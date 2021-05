Nieuws gemist? Storm zorgt voor schade en overlast, defilé Wageningen gered

STORM De harde wind heeft dinsdag voor veel schade gezorgd in de regio. Even voor 16.00 uur waaide een vrachtwagen om op de A50, daardoor ontstond een lange file. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van anderhalf uur. Ook waaide er een grote tent bij de McDonald’s in Oosterhout, bij Nijmegen, om.



Ook heeft de storm gevolgen voor mensen die een coronatest zouden doen. Het testpaviljoen Arnhem-Nijmegen, de grootste testlocatie van de regio, is gesloten. Ook de vaccinatielocatie van de GGD in Malden is dicht, net als de coronateststraat in Veenendaal.

UITSPRAAK IN ZAAK PEDOJAGERS ARNHEM Twee jonge pedojagers uit Rozendaal moeten voor de fatale mishandeling van de 73-jarige Arnhemmer Jan een half jaar cel in. Drie anderen krijgen de maximale taakstraf voor jeugdige verdachten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdagmiddag bepaald.



De jongens moeten een schadevergoeding betalen van 52.500 euro en 11.000 voor de begrafenis van het slachtoffer. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie (OM) heeft geëist.

WEER KLEMGEREDEN Opnieuw is het raak: een vrachtwagen heeft zich weer klemgereden onder het Weurtseweg-viaduct onder brug De Oversteek in Nijmegen. Het is volgens de tellingen de elfde keer in ruim twee jaar tijd dat er een voertuig vastgeklemd zit.

OOK DEZE TESLA ZAT KLEM Op de A2, ter hoogte van afrit Waardenburg, is dinsdag iets na het middaguur een ongeluk gebeurd tussen een personenauto en een vrachtwagen. Een Tesla reed van achteren in op de vrachtwagen. De Tesla kwam bij die botsing deels vast te zitten onder de achterkant van de truck.



GEEN KINDEREN WELKOM OP CAMPING Na meer dan een jaar lang veel thuis gezeten te hebben, hebben veel vakantiegangers behoefte aan tot rust komen in de natuur. Dat merken Chris en Sandra Visser-Koghee, eigenaren van camping De Nieuwe Riet in Oud Gastel. ,,Mensen willen eruit. We zitten nu veel eerder volgeboekt dan voorheen, maanden van tevoren”, vertellen ze.

Quote Als je naar buiten kijkt zie je alleen maar groen en je hoort de hele dag door de vogeltjes fluiten Sandra Visser , Campingeigenaresse

COLUMN ANGELA DE JONG Wie dacht dat we met haar voortijdige vertrek bij Op1 van Talitha Muusse af waren, moet ik teleurstellen. Ze heeft de aangeboren gave om steeds weer als een duveltje uit een doosje omhoog te komen. Nu is er het nieuws dat ze werkt aan een boek over hoe het er achter de schermen aan toegaat bij Op1, waar ze begin dit jaar zonder enige journalistieke ervaring drie fantastische dagen mocht beleven als stagiaire naast Sven Kockelmann.



CORONA Het RIVM heeft de afgelopen week 52.087 positieve testen vastgesteld. Dat zijn er ongeveer 3000 minder dan een week eerder. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD was ook fors lager dan een week eerder: dat daalde van bijna een half miljoen naar ongeveer 410.000.



CEL VOOR EX-MILITAIR Een 48-jarige ex-militair uit Arnhem is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor poging doodslag op een kennis in het Musispark in juli vorig jaar. De kennis raakte levensgevaarlijk gewond door een diepe steek in zijn buik. Hij verloor drieënhalf liter bloed.

