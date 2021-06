Nieuws gemist? Stormloop op Janssen-prik en oude eend als symbool van storm

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 23 juni.

JONGEMAN OVERLEDEN NA ONGELUK IN KIPPENSCHUUR | Bij een bedrijfsongeval in een kippenschuur aan de Kleuterweg in Barneveld is dinsdagavond een jonge medewerker om het leven gekomen. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekend gemaakt. De politie heeft het onderzoek intussen naar de toedrachtintussen overgedragen aan de Dienst Arbeidsinspectie.

WIETPLANTAGE BIJ PAARDENFOKKER DIE ‘OVERVALLERS’ VERJOEG | In een pand in Arnhem dat eigendom is van een Beekbergse paardenfokker is dinsdagochtend een wietkwekerij met 300 planten aangetroffen. De vrouw, Jacqueline de Ridder, was naar eigen zeggen zondag slachtoffer geworden van een poging tot overval bij haar woning in Beekbergen (bij Apeldoorn), waarbij ze haar belagers met een hooivork van zich af hield.

STORMLOOP OP JANSSEN-PRIK | Vanwege een stormloop op de Janssen-prik kampte de GGD vandaag met telefoonproblemen. Sinds vanochtend konden mensen zich via 0800-1295 melden voor de 200.000 doses van het Janssen-vaccin (klaar met één prik) die in de koeling liggen, maar alle GGD-telefoonnummers raakten direct overbelast door twee miljoen telefoontjes.

EEND ALS SYMBOOL VAN STORM | 42 jaar. Zo oud werd Bernadette, de 2CV van Joke Kuiper (63) uit Leersum. De eend werd getroffen door een omgevallen boom, en werd zo ongewild het symbool van de storm die veel schade aanrichtte in het Utrechtse dorp. Nog rouwend om het einde van haar auto uit 1979, zag Joke hoe ‘ramptoeristen’ met haar eendje op de foto gingen. ,,‘Dat is de auto uit de krant’, riepen ze dan. Ik heb ze boos weggestuurd. Mensen beseffen gewoon niet hoe rot zoiets is.’’

BUREN OVER BRANDSTICHTER WIJCHEN | ,,Hij keek me heel strak aan met een glazige blik. Alsof hij niet hier was.’’ Zo omschrijft een van de bewoners van de wijk Hoogmeer in Wijchen de staat waarin haar buurman de laatste tijd verkeerde. De 26-jarige wordt verdacht van twee brandstichtingen en een poging daartoe. Hij zit vast.

MILJOEN VOOR ZOEKTOCHT NAAR TANJA | Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wil een miljoen euro bijeen brengen voor de gouden tip die leidt naar het lichaam van de vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen. Volgens De Vries is een dergelijk initiatief nog nooit eerder genomen. Tanja Groen kwam in 1993 niet thuis na een ontgroeningsfeestje bij een Maastrichtse studentenvereniging. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

DUITS DRAMA IN RIJN EN WAAL | Achter de twee lichamen die onlangs in de Waal bij Gendt en Rossum zijn gevonden, schuilt een groot drama in Duitsland. Hoewel dna-onderzoek nog uitsluitsel moet geven, gaat aan de andere kant van de grens vrijwel iedereen ervan uit dat de slachtoffers twee tienermeiden (13 en 14 jaar) uit Duisburg zijn. Ze raakten vorige week samen met een 17-jarige vermist na een duik in de Rijn.

GEDOE OM NIJMEEGSE BRUG | De nieuwe voetgangersbrug over de Nijmeegse Waalhaven wordt niet toegankelijk voor rolstoelers. Té duur, oordeelt de gemeente. Dat argument zorgt voor een storm aan kritiek. ‘De stad sluit ouderen en gehandicapten zomaar uit: walgelijk!’

CONFLICT OM ONDERHOUDSKOSTEN GRAFSTEEN | ,,Pijnlijk. Een begraafplaats mag nooit een centenkwestie worden.” Gert van Schaik uit Lienden is, net zoals zijn dorpsgenote Marry de Meijer, onaangenaam verrast door een brief van de gemeente. ,,Daarin staat dat ik vanaf 2030 onderhoudskosten moet betalen voor de graven van mijn ouders en grootouders. Niet dat ik dat niet zou willen, maar zo hadden ze het zelf nooit bedoeld.”

