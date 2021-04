Nieuws Gemist? Terrassen mogen open, twijfels over opbrengst; kermisexploitant Wijchen aangeklaagd

VERVOLGING KERMISEXPLOITANT OM ONGELUK Het Openbaar Ministerie (OM) stelt vervolging in tegen de eigenaar van de Deca Dance, de attractie waarmee in september 2019 in Wijchen een ernstig ongeluk gebeurde. Wijchenaar Marco van As verloor bij dat ongeluk een been.



Het bezoek dat hij met zijn gezin aan de plaatselijke kermis brengt, eindigt in een nachtmerrie. Als hij met zijn zoon Thijs, dan 8 jaar, in de snel draaiende Deca Dance zit, breekt het gondeltje waarin ze zitten af. In een interview zegt Van As nu: ‘Als hij schuld had, neem ik hem dat kwalijk’