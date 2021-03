Nieuws gemist? Tielenaar mikt met partij op ‘zwetende kiezer’ en vrij door EU reizen met coronapaspoort

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 16 maart.

ALLE CORONABEDDEN ALWEER BEZET | Ziekenhuizen in de regio zien steeds meer patiënten met corona. Op de verpleegafdelingen zijn op dit moment alle bedden bezet die bestemd zijn voor coronapatiënten. Het aantal besmettingen in de regio liep opnieuw op, vooral in de gemeenten Cuijk en Grave. Ook in Oude IJsselstreek zijn de afgelopen zeven dagen relatief veel besmettingen gemeld.

TRAM ONTSPOORD | Een tram op de Uithoflijn is dinsdagochtend vlak bij het stadion van FC Utrecht ontspoord na een aanrijding met een bestelbus van supermarktketen Jumbo. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt Veiligheidsregio Utrecht. De tram liep bijna volledig uit zijn rails en belandde overdwars op de Laan van Maarschalkerweerd. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld om medische assistentie te verlenen.

POLITIE CONTROLEERT SCHIPPERS MET DRONE | De politie zet drones in om te controleren of binnenvaartschepen varend kwalijke ladingdampen ontgassen. Vanwege de milieuverontreiniging is het discutabel om de tanks nog in de openlucht te ventileren. Het ontgassen van benzeen en benzine is al langer verboden. ,,Zoom eens in op de ventilator?”

GRANULIETSTORT IS VEILIG | Granuliet kan veilig gebruikt worden bij het opvullen van zandplassen. Dat stellen gerechtsdeskundigen van STAB, een onafhankelijke organisatie die door de Raad van State om advies is gevraagd. Het rapport is van groot belang in de zaak die de gemeente west Maas en Waal heeft aangespannen tegen de overheid om te zorgen dat de stort van granuliet in de plassen van het project Over de Maas wordt stopgezet.

Volledig scherm Hond Mira van Karst Jongsma is ontvoerd in Bennekom. © Eigen foto

HOND ONTVOERD | Een onbekende vrouw heeft dinsdagochtend in Bennekom hond Mira ontvoerd. Haar baasje Karst Jongsma (20) is radeloos. Hij hoopt tegen beter weten in dat het om een vergissing gaat. ,,Dit is uitzichtloos. Als ze Mira had willen terugbrengen, was dat allang gebeurd.’’ De vrouw nam de border collie voor het huis van Jongsma aan de Heinrich Witteweg in Bennekom mee. De hond had een halsband om waarop het adres en telefoonnummer stonden vermeld.

VRIJ REIZEN VOOR INWONERS EU MET CORONAPASPOORT | Inwoners van de Europese Unie moeten vanaf deze zomer vrij kunnen reizen met een coronapaspoort. Wanneer mensen zijn gevaccineerd, recent zijn getest of als ze antistoffen hebben voor het virus, moet een pas hen toegang geven tot alle EU-landen. De Europese Commissie presenteert morgen het plan voor het ‘groene certificaat’.

‘VOOR EEN HETERE WERELD’ | Tielenaar Han Go, de directeur van het bekende sauzenmerk Go Tan, heeft als ludieke stunt een zogenaamde eigen partij opgericht: de Sriracha Partij 21, vernoemd naar de scherpe srirachasaus. De partij hoopt ‘de zwetende kiezer’ te overtuigen en ging daarom in Tiel de straat op.

VERDWAALDE WALRUS | In Ierland wordt druk gespeculeerd over de vraag hoe een walrus van de Noordpool uiteindelijk arriveerde op Valentia Island aan de Ierse westkust. ,,Mogelijk is het dier afgedreven nadat hij op een ijsberg in slaap was gevallen.’’

STEL UIT GROENLO VERHUIST NAAR ZWEDEN | Het huis is verkocht, zoon Yzeron (5) heeft afscheid genomen van zijn klasgenootjes. Geert en Lynn Everink zijn vrijdag naar Zweden vertrokken, waar het stel uit Groenlo een nieuwe toekomst zoekt. ‘Dit land past bij ons.’

Volledig scherm De familie Everink uit Groenlo wil al sinds 2014 emigreren naar Zweden, en nu komt het er eindelijk van. © theo kock persfotografie