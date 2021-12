Nieuws gemist? Strengere regels Oostenrijk zijn slecht nieuws voor wintersporters en politie pakt overvaller na klopjacht van 70 kilometer

GROOTSTE STIJGING HUIZENPRIJZEN IN 20 JAAR | De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de sterkste toename in ruim twee decennia. In februari 2000 waren koopwoningen, net als afgelopen maand, 20,1 procent duurder dan een jaar eerder.

DUIVEN KRIJGT GROOTSTE FASTFOODSTRIP VAN NEDERLAND | Duiven heeft in 2023 de grootste fastfoodstrip van Nederland. Nabij de A12 opent dat jaar een gigantisch complex met twaalf restaurants. Op dit moment kun je er al snacken bij de McDonald’s, KFC en Subway en op de woonboulevard. Binnen nu en twee jaar komen daar onder meer de Burger King, Febo, Taco Bell en Wok To Go bij. Door de komst van de fastfoodtoko's ontstaan er honderden banen in Duiven. Toch klinkt er ook veel kritiek.

Volledig scherm De plattegrond van Foodvillage Duiven, waar over twee jaar negen fastfoodketens zullen huizen © vanRossumDesign

SLECHT NIEUWS VOOR WINTERSPORTERS | Nederlanders die naar Oostenrijk gaan, krijgen daar te maken met strengere inreisregels, behalve met booster en negatieve test. De Oostenrijkse autoriteiten zetten Nederland en drie andere landen op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden wegens omikron. Dat betekent dat ook reizigers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus na aankomst in principe tien dagen in quarantaine moeten.

KONINKLIJK GEZELSCHAP MET ARMOEDIG ONDERKOMEN | Doorgezakte vloeren, tropische temperaturen en te lage plafonds. Het onderkomen van het Arnhemse dansgezelschap Introdans is door achterstallig onderhoud hopeloos verouderd. Het gebeurt vaker dat vermaarde choreografen en dansers zich achter de oren krabben en afvragen in welk uitgewoond studentenhuis ze terecht zijn gekomen. „We zijn een koninklijk gezelschap met een armoedig onderkomen.”

Volledig scherm Is het een verwaarloosd studentenhuis? Wonen hier krakers? Nee hoor, dit is de kleedkamer van dansgezelschap Introdans. © Gerard Burgers

TOCH NOG EEN WITTE KERST? | Met dalende temperaturen en de feestdagen in het vooruitzicht rijst ieder jaar opnieuw de vraag: krijgen we eindelijk weer een witte kerst? Het zou dit jaar zomaar kunnen gebeuren, voor het eerst in elf jaar. Weerman Mark Wolvenne heeft er in ieder geval vertrouwen in. ,,Ik schat de kans op 65 procent.”

SPECTACULAIRE KLOPJACHT | De politie is vanochtend een klopjacht begonnen om de daders te achterhalen van een woningoverval in Apeldoorn. Ze waren na de overval gevlucht in een Fiat 500. Een mogelijke dader werd een paar uur later klemgereden in Enschede. Niemand raakte gewond bij het incident.

WAAROM GELDEN STRENGE CORONAREGELS BUITEN? De nieuwe, strenge lockdownregels gelden ook voor activiteiten buiten én sporten in buitenlucht. Feitelijk mag je met meer mensen in een huiskamer zijn (jezelf en twee gasten) dan buiten. Waarom eigenlijk? Want, was dit virus niet veel minder besmettelijk buiten? Hoogleraar medische microbiologie Louis Kroes kan het maar moeilijk begrijpen. Hij vreest bovendien dat de regels averechts gaan werken. ,,In de buitenlucht kunnen toezichthouders makkelijk controleren. Binnen niet. Door dit soort maatregelen jaag je mensen weer naar binnen.”

PODCAST: DE VERDWIJNING VAN OMA NELI | Op 22 december 2011 verdween oma Neli van der Schouw-van der Goor (68) uit Renkum op raadselachtige wijze. Tijdens Kerst 2011 werd massaal naar haar gezocht. In samenwerking met de politie werd alles uit de kast gehaald. Speurhonden, sonarboten, duikers. Zelfs een helikopter wordt ingezet. Tevergeefs. Nog steeds ontbreekt elk spoor. Dochter Henny en schoonzoon Gé blijven naar haar zoeken.

DE ZONEN VAN ANJA EN HANS WONEN NOG THUIS | Studenten blijven steeds langer thuis wonen en starterswoningen zijn nauwelijks te krijgen. Dat betekent ook iets voor ouders: het duurt langer voor ze het rijk alleen hebben. Een gesprek met Anja Leerink en Hans Stapel, die hun huis in Nijmegen-Oost delen met hun twee volwassen zoons. ‘In de familie-app vraag ik wie er die dag mee-eet.’

KERSTPAKKETTEN VOOR ZIEKENHUISPERSONEEL | Een hartverwarmend gebaar van restaurant De Lamme BijHillen uit Winterswijk voor het plaatselijke SKB-ziekenhuis. Het zorgpersoneel dat tijdens de feestdagen moet werken werd woensdag getrakteerd op een kerstpakket met gratis lunch voor twee personen. In totaal werden er 500 pakketten afgeleverd in de hal van het ziekenhuis. Dat zorgde voor veel emotie bij het personeel. ,,Dit is zo lief!”