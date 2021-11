Nieuws gemist? Stiekeme vaccinaties op de Biblebelt en zoon van Peter Gillis overvallen op Brabants park

CORONA IN DE BIBLEBELT | Drie ziekenhuisopnames, een inwoner die is overleden. En 33 besmettingen. Kille cijfers van slechts één dag in de afgelopen week tonen aan dat het coronavirus in Neder-Betuwe weer heftiger rondwaart dan in veel andere gemeenten. Veranderen de rotsvaste overtuigingen in de gemeente daardoor in twijfels? We gingen op onderzoek uit in de Biblebelt en dat leverde deze reportage op.

Volledig scherm Een kerkganger in Opheusden. © Raphael Drent

SNELLE BOOSTERPRIK | Begin meteen met het extra vaccineren van ouderen tegen corona, en niet pas in december, zoals nu het plan is. Die oproep doet Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc. ,,December is echt te laat, we kunnen niet meer wachten. Er zijn prikken op voorraad. Kom dus nu meteen in actie om versneld met de boosters te kunnen beginnen’’, zegt Bleeker.

ZOON PETER GILLIS OVERVALLEN | De man die zaterdagnacht in zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel (Brabant) is overvallen, is Mark Gillis, zoon van Oostappen-baas Peter Gillis. Dit bevestigen meerdere bewoners van het park. Hij raakte daarbij gewond. Gillis is ter plaatse door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Daarna is hij ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Volledig scherm Het vakantiepark in Ommel. © Bert Jansen

13-JARIGE JONGEN OVERVALLEN | Een 13-jarige jongen uit Lent had zaterdagmiddag de schrik van zijn leven toen tussen Oosterhout en Ressen ineens een man met bivakmuts en lang mes bij de broekriem voor hem stond en zijn geld opeiste. Dat gebeurde bij een hondenuitlaatplek langs de Griftdijk. ,,Ik was met de fiets onderweg naar de fietsenmaker in Arnhem en wilde een leeg blikje cola in de prullenbak gooien. Toen ik dat gedaan had en me omdraaide, zag ik hem staan.” De moeder is net als haar zoon hevig geschrokken. ,,Wie weet, gaat hij vaker zo te werk. We hopen dat hij snel wordt opgepakt.”

VITESSE KLOPT CONCURRENT UTRECHT | Een belangrijke overwinning vanmiddag voor Vitesse. In GelreDome werd directe concurrent FC Utrecht met 2-1 verslagen. Toch ging het na afloop niet alleen over dat uitstekende resultaat. De gruwelijke blunder van doelman Schubert zorgde voor heel wat gespreksstof. En dat was nog meer het geval door onrust rond het uitvak: vandaaruit werd vuurwerk gegooid naar de Vitessefans. De wedstrijd werd even gestaakt. Na afloop leek het buiten het stadion ook nog uit de hand te lopen tussen de supportersgroepen, maar dat werd door de ME in de kiem gesmoord.

Volledig scherm Riechedly Bazoer maakte een schitterende treffer tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Stefan Koops

PIET-NEUTRAAL SINTERKLAASALBUM | Precies twintig jaar geleden scoorde Jochem van Gelder met zijn sinterklaas-cd Wild Geraas een gouden plaat. De tv-presentator uit Beneden-Leeuwen lepelt de originele tekst van Hiep Hoera twee decennia later nog probleemloos op. Hoewel, probleemloos? De zwartepietendiscussie ging ook aan Van Gelder bepaald niet voorbij. Daarom nam hij het album opnieuw op: (Ge)wild Geraas. ,,We moeten geen mensen uitsluiten. Een aantal liedjes heeft meteen een nieuwe sound gekregen.’’