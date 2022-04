Nieuws Gemist? Soms eet Roberta elke dag pap en minister wil geen boa's met hoofddoek

ARNHEMSE LUNCHROOM BRANDT AF Hij zit helemaal stuk, is al vanaf drie uur ’s nachts wakker. Mehmet Boga beleeft naar eigen zeggen een nachtmerrie, nadat zijn lunchroom Rico in de nacht van maandag op dinsdag deels in vlammen op ging. Lees meer.



EINDE VAN EEN SPEELGOEDICOON De herkenbare blauwe luifel van speelgoedwinkel De Engelbewaarder is nu nog uitgeklapt. Maar de zaak in de Lange Hezelstraat, bekend van het houten speelgoed, sluit binnenkort voorgoed haar deuren. Na 39 jaar. ,,Voor mij is het goed zo, het is fantastisch geweest.”



SCHIETPARTIJ IN NEW YORK Tien mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Reizigers lagen bloedend op het perron. Er zijn ‘op dit moment geen actieve explosieven’, zegt de New York politie (NYPD). Eerdere berichten meldden dat onontplofte explosieven gevonden waren. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is stilgelegd.



Beelden van de situatie kort na het incident:

EEN DUUR SCHUURTJE Een keurige ombouw voor de kliko’s? Een hokje voor de fietsen? Pas op: je voortuin fatsoeneren kan zomaar een dwangsom van 1500 euro per week opleveren. In Baarn stuurde de gemeente al meerdere inwoners een strenge brief. Al zijn sommigen de ambtenarij te slim af: ‘Dit is geen schuurtje, dit is een hoes’.



BOA MET HOOFDDOEK? Minister Dilan Yeşilgöz wil met de Nederlandse gemeenten afspreken dat in geen enkele gemeente een boa een hoofddoek draagt, ook niet in Arnhem. Ze wil daarover met de Vereniging van Nederlandse gemeenten en betrokken burgemeesters tot een akkoord komen.



WEESLAMMETJES Of er plek was voor vijf weeslammetjes? Natuurlijk, dáár hoefde kinderboerderij Engbergen in Gendringen niet lang over na te denken. Maar aan de liefdevol aangeboden opvang kleeft onverwacht wel een flink prijskaartje.



DE DROOM VAN ANA EN ANDRES EINDIGDE OP DE E19 Ze waren op een rondreis door Europa, het Colombiaanse stelletje Ana (26) en Andrès (29). Aan de liefdevolle trip kwam zondagmiddag abrupt een einde toen hun touringcar onderweg naar Amsterdam crashte op een snelweg in België.

ARMOEDE Er zijn dagen dat Roberta van der Velden alleen pap eet. Meer kan er niet af, want per maand komt ze 200 euro te kort. ,,Zo ziet armoede eruit.’’



Het is lentefeest bij prijsvechter Lidl. Roberta (53) snelt de verleidelijke paasaanbiedingen voorbij. Luxe toetjes of sappige lamsracks passen niet in haar budget. ,,Ik eet graag vis want ik heb die eiwitten nodig voor mijn gezondheid, zegt mijn dokter. Maar zalm, kabeljauw en zelfs tilapia zijn hartstikke duur geworden. Zelfs bij de Lidl.”



THE PASSION KOMT ERAAN ,,We gaan de héle stad overnemen”, zegt Soy Kroon, de acteur die als Jezus de hoofdrol speelt in The Passion, het live-tv-spektakel dat zich donderdag 14 april voltrekt in hartje Doetinchem. Lees meer.



MÁXIMA Koningin Máxima bracht vanmiddag een bezoek aan Ixta Noa. De Zutphense organisatie die mensen met psychische problemen helpt, won afgelopen jaar het Grote Appeltje van Oranje. Aan de hand van ervaringsdeskundige Kitty Spier (49) nam de koningin ter plekke een kijkje hoe de organisatie werkt. ,,De spanning nam gelukkig snel af.’’



Bekijk beelden van het bezoek:

RENS STOPT ERMEE Rens van Eijden beëindigt na dit seizoen zijn carrière. De 34-jarige verdediger van NEC is net hersteld van een zware knieblessure en hoopt in de komende weken nog zijn officiële rentree te maken.



EIGEN TEAM Max Verstappen heeft in samenwerking met Red Bull een eigen team opgericht. ‘Verstappen.com Racing’ bestaat uit raceteams met coureurs in de virtuele en echte racewereld.



Het bij simracers bekende Team Redline, dat bestaat uit een mix van echte en virtuele coureurs, zal Verstappen.com Racing vertegenwoordigen. Met dat team heeft de regerend wereldkampioen al vele successen geboekt in virtuele langeafstandsraces in iRacing en de Virtual Le Mans Series.

Bekijk hier de Gelderlander Nieuws Update van 12 april