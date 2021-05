Nieuws Gemist? Spannende foto leidde mogelijk tot fataal spoorongeluk en Lieke kust de Cup

AGRESSIEVE HOND DOODGESCHOTEN | De politie heeft vanochtend een hond doodgeschoten in ‘s-Heerenberg. Het dier zou een kleinere hond hebben gegrepen. Toen de politie ter plaatse kwam, schoot een agent de hond neer nadat deze hem en een collega wilde aanvallen. De eigenaren zijn er kapot van, vertellen ze aan onze verslaggever.



LIEKE KUST DE CUP | Voetbalster Lieke Martens uit Bergen, even onder Boxmeer, heeft weer een prijs toegevoegd aan haar palmares. De ‘Messi’ van het vrouwenteam van Barcelona won met haar team dit weekend de Champions League. De Spaanse media zijn lyrisch: ,,Na twee jaar waarin Martens onder haar kunnen speelde, is ze dit seizoen in topvorm.’’



HET WEER SLECHT? DIT IS NORMAAL | Wisselend bewolkt met af en toe een buitje. Vooruit: het is wat natter dan normaal. In onze regio is er nu al net zoveel regen gevallen als normaal gemiddeld in de hele meimaand. Daar staat tegenover dat maart en april weer droger waren dan gemiddeld. Maar toch, stelt meteoroloog Yannick Damen, het moet ons niet verbazen: ,,We hebben een beetje het weer van de jaren 80.’’ Lees hier meer.

CORONA-UPDATE | Het aantal nieuwe coronagevallen is vandaag gedaald tot het laagste niveau sinds 16 februari. Afgelopen etmaal zijn er 2904 nieuwe besmettingen bijgekomen. De besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing in de communicatie tussen de systemen van de GGD en het RIVM. Onbekend is hoe groot die impact precies is, meldt een RIVM-woordvoerder.



Los daarvan daalt het aantal besmettingen al enige tijd. Op weekbasis zijn het er 28 procent minder dan een week geleden. Ook in de ziekenhuizen gaat het een stuk beter. Daar komen nu ongeveer 30 procent minder nieuwe patiënten binnen dan twee weken terug. Op de ic’s gaat het zelfs om een daling van 35 procent. Lees bij in ons liveblog.



GROEN LICHT | ‘Stap 2’ in de terugkeer naar het oude normaal gaat woensdag door. Dat meldde demissionair minister Hugo de Jonge vanmiddag. Het kabinet had vorige week besloten de stap te zetten mits de situatie dat toeliet. Dat is volgens De Jonge het geval. Lees hier welke versoepelingen vanaf woensdag ingaan.

PRIK-UPDATE | Van de 1,5 miljoen mensen die op basis van een medische indicatie de afgelopen weken zijn opgeroepen voor een coronavaccinatie, hebben er slechts 670.000 een afspraak gemaakt. Dat meldt de GGD. Vijftigers worden deze week daarom versneld uitgenodigd voor een prikafspraak.



Zestigplussers die ingeënt worden of zijn met AstraZeneca hoeven mogelijk niet meer twaalf weken te wachten op de tweede vaccinatie. Eind deze maand komt er duidelijkheid over: in België is de termijn al teruggebracht naar acht weken. Lees hier meer.



EX-BIJSTANDSMOEDER NU ZAKENVROUW | Een inspirerend verhaal uit Arnhem: In 2016 was Hatice Ayna (43) een alleenstaande moeder in de bijstand. Vijf jaar later runt ze een almaar groeiend raamdecoratiebedrijf. Lees hier haar verhaal.



KONINGIN MÁXIMA ZIET SARAH | Overdreven koningsgezind zijn ze niet. Toch reden vier vrienden uit Tilligte vandaag speciaal naar Den Haag om koningin Máxima te feliciteren met haar vijftigste verjaardag. En dat deden ze op traditionele Twentse wijze, mét een heuse Sarah.

De mannen uit Tilligte bij het paleis, met hun Sarah voor koningin Maxima.

