Nieuws gemist? Stichting Taurus wil klokkenluider de mond snoeren en een grote brand in Arnhems centrum

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 31 mei.

BEHEERDER SNOERT KLOKKENLUIDER DE MOND | Een oud-medewerker moet zich niet meer negatief uitlaten over stichting Taurus, beheerder van grazers in natuurgebieden. Doet hij dat wel, dan moet de klokkenluider per keer een boete van 5.000 euro betalen. Dat eiste de stichting vrijdag in een kort geding in de Arnhemse rechtbank.

GROTE BRAND IN CENTRUM ARNHEM | Bij restaurant en shisha lounge Imparator aan de Hoogstraat in de Arnhemse binnenstad heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. De schade is enorm, de politie vermoedt brandstichting. Eigenaar Cemal Yildiz kan slechts gissen naar de oorzaak: ,,Ik heb in ieder geval geen vijanden.”

Volledig scherm Onder de VUE bioscoop, bij restaurant en shisha lounge Imparator aan de Hoogstraat in de Arnhemse binnenstad heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. © Gerard Burgers

JANSSEN GEGARANDEERD | Wie al een afspraak heeft staan voor een Janssen-vaccin, hoeft zich geen zorgen te maken. Die gaat gewoon door. Dat de Leidse farmaceut minder vaccins levert, heeft voor hen geen gevolgen.

VIER DODEN BIJ ERNSTIG ONGEVAL BORGER | Bij een ernstig ongeval op de N34 nabij Borger (Drenthe) zijn gisterenavond vier doden gevallen. Het gaat om een 24-jarige man uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen en een 48-jarige man uit Gramsbergen. Ook zijn er vijf mensen gewond geraakt. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

OOSTEN HOTSPOT VOOR 3-MMC | De verslavende partydrug 3-MMC is buitengewoon populair in Oost-Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Van de 115 vergiftigingen met 3-MMC in Nederland kwamen er 16 uit Gelderland. De problematiek concentreert zich met name in de Achterhoek.

Volledig scherm 'Super witte kristallen' 3-MMC worden legaal via internetwinkels en smartshops verkocht. © Tom Kiel

EU-GRENZEN GAAN WEER OPEN | Als het aan de Europese Commissie ligt gaan EU-landen hun grenzen geleidelijk aan weer opengooien en bestaande reisbeperkingen opheffen. Dat moet te meer gelden voor wie een coronapas heeft. Ook moeten lidstaten zich onthouden van aanvullende eisen zoals testen of quarantaines voor wie een coronapas heeft.

BEZORGSTER RAAKT GEWOND OP LAATSTE WERKDAG | Een bezorgster van DHL uit Weurt had haar laatste werkdag heel anders voorgesteld dan nu het geval was. De vrouw wilde even voor half twaalf een pakketje afleveren bij een woning aan de Van Ruysdaelweg in Groesbeek.

FRANSE OUD-MILITAIR GEWOND | Een voortvluchtige zwaar gewapende ex-militair naar wie de Franse politie 36 uur lang met honderden agenten zocht, is in een bos in de Dordogne neergeschoten. De gendarmerie was hem zondagmiddag al op het spoor gekomen, mogelijk mede dankzij de elektronische enkelband die hij droeg.

Volledig scherm Franse soldaten zochten anderhalve dag lang naar de voorvluchtige ex-militair Terry Dupin. © AFP © AFP