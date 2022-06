Nieuws gemist? Tieners gewond bij crash met 45 kilometerwagen en parkeerchaos rond concert van Elton John

45 KILOMETERAUTO CRASHT | Vier tieners liggen zwaargewond in verschillende ziekenhuizen nadat ze donderdagavond in Nijkerk uit de bocht vlogen met hun 45 kilometerwagentje. De politie onderzoekt de toedracht, maar gaat er nu van uit dat de minderjarige Barnevelder die achter het stuur zat, de macht over het stuur verloor.

Ongeval met 45 kilometerauto op de Barneveldseweg in Nijkerk. Vier tieners raakten gewond.

PARKEERCHAOS BIJ ELTON JOHN | Bezoekers van het concert van Elton John donderdagavond in het Arnhemse GelreDome uiten massaal kritiek op de chaos die is ontstaan bij het parkeren. ,,We hebben twee uur rondjes gereden door Arnhem. Parkeerplaats na parkeerplaats was vol. GelreDome moet zich kapot schamen’’, zegt Alex Vriends. Hij kwam vanuit Brabant om tien voor zes aan bij de parkeerplaats bij GelreDome. Deze was net vol. ,,En dan rijd je naar de volgende parkeerplaats, de matrixborden volgend. Uiteindelijk kwamen we uit bij Burgers’ Zoo waar 4 kilometer file voor de parkeerplaats stond. Veel mensen waren inmiddels zo boos dat de jonge verkeersregelaars moesten vrezen voor hun leven.’’

In de rij bij Burgers Zoo voor een pendelbus naar Gelredome voor het concert van Elton John (inzet).

STIKSTOFMAATREGELEN | In vrijwel het hele land wordt de stikstofuitstoot gigantisch aangepakt. Bij natuurgebieden moet de uitstoot tot 70 procent omlaag. Dat ingrijpende besluit heeft de ministerraad vrijdag genomen. Vooral in Gelderland wordt flink gesneden in de hoeveelheid dieren, omdat daar relatief veel grote veehouderijen zitten.

OVERLEDEN PERSOON IN HET WATER | In de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst is een overleden persoon gevonden. De persoon is aangetroffen na een melding. De politie onderzoekt de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Dat kost tijd omdat het zorgvuldig moet gebeuren, aldus de politie. Het is niet duidelijk of het gaat om het lichaam van Martijn, die wordt gezocht sinds de vondst van een dode vrouw op de Cuijkstraat in Arnhem.

DOOD DOOR STIER | Bij slachtbedrijf Vion in Tilburg is vrijdagochtend een 37-jarige man uit Nieuwleusen omgekomen, nadat hij werd aangevallen door een stier. Het gaat om een chauffeur van transportbedrijf Stens Transport uit Staphorst. Een woordvoerder van het slachtbedrijf aan de Enschotsestraat laat weten dat Vion meeleeft met de familie en nabestaanden van het slachtoffer. „Het is vreselijk.”

Meerdere medewerkers zagen het dodelijke incident gebeuren. Voor deze medewerkers heeft de politie slachtofferhulp ingeschakeld.

ERIN GELUISD | Er zijn twijfels gerezen over de veroordeling van een man uit Wolfheze in 2019, voor stalking van een verpleegkundige uit Malden. Justitie gaat nu proberen een deel van de straf voorlopig op te schorten. De Maldense blijkt in de periode ná de veroordeling op slinkse wijze uit naam van de verdachte dreigberichten naar zichzelf te hebben gestuurd, waardoor het leek dat de stalking doorging. Dat bleek deze week tijdens een uitzending van het RTL-televisieprogramma Zeeman Confronteert.

De Maldense beschuldigde een man uit Wolfheze jarenlang onterecht van stalking.