Nieuws gemist? Startschotgala uitgesteld na storm van kritiek, en ‘seinen op groen’ voor versoepelingen

STREEP DOOR STARTSCHOTGALA | Het Fieldlab-evenement Startschotgala in Lichtenvoorde wordt niet op 1 mei gehouden. Dat laat de Feestfabriek desgevraagd weten. Een nieuwe datum voor het evenement is nog niet bekend.

ONDERNEMERS HOUDEN EIGEN FIELDLAP-EVENT Ondernemer Marwin Melis van Melis Logistics in Duiven keek zondag samen met zo’n dertig anderen Formule 1 en voetbal vanuit Club 1892, een loge bij Vitesse. Daarmee lapten zij de geldende coronaregels aan hun laars.

SEINEN OP GROEN VOOR VERSOEPELINGEN | Op 28 april worden de strengste coronamaatregelen versoepeld, melden Haagse bronnen. De seinen staan ‘op groen’ voor de eerste openingsfase, al zullen terrassen maar beperkt open kunnen. Morgen is er weer een persconferentie.

Volledig scherm Marco van Summeren bij zijn bloemen en plantenzaak in Overasselt. © Theo Peeters

PLANTENMAN MARCO WOEST | ,,Dit gaat alle perken te buiten. De menselijke maat is helemaal weg.” Geëmotioneerd en boos gaat groenten- en plantenwinkelier Marco van Summeren uit Overasselt tekeer tegen de gemeente Heumen. Daar moet hij van de Raad van State een dwangsom van 5000 euro aan betalen, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de uitstallingsregels op de stoep voor zijn winkel aan de Hoogstraat.

SUCCESVOL DAGJE ZWEMMEN IN GROENLO | Het was het eerste testevenement in de Achterhoek, sinds het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar maart. Testen voor Toegang, heette de proef in het vernieuwde zwembad van Marveld Recreatie in Groenlo, afgelopen zaterdag. Honderd gasten mochten coronaproof een middag zwemmen.

Volledig scherm Gasten van Marveld mogen op proef een middagje zwemmen. © theo kock persfotografie

BESCHIMMELDE APPARTEMENTEN DOOR REGEN | Ze wonen er nog geen vier jaar, maar bewoners van een appartementencomplex in Nijmegen moeten al snel toch enkele weken hun huis uit voor een ingrijpende reparatie. Het gaat om de nieuwbouw aan de Handelskade: een regenbui bij de aanbouw heeft een schimmelprobleem veroorzaakt.

CELSTRAFFEN VOOR GROOTSCHALIGE AFVALFRAUDE | Tegen twee hoofdverdachten van grootschalige fraude met accu’s en de opslag van asbest op het terrein van afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld zijn maandag celstraffen geëist. Volgens het Openbaar Ministerie was niet alleen de administratie vervalst, maar stonden de accu’s zo opgeslagen dat ze brandgevaar opleverden.

Volledig scherm Inval bij Ter Horst © Jan Ruland van den Brink

RIK FIETSTE ZIJN NOODLOT TEGEMOET | Maandag is het precies een jaar geleden dat Rik van de Rakt in Oss werd doodgestoken door een verwarde man. De 18-jarige jongen had soms hulp nodig in het leven, maar bood die anderen juist ook. Zijn luisterend oor en zijn adviezen aan vriendinnen zorgden ervoor dat hij grappend ‘dr. Phil’ werd genoemd.

Volledig scherm Rik van de Rakt © Eigen foto

GEEN WK EN EK VOOR SPELERS IN DE SUPER LEAGUE | Voetballers van clubs die aan de nieuw te vormen Super League willen deelnemen zijn niet welkom op een WK of EK. Dat herhaalde voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA tijdens een persconferentie na de bestuursvergadering, voorafgaand aan het 45ste congres van de Europese voetbalbond in Montreux.