Nieuws gemist? Sylvia overwon kanker én heeft parkinson, fietser overleeft ternauwernood botsing met trein

BETRAPT ZONDER TESTBEWIJS | Sinds de paasdagen mogen Nederlanders niet meer de Duitse grens over zonder een bewijs van een negatieve coronatest. Sindsdien zijn er zo’n honderd Nederlanders door de Duitse politie betrapt zonder zo’n testbewijs. Het is niet duidelijk of ze een boete krijgen, daarover beslissen de afzonderlijke gemeenten.

ONTSNAPT AAN DE DOOD | Een fietser had vanmiddag een engeltje op zijn schouder toen hij bij Rheden een onbewaakte spoorwegovergang overstak en daarbij een trein over het hoofd zag. Wonder boven wonder werd alleen zijn voorwiel geraakt door de trein en kwam de fietser er zonder kleerscheuren van af. Wel lag het treinverkeer enige tijd stil daarna.

DRUGSGEBRUIK ONDER STUDENTEN | Vrijdag raakten Nijmeegse studenten onwel toen ze een verkeerd xtc-pilletje slikten. Vormden zij een uitzondering of wordt er in het studentenleven veel vaker drugs gebruikt? Dat laatste is dus het geval, zo blijkt uit recent onderzoek. Xtc en coke worden met enige regelmaat ingenomen op feestjes of gewoon thuis. Zo vertelt studente Anne dat ze regelmatig wat gebruikt. ,,Ik ben wel eens een bekende politicus tegengeko­men die onder invloed van xtc veel sympathie­ker bleek te zijn dan ik vooraf dacht’’, zo geeft ze een voordeel van een pilletje.

ARNHEM TELT AF NAAR BEKERFINALE | Nog zes nachtjes slapen en dan is het zover: de bekerfinale van Vitesse tegen Ajax. Vandaag werd de binnenstad alvast volgehangen met geelzwarte spandoeken. Dat gebeurde door niemand minder dan Vitesse-icoon Edward Sturing. ‘De hele stad geel-zwart. Voor onze club. Voor onze stad’, zo luidt de tekst op het spandoek. Wat Sturing betreft zijn die woorden goed gekozen. ,,De wisselwerking tussen Vitesse en de stad is er altijd geweest. Vitesse is het uithangbord van Arnhem.”

Volledig scherm Vitessenaar Edward Sturing hang een spandoek op in het centrum van Arnhem om zijn club aan te moedigen. De club speelt zondag de bekerfinale in de Kuip tegen Ajax. © Videostill

WANDELWAGEN ROLT VIJVER IN | Een typisch gevalletje-oeps vanmiddag in Harderwijk. Daar rolde een wandelwagen mét baby een vijver in, terwijl moeder aan het winkelen was. Een passant zag het gebeuren, aarzelde geen moment en sprong het water in om de baby te redden. De baby is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

KANKER ÉN PARKINSON | Sylvia Sars is 60 jaar, zangeres en theatermaakster. Sinds tien jaar weet ze dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Ze overwon kanker, heeft een broertje dood aan medicijnen en ziet perspectief. In een uitgebreide monoloog vertelt deze dappere vrouw hoe zij in het leven staat. ,,Toen ik kanker kreeg, leek parkinson peanuts.’’

Volledig scherm Sylvia Sars © Jan van den Brink

PEDOJAGERS VOOR DE RECHTER | Twee jonge jongens die contact zouden hebben gelegd met hun slachtoffers - vermeende pedo’s - via een chatsite en zo afspraken met hen hebben gemaakt in het Sonsbeekpark in Arnhem. Zodra de slachtoffers op de afgesproken plek verschenen, werden zij mishandeld. Dit is kort samengevat volgens het Openbaar Ministerie de werkwijze van de twee vermeende pedojagers die vandaag voor de rechter verschenen. De twee waren ten tijde van hun ‘jacht’ 17 jaar. Het OM eist werkstraffen voor de twee, de rechter beslist over twee weken. Een derde verdachte werd vandaag vrijgesproken.

STEEKPARTIJ IN WESTERVOORT | De politie maakte vanmiddag wat meer details bekend over de steekpartij die zondagmiddag plaatsvond in Westervoort. Daarbij raakten drie mensen gewond. Twee van de slachtoffers zijn inmiddels weer thuis, de derde is er wat ernstiger aan toe, is geopereerd en ligt nog in het ziekenhuis. De verdachte, die zondagmiddag al werd aangehouden, is een 32-jarige man uit Dieren. De politie vertelt nog niets over de toedracht van de steekpartij.