Nieuws Gemist? Theo redde z’n Rolex van bende in Barcelona; deze broers en zus bouwen 4x4-campers

MARCOUCH VS GILLIS | De gemeente Arnhem gaat onderzoeken of de horeca op Vakantiepark Arnhem zich aan de regels houdt. Het park is eigendom van de Oostappen Groep van de flamboyante Peter Gillis, bekend van de realityserie Massa is Kassa van SBS6.



BETUWSE DOODGESCHOTEN | Bij een schietpartij in een restaurant in het zuiden van Colombia is een 27-jarige Nederlandse vrouw omgekomen. Het slachtoffer komt uit het Gelderse Eck en Wiel, bevestigt een gemeentewoordvoerder aan deze site. Lees meer.



GROTE BRAND BIJ BEDRIJF LANGS A50 | Bij transportbedrijf Vos op bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland langs de snelweg A50 heeft donderdagavond een grote brand gewoed. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.



CORONAGOLF PIEKT TIJDENS VIERDAAGSE | De coronagolf die er nu aan lijkt te komen, zal zo ongeveer over een week of vier op zijn hoogtepunt zijn. Dit zal leiden tot extra ziekenhuisopnames en extra overlijdens, maar het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat ziekenhuizen erdoor overbelast raken. Lees meer en bekijk de video.

JUDITH (31), EXPERT IN ROUWVERWERKING, OVERLEDEN | De jonge Nijmeegse wetenschapper en schrijver Judith Peters is overleden. Voor haar onderzoek zocht ze verhalen van mensen die een dierbare verloren maar die de band met die persoon op een of andere manier behielden. Door haar ziekte kon ze haar proefschrift niet voltooien, de verhalen die ze had, werden gebundeld in het boek Ze kwamen nog één keer terug. Op de dag dat ze zelf slecht nieuws over haar eigen gezondheid te verwerken kreeg, ging het naar de drukker. Lees meer.



4X4 CAMPERS | Hagelnieuwe Mercedes-bussen worden in de minifabriek van Innova in Katwijk omgebouwd tot stoere campers om op expeditie te gaan of een avontuurlijke reis in verre landen te maken. Geert, Teun en Lisette Stiphout runnen het bedrijf met hun vader Jos. ,,Onze campers gaan de hele wereld over, naar reizigers in Kazachstan tot IJsland, van Alaska tot Mongolië.” Lees meer.



OUTDOOR IN DE ACHTERHOEK | Topruiters uit binnen- en buitenland verzamelen zich dezer dagen in Vragender voor het grootste paardensportevenement van de provincie. ,,Een uit de hand gelopen hobby”, zegt Eric Morssinkhof, eigenaar van Paardensportcentrum Lichtenvoorde, waar tot en met zondag Outdoor Gelderland is. Lees de reportage en bekijk de video.



VAKANTIESTRESS OM SCHIPHOL | Er is grote paniek onder reizigers of hun reis deze zomer nog wel doorgaat, nu Schiphol een nog onbekend aantal vakantievluchten gaat schrappen. Reisorganisaties worden platgebeld door verontruste klanten. Reiskoepel ANVR verwacht zeker tientallen miljoenen euro’s schade en spant een rechtszaak aan tegen Schiphol.



Hoeveel vluchten worden geschrapt wordt per dag bepaald, zo ver mogelijk van te voren. Volgens de NOS kan het op sommige dagen gaan om enkele honderden vertrekkende of aankomende vluchten.



SCHOLIER (13) OVERLIJDT NA AANRIJDING MET BUS | Een 13-jarige leerling van een middelbare school in Horn (Limburg) is vandaag overleden na een aanrijding vanochtend op de N273.



THEO’S ROLEX WAS BIJNA WEG | Barcelona lijdt onder een ongekende golf diefstallen van dure horloges. Ze worden met geweld, op straat en zelfs bij daglicht, van de pols van het slachtoffer gerukt, meestal is dat een toerist. Zoals Theo de Rijk uit Arnhem, die zijn Rolex Daytona van 35.000 euro maar net uit hun klauwen wist te redden. Lees meer.

ARNHEM ZET ZICH SCHRAP VOOR EAGLES | Komen de fans van de rockband Eagles vrijdagavond te laat aan bij GelreDome, tegen de tijd dat ze Hotel California allang en breed gespeeld hebben? Als het aan de Arnhemse wethouder Evenementen Bob Roelofs ligt niet. Hij schat de kans groot in dat het op rolletjes loopt rondom het stadion maar houdt nog wel een slag om de arm.



STREEP DOOR 150 STRAFZAKEN | Zo’n 1500 verdachten van kleine vergrijpen ontlopen hun straf. Deze drastische maatregel neemt het Openbaar Ministerie (OM) als gevolg van te weinig strafrechters bij de rechtbank Gelderland. Lees meer.



PORTIER BLIJKT BOKSER | Julius Francis vocht ooit tegen Mike Tyson en werkt nu als portier in een Londens winkelcentrum. Daar kreeg Francis te maken met een vervelende klant, die kennis mocht maken met de rechter van de ex-bokser. Lees meer en bekijk de beelden:

BOERENACTIES, WAAR LIGT DE GRENS | Een minister thuis opzoeken is ongewenst, maar niet strafbaar. En een trein blokkeren? Hoe ver mogen de boeren eigenlijk gaan in hun protesten tegen het stikstofbeleid?



STAGIAIR BIJ STRAFHOF BLIJKT SPION | Een Russische inlichtingenofficier die voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe werkt, heeft geprobeerd te infiltreren bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De man wilde onder valse Braziliaanse identiteit bij het ICC aan de slag als stagiair.



SIEM KOMT THUIS BIJ DE GRAAFSCHAP | Siem de Jong (33) speelt komend seizoen voor De Graafschap. De aanvallende middenvelder c.q. spits keert na zeventien jaar terug op het oude nest. Na Alexander Büttner is De Jong de tweede ‘grote naam’ die De Graafschap heeft aangetrokken. En ook de tweede speler met roots in Doetinchem.



EMOTIE IN ZAAK OVERLEDEN FOTOMODEL | Is Werner van der V. (43) schuldig aan de dood van fotomodel Carolien uit Beneden-Leeuwen? Of is het een overdosis ghb waardoor het 39-jarige model op 9 april 2020 omkwam? De strafzaak tegen de verdachte ging vandaag verder in de Arnhemse rechtbank. Caroliens moeder sprak een emotionele verklaring uit: ,,Het is onverteerbaar dat jij vrij rondloopt.’’

Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.