Nieuws gemist? Strenge nieuwe coronaregels, regio kleurt donkerrood op coronakaart en Steven Kruijswijk besmet

STRENGE NIEUWE CORONAREGELS Zeker ‘een week of vier’ gaan we terug naar een gedeeltelijke lockdown. Er zijn zojuist door Mark Rutte strenge, nieuwe coronaregels afgekondigd in de persconferentie. De horeca gaat helemaal dicht, alleen afhalen en laten bezorgen blijft toegestaan. Mondkapjes worden verplicht in binnenruimtes en de groepsgrootte binnen gaat overal naar maximaal 30 mensen. Achter de voordeur geldt een dringend advies van drie gasten en maximaal één groepje per dag. Alle maatregelen zijn in principe een maand geldig. Na twee weken gaat het kabinet de balans opmaken.

CORONAKAART Het aantal geregistreerde positieve coronatests is de afgelopen week opgelopen tot 43.903. Fors meer dan vorige week, toen 27.485 mensen in Nederland positief werden bevonden. In de regio steeg het aantal besmettingen met 3596. De meeste besmettingen in de afgelopen week (384) waren in Nijmegen. In Arnhem werden 304 mensen positief getest. Ook in Ede blijven de cijfers hoog. Gisteren kwamen er 68 besmettingen bij. In studentenstad Wageningen waren dat er 32. Check hier hoe het zit in jouw regio.

DRAMA IN DE GIRO Een drama in de Giro d’Italia. Steven Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma, is positief getest op het coronavirus. Hij is verbijsterd. ,,Ik voel me gewoon fit. Ik kan het niet bevatten dat ik het heb opgelopen", liet hij vandaag weten. Vanwege de positieve test op corona heeft Jumbo-Visma besloten de volledige ploeg terug te trekken uit de Giro. De ploeg verscheen vanmorgen in Lanciano voor de tiende etappe niet op het startpodium.

Volledig scherm Steven Kruijswijk. © Cor Vos

OPHEF OM ANDRÉ HAZES André Hazes heeft voor flink wat ophef gezorgd door uitgelekte foto’s en video’s van een optreden: op beelden die rondgaan blijkt dat het er in een Vlaamse horecazaak bepaald niet coronaproof aan toegaat. ,,Mensen die in volle coronacrisis samen dansen, de microfoon doorgeven. Dit is een klap in het gezicht van het zorgpersoneel.” Volgens de manager van de club verliep alles veilig. ,,Wij nemen echt wel onze verantwoordelijkheid.” De politie onderzoekt de zaak.

LEVENSEINDE Naast de nieuwe coronaregels was er nog meer politiek nieuws: de coalitiepartijen hebben afgesproken dat artsen actief het leven kunnen beëindigen van kinderen tussen één en twaalf jaar die ondraaglijk lijden. Daarvoor komt een regeling. Minister De Jonge (Volksgezondheid) schrijft daarover vanmiddag aan de Tweede Kamer: ,,Ik wil zorgen voor meer juridische waarborgen voor artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindigend handelen bij kinderen van één tot twaalf jaar.”

STIER VALT VROUW AAN Een stier heeft maandag een vrouw aangevallen en verwond. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. ,,Op zich vielen de verwondingen van de mevrouw nog mee, maar ik kom uit de zorg en zag dat ze in een shock raakte en daarom heb ik 112 gebeld’’, zegt Dineke Roseboom. De Bennekomse verleende eerste hulp na het ongeluk.

Volledig scherm Stier in de Edese bossen. © DG

GASTEN VERLIEZEN VAKANTIECHALET Tranen in de ogen bij vaste gasten van vakantieparken op de Veluwe. Tientallen vaste gasten dreigen er hun buitenverblijf te verliezen. Vernieuwing is de reden, daarvoor moeten oude chalets het veld ruimen. Ook gasten die al 52 jaar op hetzelfde plekje staan moeten weg. Tot hun grote verdriet. ,,Ons chalet kan niet verplaatst worden, dus we krijgen een andere. We moeten hier weg. Ik ben er niet blij mee. We staan hier al 52 jaar. Maar ja, je hebt weinig in te brengen.’’

