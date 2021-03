Nieuws Gemist? Spanning om versoepelingen bij oplopende besmettingen en Nelkes naaktprotest

TEST TEST TEST | Online een afspraak maken voor een coronatest was de afgelopen dag ingewikkeld. Zo leek een afspraak maken bij de GGD-straat in Tiel eerder deze ochtend onmogelijk en werden mensen doorverwezen naar testlocaties weg weg. In Nijmegen kreeg je via het digitale afsprakensysteem onder meer Zelhem als suggestie. De GGD raadt mensen aan even te bellen voor een afspraak, want er is overal genoeg ruimte.



CORONA-UPDATE | Het aantal besmettingen blijft intussen oplopen. Vandaag meldde het RIVM het hoogste dagcijfer sinds begin januari, zo'n 7400. Ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen steeg licht. ,,Ik word daar wel kortademig van”, zei minister Ferd Grapperhaus.



Het kabinet beslist dit weekend of er versoepelingen in zitten. Mogelijk gaan hbo's en universiteiten vanaf eind deze maand weer open. Minister de Jonge meldde dat inmiddels 2 miljoen prikken zijn gezet met coronavaccins. Lees hier het laatste nieuws over de coronacrisis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

DODE BIJ VERKEERSONGEVAL | De bestuurder van een scooter is aan het einde van de middag om het leven gekomen bij een botsing met een bestelbus in Brummen. De massale inzet van hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team per traumaheli, bleek vergeefs.



TIENER KLEM ONDER POLITEAUTO | Bij een aanrijding tussen en scooter en een politieauto is gisteravond in Gendringen een van de berijders van de scooter onder de auto beland. Hij raakte gewond en moest worden bevrijd door de auto op te tillen met de krik van een buurtbewoner. De bestuurder van de scooter ging er vandoor en is nog niet achterhaald. Lees hier meer.



DRINGEN VOOR DE RIJLES | Na drie maanden lockdown mogen de rijscholen eindelijk weer rijden, maar de felbegeerde roze kaart is voor veel leerlingen nog ver weg. Wachttijden bij het CBR lopen op tot een halfjaar, en ondertussen blijven lessen klauwen met geld kosten. Een van de lesrijders in coronatijd is Luc (26) uit Nijmegen: ,,Het gaat me flink meer geld kosten dan ik had verwacht.’’ Lees hier meer.

Volledig scherm Rijschoolhouder Ilona Timmermans van Rijschool De Zebra met leerling Luc Bovend'Eert. © Paul Rapp

Volledig scherm Herman van der Linde: ,,Ik ben er nog steeds van overtuigd dat granuliet kan worden toegepast zonder gevaar voor de volksgezondheid.’’ © Eveline van Elk STIKSTOF VS KABINET | De formatie van een nieuw kabinet dreigt nu al extra ingewikkeld te worden door de stikstofcrisis. In twee rapporten stellen topambtenaren dat er meer impopulaire maatregelen nodig zullen zijn om het stikstofprobleem de baas te worden. Ze stellen dat een ingreep in de melkveehouderij nodig is. Ook verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen in de avond en nacht levert winst op.



NELKES NAAKTPROTEST | Nelke Mast (22) en Stella de Jong (22) protesteerden vrijdagochtend tegen de uitslag van de verkiezingen door over het Museumplein in Amsterdam te fietsen. Stella voorop, Nelke achterop – zonder kleren aan. ,,Wij zijn geschokt over de opkomst van extreemrechtse partijen en over het feit dat er wéér een kabinet-Rutte komt.’’



CHEF ONTZANDING SPREEKT | Directeur Herman van der Linde van Nederzand lag de afgelopen jaren flink onder vuur vanwege de ontzanding Over de Maas. Het liet hem niet onberoerd. ,,Het steekt me nog het meeste dat ze nooit naar mij toegekomen zijn om te praten.’’ Lees het interview hier.

DOESBURGER VERMIST | Volgens zijn echtgenote heeft haar man in verwarde toestand de woning verlaten. Mogelijk is hij in paniek, laat zij weten. De vrouw roept mensen die haar bericht lezen op de politie te informeren als zij haar man signaleren. Haar bericht op Facebook was vanavond al bijna honderdduizend keer gedeeld.



MR. FRANK VS HAMID | De nieuwste uitspraak van meester Frank Visser heeft gisteravond veel losgemaakt bij twitterende kijkers. Hoewel de tv-rechter wist dat Hamid uit Den Haag het niet kan betalen, besliste hij toch dat de man op eigen kosten zijn vloer moet laten isoleren. Kijkers kwamen daarop in actie.



HOE ZIT DAT, NANNE? | Steeds meer woonhuizen worden aangesloten op stadsverwarming in plaats van bijvoorbeeld een traditionele cv-ketel op gas. Maar hoe werkt stadsverwarming eigenlijk? En betaal je nou uiteindelijk meer of minder voor het verwarmen van je huis? We leggen het uit in deze video!

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.