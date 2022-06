Nieuws gemist? Stikstofminister houdt voet bij stuk en doden bij motorongeluk Oeffelt zijn 19-jarige man en vrouw uit Cuijk

THE VOICE | Waylon hoopt dat The Voice of Holland terugkeert op televisie. Dat vertelde de 42-jarige zanger gisteravond bij het NPO Radio 1-programma Onze man in Deventer. ,,Al is het maar voor het gevoel om het nog een keer af te maken.”

ANOUK TROUWT | De term ‘rockchick’ is voor Anouk definitief verleden tijd. Voortaan mag de 47-jarige zangeres als ‘rockbruid’ door het leven. Hoezo nog eens omkleden na de huwelijksvoltrekking? Rocken in een knellende jurk gaat Anouk best af, blijkt op een vol Malieveld in Den Haag.

DRIFT OM TE DANSEN | Op het Vasim- en Nyma-terrein komt zaterdagmiddag een steeds groter wordende massa mensen samen om te genieten van het Drift-festival wat voor het eerst in drie jaar weer gehouden kan worden.

DODELIJK MOTORONGELUK | Bij een eenzijdig motorongeval in Oeffelt zijn twee jonge mensen omgekomen. De slachtoffers zijn een 19-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Cuijk. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht op de kruising N264 met de Urlingsestraat en Hoogeind.

CORONA-KAT | Het coronavirus kan waarschijnlijk van katten op mensen worden overgedragen. Dat blijkt uit onderzoek. In het tijdschrift Emerging Infectious Diseases beschrijven wetenschappers een geval in Thailand waarbij in augustus 2021 een dierenarts door een kat werd besmet met Covid-19.

BRAND IN TIEL | In de nacht van zaterdag op zondag heeft in een loods aan de Papesteeg in Tiel een brand gewoed. In de loods stonden op dat moment schooltafels en stoelen opgeslagen die bestemd waren voor scholen in Suriname. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk.

RECHTS-EXTREMISTEN | De politie in de Amerikaanse staat Idaho heeft 31 extreemrechtse mannen opgepakt die wilden rellen tijdens een Pride-evenement in Coeur d’Alene. De mannen droegen kaki-broeken en bivakmutsen en hadden onder meer schilden, scheenbeschermers en een rookgranaat bij zich.

RUSSEN NAAR ‘MCDONALDS’ | Dezelfde menu’s, dezelfde locaties en zelfs hetzelfde personeel. Alleen met een ander logo, nieuwe naam en omgebouwde filialen. De Russen kunnen in eigen land weer naar McDonald’s, althans naar de vernieuwde McDonald’s. Vandaag openen de eerste vernieuwde filialen de deuren.

SCHIETPARTIJ TILBURG | Bij een schietpartij op een vol terras in de binnenstad van Tilburg is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar één verdachte. Een tweede verdachte is aangehouden, nadat de politie een waarschuwingsschot loste. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

SUPERMAAN | Begin deze week staat er een supermaan aan de hemel, een maan die groter is dan normaal. De supermaan zal in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk goed zichtbaar zijn vanwege opklaringen, meldt Weerplaza. In het zuiden van het land is de grootste kans om de supermaan goed te zien.

STIKSTOFMINISTER HOUDT VOET BIJ STUK | Stikstofminister Christianne van der Wal zegt te zullen luisteren naar de boeren die op 22 juni naar Den Haag komen om te protesteren tegen haar beleid. ,,Ik sta altijd open voor goede ideeën”, aldus de bewindsvrouw in WNL op Zondag. ,,Maar de doelen zijn klip en klaar. Ik heb een duidelijke opdracht: de helft minder stikstof in 2030.’’

NEDERLANDS ELFTAL | Als het aan Louis van Gaal ligt, dan speelt het Nederlands elftal alle thuisduels in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. ,,Want er is maar één stadion dat voldoet aan alle faciliteiten die het Nederlands elftal nodig heeft”, zei hij na het gelijkspel tegen Polen (2-2) in de Kuip in Rotterdam. ,,Hier is het oude troep.”

IN HET HARNAS | De bittere nasmaak van een ‘stom’ ongeluk, Janco viel samen met een collega uit een hoogwerker en overleed op straat. Een verkeersregelaar méér en wellicht een paar extra kegels. Dan was het misschien niet gebeurd. Dan zou Janco Blaauw dit weekeinde waarschijnlijk een biertje zijn gaan drinken met een van zijn vele vriendengroepjes. Dit is het slot: over twee mannen die in Zevenaar uit een hoogwerker vielen en de impact voor iedereen.

BIZAR JACHTONGELUK | Bij een wildezwijnenjacht in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is een 54-jarige Nederlander in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt. Hij werd beschoten door een 65-jarige landgenoot. Tegen hem is een vooronderzoek geopend, meldt de politie.