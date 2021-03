Nieuws gemist? Studentenhuis roze geverfd en avondklok mogelijk naar 22.00 uur

AVONDKLOK EN MEIVAKANTIE Het kabinet denkt erover de avondklok vanwege de zomertijd een uur later in te laten gaan. De avondklok geldt dan vanaf 22.00 uur in plaats van 21.00 uur. Wat het kabinet wel gaat besluiten, is een verlenging van het negatieve reisadvies voor het buitenland tot en met de meivakantie

RAADSLID OVERLEDEN Het Duivense VVD-raadslid Hetty Vermeer-Ernste is donderdagavond na een kort ziekbed overleden. Vermeer-Ernste raakte enkele weken geleden besmet met het coronavirus, dat uiteindelijk heeft geleid tot haar overlijden. Ze werd 75 jaar, zo heeft de gemeente Duiven maandag bekendgemaakt.

VERSLAAFD Jarenlang dacht hij bij het opstaan niet aan een kop koffie of warme douche, maar aan wanneer dat eerste biertje open kon. Oud-wethouder van Nijkerk Theo Manten (55) verzweeg zijn alcoholverslaving altijd, maar doet nu hij precies één jaar ‘clean’ is een boekje open. ‘Ik had weleens gedronken als ik in een raadsvergadering zat.’

Volledig scherm Theo Manten. © Mathilde Dusol

GRAP OF VANDALISME? Huize ’t Pott, een van de bekendste studentenhuizen in Enschede, heeft een opmerkelijke transformatie ondergaan. De studentenvilla is in de nacht van zondag op maandag knalroze geverfd door een rivaliserend studentenhuis. ,,We hebben helemaal niets gemerkt.”

TIPS BABY SEM De politie heeft afgelopen dagen enkele tips binnengekregen over de dood van de destijds pasgeboren baby Sem Vijverberg in Doetinchem. Het jongetje werd eind januari 2006 achtergelaten in het water van de Kapperskolk in de wijk De Hoop, waar het kindje overleed.

Volledig scherm © Grafje gevonden babylijkje

CORONABESMETTING Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) werkt na een positieve coronatest thuis in isolatie. Vrijdag vergaderde ze nog met de ministersploeg, dus nu moet het hele kabinet zichzelf in acht nemen en woensdag een coronatest doen. In quarantaine hoeven de bewindspersonen waarschijnlijk niet.

Volledig scherm Mona Keijzer. © EPA

OVERLAST UITLAATSERVICE? De gemeente Arnhem wil in gesprek met lokale hondenuitlaarservices. Volgens de gemeente zorgen zij voor overlast in Arnhemse parken. Daphne Buijs (41), die als uitlaatservice tweemaal daags met een groep honden wandelt in Park Zypendaal, is zich van geen kwaad bewust.

Volledig scherm hondenuitlaatservice van Daphne Buijs in park zypendaal Arnhem © Rolf Hensel

DUITSE WINKELS De rechtbank in Münster heeft maandagochtend met onmiddellijke ingang de maatregelen tegen de detailhandel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen geschrapt. Volgens de rechters is de maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De regering van de deelstaat in Düsseldorf heeft daar meteen op gereageerd door een nieuwe maatregel aan te nemen, waardoor de regels voor beperkte openstelling voor alle winkels gelijk zijn.

MARENGO-PROCES Het liquidatieproces Marengo is vandaag na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start gegaan. Voor het eerst verscheen Ridouan Taghi, Nederlands meest gezochte crimineel, voor de rechter. Tijdens de zitting nam hij ook het woord. Taghi noemde kroongetuige Nabil B. ‘een pathologische leugenaar en een fantast’.

Volledig scherm Rechtbanktekening (close-up) van Ridouan Taghi in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. ANP ALOYS OOSTERWIJK © ANP