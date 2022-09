Nieuws gemist? ‘Straf’ voor Duitse leerling die werd aangevallen door cheeta • Lijkwagen ramt auto met moeder en jonge kinderen

Tienermeisje (14) en filmpjes geven beeld van bizarre hotelnacht Mathieu van der Poel: ‘Je hebt ons bedreigd’ | En toen bleken er beelden te zijn. Drie video’s. De ene kort en onduidelijk, de andere langer en veelzeggend. Ze verduidelijken veel van wat er gebeurde, afgelopen zaterdagavond op de gang van het Novotel. Deze site had contact met de oudste van de drie tienermeisjes en bekeek de door hen zelf gemaakte beelden.

RIVM houdt rekening met begin najaarsgolf, aantal coronabesmettingen loopt op | Het aantal positieve coronatests loopt op, en dat is mogelijk ‘het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf’, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Paul is na 41 jaar klaar met zijn boekhandel: ‘Mensen eisen steeds meer, het plezier is op’ | Geen ‘nieuwe uitdaging’ of iets dat ‘op zijn pad’ kwam. Paul Schipperheijn (63) walgt van dat soort kreten. Nee, simpelweg een gebrek aan plezier zorgt ervoor dat hij stopt met boekhandel Augustinus, aan de Groesbeekseweg in Nijmegen.

Goed nieuws voor mensen met zonnepanelen: salderen op jaarbasis wordt de norm | Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen: energieleveranciers worden wettelijk strenger verplicht om op jaarbasis te gaan salderen. Soms gebeurt dat maandelijks, wat vaak nadelig is voor mensen met panelen op het dak.

Automobilist (50) verdwijnt spoorloos nadat hij in het water springt; duikers zoeken tevergeefs | Een 50-jarige automobilist is na een eenzijdig ongeval nabij het kanaal aan de Bosscheweg in Erp, spoorloos verdwenen. De hulpdiensten hebben in en rondom het water gezocht, maar van de man is geen spoor te bekennen.

Phillip Cocu wacht zware taak bij Vitesse: weg omhoog inslaan na mislukte seizoenstart | Vitesse krijgt een Nederlands gezicht. Phillip Cocu is de nieuwe trainer van de eredivisieclub uit Arnhem. De 101-voudig international wacht een zware taak in de hoofdstad van Gelderland.

Reumapatiënt Henk heeft slapeloze nachten om taakstraf: ‘Ik moet, maar ik kan niks’ | Henk zit in zak en as. De 71-jarige móet van de rechter een taakstraf uitvoeren. De inwoner van Malden houdt zijn vergroeide handen omhoog, om de linkerhand zit een brace. ,,Hoe dan? Ik kan niks meer. Als ik een bordje uit de vaatwasser pak, dondert het al vaak uit mijn handen in stukken op de grond.” Tranen staan hem in de ogen.

Jenny (22) heeft spijt van transitie naar jongen: ‘Je kunt ook een jongensachtig meisje zijn’| Jenny (22) twijfelde als puber of ze wel een meisje was. Ze werd transgenderjongen, veranderde in haar paspoort haar geslacht en liet zich opereren. Nu heeft ze spijt. En ze waarschuwt de Tweede Kamer: normaliseer een geslachtswijziging niet. ,,Ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn met spijt.’’

Zware aanrijding in Zelhem: meerdere gewonden en auto’s flink beschadigd | Op de Hummeloseweg in Zelhem heeft vanochtend een zware aanrijding plaatsgevonden. Twee auto’s en een bestelbus waren daarbij betrokken. Bij het ongeval zijn meerdere gewonden gevallen.

Pas verloofde Ajacied Ihattaren reageert lacherig op autobrand: ‘Jaloezie heerst’| De grijze Porsche Panamera van Mo Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht in vlammen opgegaan, bevestigt de Ajax-voetballer in een bericht op Instagram. ‘Jaloezie heerst in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar’, schrijft de Ajacied met lachende smileys.

Advocaat beschuldigt Inez Weski van smokkelen informatie uit EBI, Youssef Taghi blijft in de cel | De nieuwe advocaat van Youssef Taghi, neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, zegt dat diens advocaat Inez Weski berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt Ridouan. ,,Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man.” Weski noemt de beschuldiging ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’.

LIVE | ‘Poetin kondigt annexatie referenda-gebieden vrijdag aan’ | De meerdaagse referenda in bezette Oekraïense gebieden gaan hun slotdag in. Russische staatsmedia weten nu al te melden dat de inwoners van de bezette gebieden hebben gestemd voor toetreding tot Rusland. Volgens de Britten kondigt Poetin vrijdag naar verwachting officieel aan dat hij de gebieden annexeert. Blijf via ons liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Aangevallen door cheeta | Als hij zelfs na de aanval door de cheeta in de Beekse Bergen nog niet wist hoe fout hij zat, dan weet de Duitse leerling dat nu wel. Want bij schrik en hechtingen in zijn arm en hoofd bleef het niet: de 17-jarige heeft bij thuiskomst ook nog eens van zijn school op zijn kop gekregen.

Rico P. (33) krijgt 18 jaar cel voor doodschieten oom van zijn vriendin in Huissen: ‘Je hebt mijn gezin verwoest’ | De Rico P. is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodschieten van de 48-jarige oom van zijn vriendin in Huissen. Ook vuurde hij in zijn woning twee keer op haar vluchtende stiefvader. Vervolgens verschanste de 33-jarige zich zwaaiend met vuurwapens op het dak van zijn woning.

