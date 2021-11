Nieuws gemist? Student (23) filmde bloot meisje in kleedhok en met deze truc kun je je tóch dichtbij laten testen

VERKRACHT IN TENTJE Zij was 17 jaar, hij ouder dan haar ouders. ,,Ik vertrouwde hem, zag hem als een vader. Ik snap niet hoe hij me dit aan kon doen.” Justitie wil dat een inmiddels 61-jarige man uit Zaltbommel een gevangenisstraf krijgt van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk voor het verkrachten van het meisje vier jaar geleden in een tent in Frankrijk.

EXPLOSIEVE TOENAME Het aantal testafnames is ‘explosief toegenomen’. Sinds er getest wordt is de toename van het aantal testafspraken nog niet zó groot geweest. Deze dinsdag worden er 200 tot 300 afspraken per minuut gemaakt. ,,Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD’en zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen’’, meldt een woordvoerder van de landelijke GGD/GHOR.

Volledig scherm Coronateststraat. © ROBIN UTRECHT

SPOOKAUTO Het is een auto die regelrecht uit de Addams Family lijkt te komen. De bijna 50 jaar oude Ford die al meer dan een jaar in een parkeergarage in Nijmegen-Oost gestald staat, is letterlijk en figuurlijk een spookauto. Buurtbewoners willen dat de auto, waar met enige regelmaat een zwerver in zou slapen, verdwijnt uit de garage.

Volledig scherm De 'spookauto' die al meer dan een jaar in de openbare Limos parkeergarage vertoeft. © Foto: Bert Beelen

JONGEN BEVRIJD Door kordaat ingrijpen van een kraanmachinist is een 13-jarige jongen vanochtend onder een auto bevrijd in Groningen. Het slachtoffer kwam bekneld te zitten na een verkeersongeval. De machinist, die toevallig in de buurt was, heeft de auto met zijn kraanmachine opgetild, waarna de jongen kon worden bevrijd.

GROOT DICTEE De Nijmeegse studente en schrijfster Suzanne Voets heeft zaterdag het Groot Dictee der Nederlandse taal gewonnen. De 20-jarige maakte slechts drie foutjes. Bij de prominenten won cabaretier Pieter Derks uit Nijmegen. Hij ging vijfmaal de fout in.

Volledig scherm Suzanne Voets won het Groot Dictee en haar eerste boek is recent verschenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

RECHTSZAAK Hij was depressief na het uitgaan van een langdurige relatie. Een 23-jarige Arnhemse student filmde daarom vorig jaar een bloot meisje in het kleedhok van een Wagenings zwembad. ,,Ik zocht een uitlaatklep. Niet in alcohol of drugs ofzo, maar ik vond dit spannend: het gluren naar zich omkledende meisjes. Spannend om daar thuis naar te kijken, níét om te verspreiden.”

TESTEN Het maken van een testafspraak voor corona is zowel telefonisch als online momenteel heel moeilijk. Er bellen momenteel zoveel mensen dat er geen telefoonlijnen meer beschikbaar zijn, meldt de GGD. En ook online is er soms geen enkele testmogelijkheid beschikbaar. Maar er is een truc om toch aan een testafspraak in de buurt te komen.

MISBRUIK Een 53-jarige Aaltenaar moet zes jaar de cel in. Hij krijgt de straf omdat hij bijna elf jaar lang zijn pleegdochter misbruikte. Het misbruik, onder meer in ’s-Heerenberg en Winterswijk, begon toen het meisje 7 jaar oud was en de verdachte een relatie met de moeder had. Het misbruik gebeurde soms meerdere keren per week.

CONFLICT Is een metershoog kunststof bladerennet in de achtertuin de oplossing tegen inkijk vanuit een appartementencomplex? Ja, vindt villabewoner Ad van den Engel uit Maarssen. Nee, zeggen z’n achterburen, die het via de gemeente voor elkaar kregen dat het net werd weggehaald. En dus stapt Ad naar de rechter.