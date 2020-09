Nieuws gemist? Strengere coronamaatregelen in onze regio en Internationale aandacht voor ‘rebelse BN'ers’

De veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Brabant-Noord krijgen vanaf zondag 18.00 uur te maken met strengere coronamaatregelen. Net als in de Randstad mogen horecagelegenheden na middernacht geen gasten meer binnenlaten. Bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen mogen niet meer. Maandag overleggen alle veiligheidsregio’s over de vraag of het niet tijd wordt voor landelijke maatregelen. Een nieuwe lockdown ligt op de loer, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Nadat ze in Nederland al enkele dagen het onderwerp van gesprek zijn, hebben de Nederlandse artiesten en influencers die zich hadden aangesloten bij #ikdoenietmeermee ook de internationale media gehaald. Verschillende nieuwssites schrijven over de ‘rebelse Nederlandse beroemdheden’.

Het Arnhemse Café 't Klinkertje, dat door burgmeester Ahmed Marcouch werd gesloten nadat de politie daar harddrugs had aangetroffen, mag per direct weer open. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag besloten. De grote vraag bij de sluiting van het buurtcafé in de wijk Geitenkamp is of de aangetroffen drugs wel op een rechtmatige manier waren gevonden.

Een apart koopuurtje voor ouderen, mondkapjes verplicht of het beperken van het aantal mensen - maximaal één per gezin - dat tegelijk binnen mag zijn. Moeten alle supermarkten dezelfde coronaregels invoeren? Als het aan burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal ligt wel. Hij trommelt supermarktondernemers in zijn gemeente op om samen met hem om de tafel te gaan.

Poll Alle supermarkten moeten dezelfde, duidelijke coronaregels invoeren Eens

Oneens

Oneens (6%)

Herkend worden op straat, het krijgen van complimentjes en zelfs naaktfoto's van vrouwen in zijn inbox: het leven van de Edese hitartiest Rolf Sanchez staat volledig op zijn kop. Sinds zijn single Mas, Mas, Mas op nummer 1 staat vliegt hij van hot naar her. Af en toe heeft hij tijd voor een adempauze, en beseft dan hoe bijzonder zijn leven is gelopen. Maar ondanks de roze wolk waar hij nu op zit, kan hij nog steeds wel eens flink chagrijnig zijn. Wij spraken hem uitgebreid over zijn ‘nieuwe’ leven.

Het was een gezellige avond voor Petra: met vrienden naar een bierfestival in Nijmegen. In de buitenlucht, op een heerlijke nazomer-zaterdagavond. En nu blijken elf van de twaalf vrienden besmet te zijn. Allemaal jonge mensen van eind twintig, begin dertig. Zij zelf óók. Dus zó snel kan het coronavirus om zich heen grijpen. Ook buiten. Ze is er enorm van geschrokken.

Er wordt massaal verontwaardigd gereageerd op het grote voetbalfeest in Tilburg donderdagavond, waarbij honderden Willem II-supporters de coronaregels hebben overtreden. Politici snappen niet dat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings toestemming gaf voor het feest, ministers noemen de overtredingen ‘zorgelijk’ en ‘onverantwoord’. Bezorgde burgers willen dat Weterings aftreedt en het plaatselijke ziekenhuis betreurt dat de regels niet zijn nageleefd.

Annemiek van Vleuten heeft definitief besloten van start te gaan in de wegwedstrijd op het WK wielrennen in het Italiaanse Imola. Daarmee kan de Wageningse haar wereldtitel van 2019 (Harrogate) zaterdag verdedigen. Ze rijdt met een brace om haar geopereerde gebroken pols te beschermen. De artsen lieten eerder weten een start verantwoord te vinden.

