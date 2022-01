Nieuws Gemist? Strengere regels als je hapje wil eten in Duitsland en Marco van Basten squasht in Bocholt

JEUGDGEVANGENE DOODGESCHOTEN | In het Belgische dorpje Sint-Lenaarts, niet ver van de Nederlandse grens, is vanmiddag een Nederlandse jongeman door eenheden van de Belgische politie doodgeschoten. Het gaat om een jonge gedetineerde van de inrichting Den Hey-Acker in Breda, bevestigt woordvoerder Tom Wisseborn van Dienst Justitiele Inrichtingen tegen deze site.



OVER DE GRENS | Inwoners van de grensstreek die in Duitse plaatsen als Borken, Kleef of Kranenburg naar een restaurant willen om een hapje te eten moeten vanaf donderdag naast hun QR-code ook een negatieve coronatest kunnen laten zien.



EN VERDER | Nederlanders laten zich door de omikron-variant van het coronavirus niet afhouden van het boeken van een vakantie. Het vertrouwen dat een buitenlandse vakantie deze zomer kan, is groot. Ook verre reizen worden weer geboekt. Lees meer.



MARCO VAN BASTEN | Voormalig topvoetballer Marco van Basten wil ook in tijden van lockdown kunnen blijven sporten. En dus kijkt hij, net als veel andere Nederlanders, over de grens. En zo kan het dat de oud-international in Bocholt een balletje slaat op de squashbaan.

Volledig scherm 160 kilometer rijden om te kunnen squashen? Marco van Basten doet het, hij slaat een balletje in Bocholt © Sven Betz

STEEKPARTIJ De 15-jarige Tim die zondag zwaargewond raakte bij een steekpartij in Middelburg is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft zicht op twee verdachten, die voortvluchtig zijn. Dat is woensdag bekendgemaakt.



De tiener lag sinds zondag in een ziekenhuis in Rotterdam, nadat hij door een voorbijganger was gevonden bij de Meanderflat in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Tim werd met zwaar letsel afgevoerd en vocht bijna drie dagen lang voor zijn leven. Al die tijd leefde zijn familie tussen hoop en vrees. Het verdriet om de jongen is groot.



NIEUW GEBIT VOOR GEDUMPTE TEUNTJE | De 24 zwaar verwaarloosde hondjes die dit weekend werden gevonden in Geldermalsen vertoonden allemaal meerdere mankementen. Zo ook het teefje dat Teuntje is genoemd. Het dwergkeesje moet een nieuw gebit krijgen om weer fatsoenlijk te kunnen eten.



LIEFDE IN VACCINATIEHAL | Nietsvermoedend ging de 41-jarige Max uit Spijkenisse zaterdag naar de vaccinatielocatie in Rotterdam-Crooswijk voor zijn boostervaccin. Na afloop had hij toch wat kriebels in zijn buik. Het bleek geen bijwerking van de prik, maar wél van de dame die hem vaccineerde.

Volledig scherm De 41-jarige Max uit Spijkenisse viel voor de dame die hem vaccineerde. © Eigen foto

VILLA VOETBALLER Echt lang lijkt voetballer Mohamed Ihattaren niet te kunnen genieten van zijn huis in Tilburg: nog geen drie maanden na de aanschaf van de villa (prijs: 1 miljoen euro) staat er een tekoopbord in de tuin. Het opgeknapte huis moet nu wel drie ton meer opleveren.



WESTERVOORT BIJ ARNHEM? | De gemeente Westervoort kan in de toekomst niet verder als zelfstandige gemeente, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek. Opgaan in de gemeente Arnhem lijkt de beste optie. Dat is de harde conclusie van een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente.



Dit vinden Westervoorters er zelf van:

MONDKAPJES HIER | Nu het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om op drukke plekken voortaan alleen nog medische mondkapjes te dragen, trekt de Arnhemse Mondmaskerfabriek aan de bel. ,,Hoezo is er een tekort aan goede mondkapjes? Wij hebben voldoende capaciteit om ze te leveren.” Lees meer.



SCHADE-AUTO'S IN BERM Een bestuurder is woensdagmiddag zijn aanhanger, geladen met schade-auto’s verloren op de A50 richting Arnhem. Door nog onbekende oorzaak brak de aanhanger los van het voertuig, die hierbij de berm in schoot.



Omdat er geen gevaarlijke situatie of hinder ontstond is besloten de berging uit te stellen tot na de avondspits.

KRAKERS WILLEN NIET WEG | Het groepje daklozen dat een woning in een flat in de Beethovenlaan in Doetinchem heeft gekraakt, is niet van plan vrijwillig te vertrekken. ,,Er gaat bloed vloeien”, voorspelt Robert, een van de krakers.



Robert (33) en zijn maten waren niet bij het kort geding, woensdagmorgen in de rechtbank in Zutphen. De zaak was aangespannen door Sité Woondiensten, de woningcorporatie die eigenaar is van de twee flats aan de Beethovenlaan (met daarin totaal 64 appartementen)



VAN MAVO NAAR UNIVERSITEIT NAAR DROOMBAAN | Op de middelbare school weet Romy Decates ineens wat ze wil worden: orthodontist of tandarts. Ze weet ook dat ze vanaf de mavo een lange weg te gaan heeft. Decates worstelt zich stap voor stap door het mbo, hbo en uiteindelijk een universitaire studie om haar droombaan te bereiken. Dertien jaar later is ze dan eindelijk officieel tandarts.

Volledig scherm Romy Decates (31) startte op de mavo maar werd na 13 jaar studeren tóch tandarts. © Privé-archief

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.