het is een van de spreuken op een herdenkingsbord dat is neergelegd op de plek waar donderdagmiddag een 20-jarige studente om het leven kwam bij een aanrijding met een vuilniswagen van de Dar. Het ongeval gebeurde op de T-splitsing van de St. Annastraat met de Slotemaker de Bruïneweg.

HET GROOTSTE KERSTDINER Elf Doetinchemse restaurants koken gratis kerstdiners voor de minima in de gemeente. De 700 à 800 maaltijden worden, onder de noemer Het Grootste Kerstdiner, voor zover dat kan 24 december thuisbezorgd.

ZONDER AFSPRAAK BOOSTERPRIK. HOE DAN? 80-plussers kregen woensdag in Doesburg een vervroegd Sinterklaascadeau: zij konden zonder afspraak een boosterprik laten zetten. Een foutje, want de GGD wilde dat eigenlijk niet hebben. Waarom niet? Zes vragen en antwoorden over deze kwestie.

VAN ZOLDERUITVINDER TOT HIGHTECHPIEF Willem Hofmans is de nieuwe eigenaar van misschien wel het opvallendste kantoorpand van de regio: het hoofdkantoor van de regionale Rabobank, pal aan de A77 bij Boxmeer. Over de opmars van een hightechondernemer uit Overloon die begon op een zolderkamer, thuis op de boerderij.

PUPPYHANDELAAR VERTROKKEN Een omstreden puppyhandelaar die deze maand introk in een bedrijfspand in Wijchen, lijkt alweer te zijn vertrokken. ,,Daar heeft het alle schijn van”, aldus burgemeester Marijke van Beek.

