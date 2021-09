Nieuws gemist? Sobere Prinsjesdag in Den Haag en Station De Goffert omgedoopt tot ‘Station De Bloedkuul’

PRINSJESDAG 2021 | Het was vandaag de derde dinsdag van september, een dag die ieder jaar in het teken staat van Prinsjesdag. Geheel volgens de traditie leest het staatshoofd op deze dag de Troonrede voor. De minister van Financiën presenteert vervolgens de Miljoenennota, waarin de kabinetsplannen en - begroting voor het komende kalenderjaar zijn vastgelegd.

Dit jaar was Prinsjesdag vanwege de coronaregels sober. Koning Willem-Alexander waarschuwde in zijn Troonrede voor polarisatie in het maatschappelijke debat, en kwam tot de nuchtere conclusie dat Nederland ‘een goed land is en blijft om in te leven’.

Prinsjesdag mag dan bol staan van toespraken, nota's en plannen, uiteindelijk draait de dag voor veel mensen om één ding: hoedjes! En ook dit jaar hadden de dames (en heren) van de vaderlandse regering zich flink uitgedost.

VITESSE ONDERZOEKT KNOKPARTIJEN | Vitesse is een onderzoek gestart naar aanleiding van de vechtpartijen die zondagmiddag hebben plaatsgevonden op de Zuid-tribune tijdens de wedstrijd tegen FC Twente (0-4). ‘Indien nodig zullen we gepaste maatregelen nemen’, laat de club in een officiële verklaring weten.

ALTIJD IN DE FILE | Ze werkt veel thuis. Moet ze toch naar kantoor, dan kan Ivonne Mullink uit Silvolde kiezen hoe laat ze begint. Maar zelfs als ze buiten de spits over de A12 richting Arnhem rijdt, belandt ze in de file. De snelweg tussen Arnhem en Duitse grens staat opnieuw op nummer twee in de landelijke file top 10 van de ANWB. Nu het einde van de coronacrisis in zicht lijkt en de vakanties voorbij zijn, nemen de files toe. ,, Tien uur, twaalf uur, twee uur: het maakt allemaal niet uit, er staat al-tijd file.”

Volledig scherm Ivonne Mullink staat altijd in de file op de A11 © theo kock persfotografie

VOORAL JONGEREN HALEN PRIK | Het aantal mensen in Oost-Nederland dat zich alsnog laat vaccineren, stijgt nu er op steeds meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig is. Vooral jonge volwassenen van 18 tot en met 35 jaar oud hebben zich in de afgelopen dagen laten vaccineren of een afspraak gemaakt voor een eerste prik.

STATION GOFFERT = STATION BLOEDKUUL | Een (nog) onbekende graffiti-artiest heeft NS-station Nijmegen De Goffert omgedoopt tot station De Bloedkuul, een verwijzing naar de bijnaam van het Goffertstadion, thuishaven van NEC. Op een muur bij het spoor is een groot graffiti-kunstwerk aangebracht. Een woordvoerder van ProRail noemt de graffiti ‘in meerdere opzichten heel vervelend’. ProRail zal aangifte doen van vandalisme en hoopt de schade van het verwijderen van de graffiti te verhalen op de daders

Volledig scherm Station Nijmegen De Goffert is door een nog onbekende graffiti-artiest omgedoopt Station De Bloedkuul © Foto: Bert Beelen

ONTVOERING DOOR DRUGSMAFFIA IN NIJMEGEN | De politie van Nijmegen heeft een Belgische man (23) gered die door een Deense drugsbende was ontvoerd. Dat kwam vandaag in België aan het licht, waar een van de verdachten verscheen voor het Hof in Brugge. Drie Denen reden eind augustus met hun slachtoffer door Nijmegen. De Belgische man hadden ze vastgebonden. De politie had de wagen al een tijdje in de gaten, aldus het Hof in Brugge. Ze stopten de Denen om eventueel erger geweld te voorkomen.

EDELHERT HUBERTUS OVERLEDEN | Hubertus, het bekendste hert van de Veluwe is niet meer. Tijdens de bronst werd hij door een rivaal gevorkeld. Om het gezicht van De Hoge Veluwe een uiterst pijnlijke dood te besparen, is edelhert Hubertus vanochtend uit zijn lijden verlost. Er heerst een rouwstemming op het nationale park.

Volledig scherm Edelhert Hubertus met resten van de basthuid aan de kop

VROUW ONTSNAPT AAN DOOD | Vlak voor de ogen van een wachtende fietser vond een voetganger het kennelijk een goed idee om in Ermelo onder de gesloten spoorbomen door te kruipen, waarbij ze nét niet werd geschept door een aanstormende trein. ProRail heeft schoon genoeg van dit soort acties en zette de beelden van het incident online: ‘Kennelijk is het halen van een trein sommigen hun leven waard’.