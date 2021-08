Nieuws Gemist? Steekpartijen schrikken Arnhemse wijk op en Gelderse boer zoekt vrouw

25-JARIGE OVERLIJDT BIJ STEEKPARTIJ | Een drama vanochtend in Arnhem: in een huis in de Van Galenstraat werd een 25-jarige man neergestoken. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldde de politie later op de dag. Lees meer.



In dezelfde Arnhemse wijk, Presikhaaf, was gisteravond ook al een steekincident. Volgens de politie ging het hier om een woningoverval. Een 28-jarige man raakte ernstig gewond.



Bekijk beelden van de hulpverlening na het incident aan de Van Galenstraat:

HOE GEHANDICAPT IS DEZE ZWEMMER? | Rogier Dorsman werd donderdag paralympisch kampioen op de 400 meter vrije slag. Voor de Paralympische Spelen begonnen werd Dorsman door een concurrent nog beschuldigd van een wel heel opmerkelijke manier van valsspelen. Volgens een Poolse zwemmer is Dorsman ,,helemaal niet blind.” Lees meer.



SHOCK NA ZWAAR ONGELUK | Een automobiliste die vorige week betrokken was bij een zware aanrijding in Nijmegen, was zo van de kaart dat ze 2,5 uur in haar auto is blijven zitten. Bij het ongeluk raakte een 92-jarige vrouw zwaargewond, ze overleed later in het ziekenhuis. ,,Af en toe hoorde ik haar snikken, en sloeg ik een arm om haar heen. Die hele 2,5 uur hebben we niks gezegd. Afschuwelijk.’’



ARIE REDT KINDEREN (3 en 6) UIT VISVIJVER | | Arie van Lieshout heeft afgelopen maandag twee kinderen van 3 en 6 jaar oud uit een visvijver gered op de camping in Erichem waar hij verblijft. Maar de Maasbommelnaar wil geen heldenverering voor zichzelf. Lees meer.



GELDERSE BOER ZOEKT VROUW | Een boer uit Gelderland doet mee aan het nieuwste seizoen van Boer zoekt Vrouw. Dat is te zien op een overzichtskaart van het populaire televisieprogramma van KRO-NCRV, waarop twaalf tractoren zijn afgebeeld. Eén van de voertuigen hangt boven het Land van Maas en Waal. Wie de kandidaat is, wordt morgen duidelijk als de kandidaten worden voorgesteld op NPO 1.

Volledig scherm Yvon Jaspers met de nieuwe deelnemers van Boer zoekt Vrouw. © KRO-NCRV

CORONA-UPDATE | De coronavaccins beschermen even goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met de deltavariant van het virus als na besmetting met de Alfa-variant, stelt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers.



De actuele situatie in Nederland verbeterde licht. Lees bij in ons liveblog.



OUD-LUNTERSE DAG-LIGHT | De Oud-Lunterse dag is het jaarlijkse volksfeest voor de bevolking van het dorp in de gemeente Ede. Door de coronaregels is het festijn minder uitgebreid dan in eerdere jaren: de spectaculaire optocht 'de Reutemeteut’ kan niet doorgaan. Maar daarom is het niet minder gezellig. Er zijn immers niet zoveel buitenstaanders als normaal: ,,We genieten lekker met onze kleertjes aan, wat iedereen doet.” Lees meer.



MAX OP POLE | Max Verstappen start morgen van pole position in de Grand Prix van België. In een spectaculaire, natte en niet ongevaarlijke kwalificatie was hij op het circuit van Spa-Francorchamps de snelste. Naast hem een grote verrassing: George Russell.



Bekijk de samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Spa-Francorchamps:

MOOIE NAZOMER? | De maand september zou nog weleens een zomerse verrassing kunnen opleveren. Al volgende week krijgen we aangename temperaturen, in de tweede helft van september wordt het mogelijk nog aangenamer, laat Weerplaza weten.



PSV WIL LUUK, MAAR LUUK WIL NIET | PSV werkt nog altijd aan de komst van Luuk de Jong, die de selectie de komende dagen idealiter moet versterken. De insteek is momenteel nog dat hij gehuurd wordt, met een optie tot koop. PSV en zijn huidige club Sevilla zijn er wel uit. Maar vanavond bleek dat de Achterhoeker nog niet terug wil.



De Eindhovense club speelt vanavond de eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. Volg hier het verloop van de wedstrijd.

