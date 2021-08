Nieuws gemist? Taliban geven eerste persconferentie en juf Daniëlle (48) overleden

TeruglezenIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 17 augustus.

AFGHANISTAN Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Het toestel reist via een ander land in de regio naar het land om onder meer een nieuw ambassadeteam af te zetten en daarna mensen te evacueren. Nederland heeft al zo’n 500 mensen weggehaald uit het land, zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld vandaag.

Zeker 300 mensen zitten er nog vast. Tijdens een eerste persconferentie vanuit Kaboel bleef de taliban vasthouden aan hun eerdere gematigde geluid: ‘Iedereen is vergeven’. Volg de laatste ontwikkelingen hier.

JUF OVERLEDEN Juf Danielle Boekensteijn (48), die in juni dankzij Stichting Ambulance Wens nog één keer voor de klas kon staan en zo haar laatste wens in vervulling zag gaan, is maandag overleden.

Danielle uit Bodegraven leed aan darmkanker, in april bleek dat behandeling haar niet meer kon genezen. ,,Ik ben zo plotseling weggerukt uit het leven”, zei ze. Voor de klas staan - Danielle gaf les aan hoogbegaafde kinderen op twee scholen in Vianen en Nieuwegein - ging vanzelfsprekend niet meer.

BOSBRANDEN IN ZUID-FRANKRIJK In Zuid-Frankrijk woedden sinds maandagmiddag hevige bosbranden. Het vuur grijpt snel om zich heen in de Var-regio, een toeristisch gebied waar veel Nederlanders vakantie vieren. ,,Er was paniek op de camping, je hoorde kinderen gillen.’’

OVERSTROMINGEN Boeren in de regio die voor tienduizenden tot honderdduizenden euro’s schade hebben door het hoogwater van juli, krijgen daar geen rampvergoeding voor van het Rijk. Belangenorganisatie ZLTO vermoedt dat ongeveer 200 boeren in hun gebied en tuinders buiten de boot vallen. ‘Heel raar’, vindt agrarisch ondernemer René Cruijsen, ook wethouder in West Maas en Waal.

WOEDEND Dennis Schouten en Jan Roos zijn woedend op de Televizier. De twee presentatoren van de populaire Youtube-serie Roddelpraat kregen vanochtend te horen dat ze uit de competitie voor de Televizier-Ster Online-videoserie zijn gezet. „Maar we laten het er niet bij zitten.”

JAKOBSEN WINT ETAPPE Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds de beruchte valpartij van ruim een jaar geleden een etappe gewonnen in een grote ronde. De sprinter van Deceuninck - Quick Step was na een venijnige slotkilometer de snelste en greep daarmee ook nog eens de groene trui. De rode leiderstrui van Rein Taaramäe kwam niet in gevaar, ondanks een late valpartij van de Est.

HUISARTS VERWIJDERT TWITTER Huisarts Berend Nikkels heeft zijn Twitteraccount verwijderd. Dat deed hij nadat er zondagavond ophef ontstond rond een aantal berichten op zijn profiel. Naar eigen zeggen is Nikkels gehackt en heeft hij hiervan aangifte gedaan.

‘Ik schop types als jij helemaal naar buiten. Ik zeg: lekker niet vaccineren, maar dan ook niet bij ons artsen komen janken als je Covid krijgt, want wij hebben wel wat beters te doen dan aso’s behandelen. Jullie hebben er zelf voor gekozen’, was één van de opvallende tweets op het profiel van Nikkels.