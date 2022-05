Nieuws Gemist? Stadioneigenaar wil uitverkochte Zuid-Tribune GelreDome sluiten na vondst scheurtjes in beton en zo smaakt Meikeversoep

XAVIER DURLINGER | De 19-jarige Xavier Durlinger die afgelopen donderdag dood werd teruggevonden in een bos in Sittard, had op de avond van zijn verdwijning vermoedelijk een afspraak met een nog onbekende persoon, blijkt uit rechercheonderzoek. De politie is naarstig op zoek naar een mogelijk cruciale getuige die afgelopen vrijdag anoniem informatie over Xavier had doorgespeeld.

MIT OP DE SCHOP | Het speciale politieteam MIT dat na de moord op Derk Wiersum in 2019 was opgetuigd om de georganiseerde misdaad te bestrijden, gaat alweer op de schop. Dat is een enorme blamage voor het huidige en vorige kabinet.

EUSEBIUSKUIKENS | Luid en schril protest weerklinkt in de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem. Het is weer tijd om de jongen van de slechtvalk te ringen. Directeur Meike Verhagen van de Eusebius is even van de kaart als ze een van de drie kuikens in handen krijgt gestopt. ,,Ik ga je geen kusjes geven”, fluistert Verhagen tegen het mannetje. ,,Ik wil je niet verpesten.”

PLOTSELINGE DOOD | Een oplettende pompbediende vindt het maar raar: ongeveer een uur nadat ambulancepersoneel een 33-jarige man bij het tankstation heeft onderzocht en hem in orde heeft bevonden, zit hij nog steeds in zijn auto. Hij vraagt ambulancepersoneel dat toevallig langs rijdt om nog eens te kijken.De afloop: de man bleek te zijn overleden.

VERKEERSONGEVAL HEUKELOM | Een fietsers is vanmiddag overleden na een verkeersongeluk op de N271 in Heukelom in de Noord-Limburgse gemeente Bergen.Dit maakt de politie Limburg bekend. Een vrachtwagen en de fietser botsten rond 13.00 uur met elkaar. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Reanimatie van toegesnelde ambulancemedewerkers mocht niet meer baten.

MEIKEVERSOEP | Veel honden vinden het een smakelijk hapje en ook mieren peuzelen ze met smaak op: meikevers. Maar zijn de centimeters grote insecten, die deze weken weer massaal onze tuinen bevolken, ook geschikt voor menselijk consumptie en zo ja, hoe smaakt dat dan? Wij namen de proef op de som.

TIKTOK VOOR TIM | Gevoelig nummer, pakkende tekst. De Middelburgse Esmee van der Steen (18) is blij met de TikTokvideo, die ze speciaal voor haar doodgestoken broertje Tim (15) liet maken. De clip is al ruim 44.000 keer afgespeeld. ,,Zo wordt Tim niet vergeten.’’

TERUGGEVONDEN EN AANGEHOUDEN | Een anonieme tip, vanuit de bosjes posten bij een woonwagenkamp en een grote politiemacht die als het ware komt binnenvallen. Het terughalen van de uit Vragender gestolen smokerbarbecue leest als een spannend jongensboek. ,,Maar het is gelukt, we hebben hem weer”, zegt Roy Wensink van Restaurant Beneman.

GEGLIJ IN DE WEI | Het is inmiddels vaste prik in Beek: om de drie jaar is er op Hemelvaartsdag Geglij in de Wei. Meerdere teams duiken met een zelfgebouwd voertuig à la Ter land, ter Zee en in de Lucht een schans af om zo snel mogelijk de bel te luiden. Verslaggever Bart Sollman mocht dit jaar de schans als eerste uitproberen.

LUKOKI | De politie heeft geen verband gevonden tussen de dood van profvoetballer Jody Lukoki en een mishandeling die eerder heeft plaatsgevonden in Almere. Wel zijn de afgelopen periode vier mannen opgepakt voor die bewuste vechtpartij, van wie er op dit moment nog een vastzit. Dit meldt de politie woensdag.

MOURAD LAMRABATTE | De familie van de op Mallorca omgekomen Arnhemmer Mourad Lamrabatte (31) beraadt zich op juridische stappen tegen de Spaanse autoriteiten nadat een video van het klifdrama uitlekte op internet. Broer Ibrahim is ervan overtuigd dat de Spaanse politie het schokkende filmpje heeft gelekt aan Spaanse media. ,,Het is ongelooflijk dat je na zo’n vreselijk incident nog een trap na krijgt van de politie. We zijn in shock.”

SCHEURTJES IN ZUID-TRIBUNE GELREDOME | De gemeente Arnhem moet uit veiligheidsoverwegingen de Zuid-Tribune van GelreDome sluiten na de vondst van scheurtjes in het beton van dat tribunedeel. Dat schrijft stadioneigenaar Nedstede woensdagavond in een brief aan burgemeester en wethouders van de stad, aan de vooravond van de wedstrijd Vitesse-AZ.

Volledig scherm De Zuid-Tribune van GelreDome tijdens een speciale sfeeractie van de supporters van Vitesse ter gelegenheid van de 130e verjaardag van de club, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax op zondag 15 mei. © ANP

COEN EN SANDER | De Coen en Sander Show stopt als dagelijks programma op Radio 538. Sander Lantinga gaat een programma presenteren op Veronica, Coen neemt de 538-lunchshow voor zijn rekening. Dat kondigden de heren vanmiddag live aan in hun uitzending. ,,Het is niet anders, jongens.”

SCHIETPARTIJ TEXAS | Alle doden en gewonden van de schietpartij op de Robb Elementary School in Texas zijn gevallen in één klaslokaal. De schutter barricadeerde zichzelf in het lokaal van de vierdeklassers (9- en 10-jarigen) en doodde twee leraren en negentien kinderen. ,,Het laat je het complete kwaad van deze schutter zien.”

FEYENOORD | Feyenoord wil vanavond in Tirana (aftrap 21.00 uur) de finale van de nieuwe Conference League tegen AS Roma aangrijpen om de prijzenkast met een vierde Europese hoofdprijs te vullen.

Volledig scherm De Zuid-Tribune van GelreDome tijdens een speciale sfeeractie van de supporters van Vitesse.