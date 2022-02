Nieuws gemist? Studenten zijn blij dat kabinet terug naar tekentafel moet en tranen bij Schulting na beuk Chinese

De natuur in, op sloffen in de klas: vrije scholen zijn niet meer zo excentriek

De open dagen van middelbare scholen komen er weer aan en er is ontzettend veel keuze. Zo ook voor de vrijeschool, die met nogal wat vooroordelen te kampen heeft. Het zou vooral een ‘Randstaddingetje’ zijn voor kinderen van creatievelingen die vrij zijn om te doen wat ze zelf willen. Toch wint de onderwijsvorm ook in Brabant terrein. ‘De vrijeschool groeit hier in verhouding net zo hard als in Amsterdam.’

