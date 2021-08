Nieuws gemist? Staantribunes moeten dicht van Hugo de Jonge en studenten overspoelen Nijmegen

STAANTRIBUNES GAAN DICHT | Het ging iets beter met de naleving van coronaregels in voetbalstadions maar nog altijd is het in sommige vakken te druk. Daarom moeten staantribunes dicht, ook moeten seizoenkaarthouders beter verspreid worden. ‘Dat hossen op een kluitje moet afgelopen zijn’. Bij De Graafschap wachten ze nog even de exacte duiding van de nieuwe regel af.

Volledig scherm Konijn. © Unsplash GELDERLAND WIL TOCH AFSCHIETEN | De provincie Gelderland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland vorige week dat het afschieten van konijnen, vossen, Canadese ganzen, houtduiven, brandganzen, woelratten, kauwen en zwarte kraaien niet meer mag.

Ook zal de provincie via een voorlopige voorziening om vrijstelling vragen voor het afschieten van deze acht soorten dieren.

ANONIEME HELD Wie ze is, is nog niet duidelijk. Maar de jonge vrouw met grijze rugzak die in een door de politie gedeeld filmpje een rennende verdachte in de Haagse Spuistraat tegenhoudt, wordt op sociale media overladen met complimenten. Maar nam ze niet een te groot risico?

Volledig scherm De vrouw hielp een handje bij de aanhouding. © Still uit video van politiebureau Jan Hendrikstraat.

NEGEN OPGEPAKT OM GESTOLEN FIETSCONTAINER Bij een bedrijf in Wijchen is maandag een container met 195 elektrische fietsen weggenomen. De politie Wijchen laat op Twitter weten dat er negen personen zijn gearresteerd.

Volledig scherm Sieneke Peeters in 'Expeditie Robinson' © RV SIENEKE OP EXPEDITIE De Nijmeegse zangeres Sieneke Peeters (29) doet dit seizoen mee aan het RTL-programma Expeditie Robinson, dat deze keer opgenomen werd in Kroatië. ,,Mensen kennen me nog als het meisje van het Songfestival, maar ze gaan een heel andere kant van mij zien.”



Sieneke Peeters zei ‘volmondig ja’ toen ze werd gevraagd om mee te doen aan het survivalprogramma. ,,Je zou het niet direct achter me zoeken, maar ik houd heel erg van uitdagingen. Een grotere uitdaging dan meedoen aan Expeditie Robinson is er niet. Mensen dichtbij me wisten: Ja, dit doe jij, Sieneke.”

EERSTEJAARS OVERSPOELEN NIJMEGEN Alles is anders in tijden van corona. Dus ook de introductieweek voor nieuwe studenten in Nijmegen. Toch is er volop feest in de stad, een week lang. Kan prima, zeggen studenten en organisatoren.

BURGEMEESTERS UIT DE RUNNING ,,Velo, boem en krak!” Dat zei Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, afgelopen vrijdag toen hij tegenover een arts zat in het ziekenhuis van het Franse Nimes. Eerder die dag was Van Dijk onderuit gegaan met handbiken. De arts constateerde een breuk op twee plaatsen in de rechterelleboog van de burgemeester. Ook zijn collega Peter de Baat van buurgemeente Montferland zit voorlopig thuis. Hij moet vanwege hartklachten en burn-outverschijnselen rustig aan doen.