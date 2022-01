Nieuws gemist? Steeds meer schoolklassen in quarantaine; vrijwillig buschauffeur verongelukt

100.000 WONINGEN ERBIJ LUKT We hoeven volgens Hugo de Jonge niet bang te zijn dat er in Nederland niet genoeg woningen worden gebouwd. Wel denkt de kersverse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat sommige woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen door een actuele uitspraak van de Hoge Raad over een kwestie in Didam.

COLLIN HOEVE NIET VERBAASD OVER THE VOICE-ONTHULLINGEN ,,Het is een echte mannetjescultuur bij The Voice, er loopt een aantal van die opperbokito’s rond.” De Nijmeegse muzikant Collin Hoeve, die in 2018-2019 meedeed aan The Voice, is niet verbaasd dat er nu verhalen naar buiten komen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht van RTL.

Steeds meer verhalen komen los over de praktijken bij The Voice. Onder meer Zangeres Nienke Wijnhoven (23) vertelt hoe zij seksueel belaagd werd door Jeroen Rietbergen. Ook Voice-deelneemster Kirsten Berkx doet haar verhaal.

In de uitzending van het programma BOOS moet aanstaande donderdag duidelijk worden wat Tim Hofman allemaal boven water heeft gekregen.

FATAAL ONGELUK BUURTBUS Bij buurtbusvereniging Sint Tunnis wordt geschokt en verslagen gereageerd op het fatale ongeluk vanochtend in Ledeacker. Een van haar vrijwillige chauffeurs, een 75-jarige inwoner van Sint Anthonis, werd, aldus de politie, onwel toen hij achter het stuur van de buurtbus zat.

MUSEUM IN ACTIE Museum Arnhem doet woensdag mee aan het landelijk protest van de cultuursector tegen de lockdown. Ze doet het niet voor zichzelf, maar voor de collega’s: door de verbouwing van het pand aan de Utrechtseweg is het museum al twee jaar gesloten en opent het de deuren pas dit voorjaar. Burgemeester Marcouch zal handhavers sturen om vast te stellen of de regels worden overtreden.

Nijmeegse podia en musea mogen woensdag geen acties houden. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls dinsdag bekendgemaakt. Dus geen protestshow van Pieter Derks in de Stadsschouwburg.

STAARTJE VOOR DE KADE Café De Kade langs de N224 in het buitengebied van Ede is minimaal tot 27 januari gesloten. Dit heeft burgemeester René Verhulst verordonneerd. Aanleiding waren ongeregeldheden die zaterdag plaats hadden toen politie en gemeentelijke handhavers bij het café kwamen kijken.

AUTOSCHADE IN GELDERLAND Gelderse automobilisten hebben vaker schade dan gemiddeld. De kans dat je auto mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is zo’n 8,7% groter dan elders in Nederland. Dat blijkt uit de Auto Risicometer van verzekeringsvergelijker Independer.

MULTIMILJONAIR HELPT DAKLOZE Multimiljonair Peter Gillis heeft een tweedehands caravan geschonken aan de dakloze Sjannie uit Maastricht. De baas van de Oostappen Groep Vakantieparken zag het verhaal van de 70-jarige op social media en ondernam meteen actie. ,,Zo’n vrouw moet veilig kunnen slapen.”

BEVERS LUSTEN GEEN PASTA Om bomen in Nijmegen te beschermen tegen knagende bevers gaat de gemeente Nijmegen een nieuw middel toepassen. Bomen die al aangevreten zijn worden ingesmeerd met een pasta. Die pasta kan de bast van de boom beschermen en dient om bevers te weren. De pasta wordt ook gebruikt op al aangevreten bomen te redden en is vooral bedoeld voor plekken waar omvallende bomen mensen in gevaar zouden brengen.

