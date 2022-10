Nieuws gemist? Suus (19) verwijdert pacemakers en naait monden dicht van dode mensen: ‘Make-uppen is het leukste’ • Edenaar in één klap multimiljonair

REGIONALE ZIEKENHUIZEN IN ZWAAR WEER | Drie ziekenhuizen uit de regio hebben grote moeite hun financiën op orde te houden en ziekenhuis Rivierenland in Tiel zit in zwaar weer. Dat ziekenhuis scoort in vijf bij de financiële ‘stresstest‘ over 2021 van accountantskantoor BDO. Een zesje is er voor ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het CWZ in Nijmegen en het Maasziekenhuis in Boxmeer.

‘TREITERTUBER’ ZORGT VOOR ONRUST IN ARNHEM | ‘Treitertuber’ Locos Turcos heeft voor commotie gezorgd in Arnhem. Hij ontlokte een grote groep leerlingen negatieve uitspraken en er ontstond een grimmige sfeer. Agenten hebben uiteindelijk ingegrepen omdat vuurwerk is afgestoken.

DODE BIJ AANRIJDING IN WOONWIJK HARDERWIJK | Bij een aanrijding op de Churchill-laan in een woonwijk van Harderwijk, is een dode gevallen. Het betreft een fietser die werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is een 72-jarige man uit Harderwijk.

GEMMA EN WILLEM MAKEN VAN BESPAREN EEN SPORT | De oven mag maar eens in de twee weken aan en de voordeurbel is uitgeschakeld omdat die constant stroom verbruikt. Willem en Gemma Bosma uit Bemmel leven al veel langer zuinig én comfortabel. ,,Er wordt zoveel geklaagd, wij willen graag ook eens dat andere verhaal vertellen.”

EDENAAR IN EEN KLAP MILJONAIR | Een Edese deelnemer aan de Staatsloterij is in één klap multimiljonair. De Edenaar won namelijk in een klap iets meer dan 5 miljoen euro bij de trekking van 10 oktober. De Edenaar had de mazzel een deel van het winnende staatslot te hebben gekocht, waarop de Jackpot van 25,7 miljoen euro viel.

RATTENOVERLAST BIJ WIM EN SANDRA | Het is nog erger dan gedacht met de ratten bij Wim en Sandra Arts in Wijchen. Ze zitten in het hele huis, waarschijnlijk zelfs het hele huizenblok. ,,Dit is ons huisje niet meer.”

STAKINGEN NS DEFINITIEF VAN DE BAAN | Vakbondsleden van FNV en CNV hebben in overgrote meerderheid ingestemd met een nieuwe cao bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Vakbonden en het ov-bedrijf kwamen na dagen van stakingen tot een principeakkoord over de arbeidsvoorwaarden. Werkonderbrekingen zijn nu definitief van de baan.

VAYANNE HAD GEEN LAST VAN HYPERVENTILATIE MAAR BLEEK DOODZIEK | Trombose, dat is toch iets voor ouderen? Die krijgen door een lange vlieg- of busreis dikke benen en moeten daarna bloedverdunners slikken. Vayanne was pas 16 toen ze trombose kreeg, als bijwerking van de pil. Alleen, niemand had dat door - tot ze op sterven na dood was. ,,Ik was zo bang dat ik dood zou gaan.”

SUUS (19) VERZORGT DE DODEN | Ze naait monden van dode mensen dicht, snijdt pacemakers uit borstkassen en maakt overledenen mooier met make-up. Het is verre van een gewone job voor een 19-jarige. Maar de piepjonge Suus Minkman draait haar hand er niet meer voor om. Ook de onprettige lijkenlucht vindt ze niet meer erg. ,,In het begin schrok ik weleens als een dode hand ineens samenkromp.’’

POSITIE COCU NU AL ONDER DRUK | Phillip Cocu is pas twee weken trainer van Vitesse, maar hij staat al zwaar onder druk. In Arnhem huist een degradatiekandidaat. De coach gaat zijn eigen weg. Zijn speelwijze blijft staan. Ook na de nederlaag tegen Fortuna.

IMF: ECONOMISCHE GROEI VOLGEND JAAR BIJNA TOT STILSTAND | De inflatie in Nederland blijft volgend jaar waarschijnlijk op een zeer hoog niveau. Daarnaast zal de groei van de economie bijna tot stilstand komen. Dat is de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat denkt dat de huidige energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is, maar een permanent karakter heeft.

TIEN AANHOUDINGEN BIJ ENORM DRUGSLAB | Zwaarbewapende agenten voor én op het erf en een politiehelikopter boven de Prinsenweg in Nijkerk. Het zijn deze dinsdagochtend de stille getuigen van een enorme operatie, die maandag begon. In het buitengebied viel de politie een werkend drugslab binnen en wist in totaal tien personen aan te houden. ,,Dit onderzoek gaat nog dagen duren, het is gigantisch.”

VERGETEN HUISHOUDENS VALLEN MOGELIJK TOCH BINNEN PRIJSPLAFOND | Goed nieuws voor zo’n 450.000 Nederlandse huishoudens die deze winter de hoofdprijs voor energie dreigden te moeten betalen. Voor bewoners van flats met blokverwarming, studentenhuizen en woongroepen is de dinsdag aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt een doorbraak. ,,Mensen die het al niet breed hebben laat je deze winter toch niet in de kou zitten?”

SPOORLOOS BLUNDERT MET MET ZOEKTOCHT NAAR BIOLOGISCHE OUDERS | Kristian van der Mark speurde het gezicht van zijn Colombiaanse halfbroertje af op zoek naar herkenning. ,,Dit kan hem zijn, dacht ik.” Nu blijkt hij door het programma Spoorloos te zijn gekoppeld aan mensen die niet zijn biologische familie zijn.

LINDE (14) WERD AANGEREDEN DOOR EEN TRACTOR | In Heumen roepen ze het net als in veel plattelandsplaatsen al tientallen jaren: dat landbouwverkeer hoort niet op de ventweg en in het dorp. Linde Kerkhoff raakte op weg naar school onder een trekker en is blij dat ze het kan navertellen.