Nieuws gemist? Thuiswerken doet lang niet iedereen en weer Nederlandse sekteleider vast in Duitsland

Het dringende advies thuis te werken, wordt lang niet overal nageleefd in de regio. Op sommige - weliswaar aangepaste - werkvloeren loopt nog personeel rond dat ook aan de keukentafel of in een slaapkamer achter de laptop zou kunnen zitten. Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs bedrijfspanden in de Gelderse steden Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en Wageningen.

Babyreuzenpanda Fan Xing mocht voor het eerst even buiten kijken in Ouwehands Dierenpark. De jonge panda zette onlangs zijn eerste stapjes en laat zich nu in het dierenpark in Rhenen voor het eerst aan het grote publiek zien.

De verkoop van tabak in de supermarkten wordt per 2024 verboden. Dat wil de ministerraad morgen besluiten, bevestigen verschillende Haagse bronnen. Eerst gaat per 2023 de online verkoop in de ban. De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord

Een 50-jarige man uit Dodewaard, die in Veenendaal een vrouw heeft doodgereden, heeft 240 uur werkstraf gekregen. Ook moet hij een schadevergoeding van ‘enkele tonnen’ betalen aan de nabestaanden. Zijn rijbewijs krijgt hij nu, zeven maanden na het ongeval, terug. Dit omdat hij kostwinner van een groot gezin is en de schadevergoeding aan de nabestaanden uit eigen zak moet betalen. De Dodewaarder krijgt er nog wel een voorwaardelijke rij-ontzegging bij, voor de duur van 17 maanden.

Het RIVM meldt 5725 nieuwe positieve tests, 1097 meer dan gisteren. Ook in onze regio was een fikse stijging: in de gemeenten Neder-Betuwe en Westervoort waren er nog niet eerder zó veel besmettingen op een dag, respectievelijk 24 en 13. Onduidelijk is waar dat door komt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weer is in Duitsland een Nederlandse ‘sekteleider’ opgepakt. Een 57-jarige man wordt beschuldigd van verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving van leden van een door hem opgerichte gemeenschap, meldt een woordvoerder van de Duitse rechtbank aan deze site.

Tot slot een mooie foto om dit overzicht mee af te sluiten. Fotograaf Rolf Hensel maakt onderstaande plaat bij het viaduct in de Apeldoornseweg in Arnhem dat de Cattepoelseweg overspant. Dat is aan groot onderhoud toe. Elke werkdag is de aannemer nu bezig, maar daar is nauwelijks iets van te zien. De 29 meter lange overspanning is vanbinnen hol en juist daar, in die catacomben, zijn de werklieden bezig.

Volledig scherm Uitvoerder Gor Luijkx van aannemersbedrijf Gebr. Van Kessel toont een van de plekken waar onderhoud nodig is aan het viaduct in de Apeldoornseweg. © Rolf Hensel

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.