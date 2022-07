Nieuws Gemist? Stokoud Gelders hitterecord voor vierde keer gebroken • Zwarte Cross-sensatie blijft nuchter

HITTE | En óf het warm was vandaag! In Maastricht werd een temperatuur van 38.9 graden gemeten. Daarmee werd het oude hitterecord van 38,6 graden in Warnsveld voor de vierde keer sinds 2019 gebroken. Het huidige record staat op 40,7 graden in Gilze-Rijen, dat bleef vandaag dus staan. Lees alles over de hitte in ons liveblog.



SPROEIVERBOD IN ACHTERHOEK | Er geldt per direct een verbod om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten en vijvers in de Achterhoek en Liemers voor het besproeien van bijvoorbeeld akkers. Het verbod geldt voor particulieren en bedrijven, zoals boeren, en is ingesteld vanwege de extreme droogte.



JONGE DADERS NATUURBRAND | De brand die maandagmiddag in het natuurgebied Mookerheide heeft gewoed, is waarschijnlijk aangestoken door een groepje kinderen. De brandweer, die vanwege de grote droogte met zeven wagens uitrukte, had een uur nodig om de natuurbrand te blussen. De jonge jongens hadden bij de brand staan kijken.



DODE IN ZWEMPLAS | Volgens woordvoerder Marcel van Vliet sprong de man van het vlot, dat middenin de plas drijft, maar kwam hij niet meer boven. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Lees meer en bekijk beelden van de reddingsactie.

TENT VOOR VLUCHTELINGEN | Er komt een crisisnoodopvang (CNO) voor 225 vluchtelingen pal naast het politiebureau in Doetinchem. Deze CNO opent rond 22 augustus. Zeker drie maanden worden hier mensen opgevangen in woonunits en een grote tent. Mogelijk wordt de opvang verlengd tot eind dit jaar.



VIERDAAGSE-UPDATE | De Vierdaagse gaat morgen van start met 38.455 wandelaars. Dat is beduidend minder dan de laatste Vierdaagse in 2019, toen 44.702 lopers meededen. In dat jaar kwamen er 2.543 lopers die zich aangemeld hadden niet opdagen, nu dus zo’n 1.200 meer. Lees meer.



TROPISCHE VIERDAAGSE-FEESTDAG | De extreme hitte van dinsdag weerhoudt fanatieke feestvierders er niet van aan het begin van de avond al los te gaan bij de Vierdaagsefeesten. Maar die trekken vooralsnog flink minder publiek dan op eerdere dagen. Volg ons verslag hier.



SANDER LOOPT MET 100 TUMOREN IN ZIJN HOOFD | Sander van Loon (24) leek kerngezond. Toen hij slechter begon te horen, suggereerde de arts een gehoorapparaat. Niemand, hélemaal niemand, verwachtte dat hij meer dan honderd tumoren in zijn lijf zou hebben. ,,Toen ik in een rolstoel terechtkwam, had ik maar één doel: de Nijmeegse Vierdaagse lopen.’’ Lees meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

VRIEND VAN DODE CAROLIEN GAAT VRIJUIT | De 42-jarige Werner van de V. heeft zijn 39-jarige vriendin Carolien per ongeluk gedood toen ze beide dagenlang buitensporig veel drugs hadden gebruikt. Tot die conclusie komt de rechtbank. De dakdekker is vrijgesproken van geweld jegens het fotomodel. ,,Er is sprake geweest van een ongeluk.”



BOUWPROJECTEN INEENS DURE GRAP | Gemeenten gaan mogelijk voor miljoenen het schip in door de gestegen bouw- en energiekosten. Veel openbare bouwprojecten, zoals scholen en gemeenschapshuizen, zijn onzeker geworden, omdat rekening is gehouden met een veel lagere bouwprijs. Lees meer.



AUTO OP DE KOP | Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Maas en Waalweg (N322) bij Puiflijk. Lees meer en bekijk de beelden.

GEEN RUN | De Montferland Run in ’s-Heerenberg gaat in december opnieuw niet door. In 2020 en 2021 werd het loopevenement afgeblazen vanwege corona. Ditmaal is er een tekort aan kennis vanwege het tijdelijk wegvallen van een aantal organisatoren.



LEEUWINNEN ZONDER LIEKE | Het Nederlands elftal moet bij het EK voetbal voor vrouwen verder zonder Lieke Martens. De aanvalster heeft in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure opgelopen.

ORGEL JOKE BLIJFT NUCHTER | Ondanks haar glorieuze optreden tijdens Zwarte Cross, heeft de 73-jarige Orgel Joke bepaald geen sterallures. ,,Na mijn show vertelden mensen dat ze naar huis gingen, omdat geen enkele artiest aan mij zou kunnen tippen. Doe eens even normaal.”



Kijk hier haar succesvolle show op de Zwarte Cross terug:

CORONAGOLF ROLT UIT | Het hoogtepunt van de coronagolf lijkt achter de rug, steeds minder coronabesmettingen komen aan het licht. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.470 positieve tests geregistreerd, bijna 11 procent minder dan in de week ervoor.



DIJSSELBLOEM NAAR EINDHOVEN | Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. De Wageninger werd dinsdagmiddag in een besloten vergadering geselecteerd en daarna voorgedragen door de gemeenteraad.



TOUR-UPDATE | Hugo Houle heeft de eerste rit in de Pyreneeën gewonnen. De 31-jarige Canadees won de zestiende etappe in de Tour de France van Carcassonne naar Foix en droeg zijn zege op aan zijn tien jaar geleden overleden broer. Lees hier meer, ook over de tweestrijd om het geel tussen Vingegaard en Pogacar.



Bekijk hier de samenvatting van de zestiende etappe:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.