Nieuws Gemist? Tientallen Arnhemse jongeren naar voedselbank, Vitessefans in Londen en Forum is de weg kwijt

JONGEREN IN RIJ VOOR VOEDSELBANK | Een abnormale hoeveelheid jongeren en jongvolwassenen klopt bij voedselbanken aan voor een voedselpakket. Zo hebben zich in Arnhem sinds begin dit jaar enkele tientallen jongeren in financiële problemen aangemeld. Het vermoeden bestaat dat de jongvolwassenen voor een belangrijk deel ‘werkende armen’ zijn. Lees meer.



VERDACHTEN TERREUR ROND FRUITHANDEL BLIJVEN IN CEL | Vier verdachten die vastzitten voor het plegen van een aanslag op een woning in Tiel – onderdeel van de bedreiging van fruitbedrijf De Groot uit Hedel – blijven in de cel. ,,Al was het maar als waarschuwing zodat andere jongeren het niet in hun hoofd halen om zich voor dit soort acties te laten rekruteren.”



‘HELSE VADER’ KRIJGT STRAF | De kinderen van Veenendaler Richard van T. (51) moesten naar eigen zeggen bijna wekelijks van hun vader meespelen aan ‘een spelletje’. De vier kinderen legden hun handen op de eettafel en werden net zo lang geslagen tot een van hen moest huilen. De Utrechtse rechtbank veroordeelde de man vandaag voor deze mishandeling. Dat hij ook zijn vrouw verkrachtte, kon niet worden bewezen.



Bekijk de nieuwste aflevering van de serie Beste Achterhoekers van vlogger Frans Miggelbrink:

VITESSE IN LONDEN | De Arnhemse ploeg speelt vanavond (21.00 uur) in het imposante en nagelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium de wedstrijd in de Conference League tegen de Engelse topploeg Tottenham Hotspur. Kunnen ze de stunt van de thuiswedstrijd (1-0 winst) herhalen? Lees de voorbeschouwing van onze clubwatcher Lex Lammers.



Volg hier live het verloop van de wedstrijd!



SUPPORTERS REIZEN AF | Zo’n 1500 Arnhemse fans steunen hun club. Met vliegtuigen en met bussen zijn de supporters vandaag vertrokken richting Engeland.



Bekijk beelden van de bussen die vertrekken uit Arnhem voor het Europese avontuur:

FORUM IS DE WEG KWIJT | Kennelijk is het nog verwarrend. Er komt per 1 januari een nieuwe gemeente Land van Cuijk, maar ook een nieuwe gemeente Maashorst die ontstaat uit de fusie tussen Uden en Landhorst. En als je dan niet goed op de hoogte bent van de gemeentegrenzen en welke dorpen bij welke gemeente gaan horen, kan het fout gaan. Dat gebeurde in ieder geval bij Forum voor Democratie.



EEN LEVEN IN DE MUZIEK | Muziek is de rode draad in het leven van Maarten-Jan Dongelmans. Zondag 7 november viert hij dat hij al 55 jaar kerkmusicus is met een jubileummis in Huissen, waarbij muziek klinkt van zijn favoriete componist Mozart. ,Je krijgt zoveel energie van een koor, zoveel energie van de muziek. Dat is prachtig.”



BIER DRAGEN IS EEN KUNST | Een foto van een vrouwelijke NEC-fan die de trap van De Goffert beklimt en vijf halve liters bier draagt gaat sinds kort via sociale media de wereld over. Ook in de Verenigde Staten wordt de foto massaal gedeeld. Lees meer.

Poll Hoeveel biertjes breng jij zonder problemen naar hun bestemming? Twee

Vier

Vijf

Als het moet: acht Hoeveel biertjes breng jij zonder problemen naar hun bestemming? Twee (13%)

Vier (16%)

Vijf (24%)

Als het moet: acht (47%)

CORONA-UPDATE | Voor het eerst sinds 18 juli zijn er weer meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19. Dat zijn er 17 meer dan gisteren. Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal sinds 11 juni. Lees bij in ons liveblog.



BRTTEN KEUREN CORONAPIL GOED | Een pil tegen corona die is ontwikkeld door farmaceut MSD is vandaag goedgekeurd door de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, de MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het middel molnupiravir. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, kijkt mee met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Als die waakhond positief is, zou het in Nederland gebruikt kunnen worden. Lees meer.



CORONA-ZORGEN IN DUITSLAND | Ook in Duitsland groeit de bezorgdheid over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Gezondheidsinstituut RKI maakte vanochtend bekend dat in een dag tijd 33.949 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting: het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Er lagen woensdag 2226 coronapatiënten op de intensive care bij onze oosterburen. Later op de dag werd bekend dat alle Duitsers een zogenoemde ‘boosterprik’ aangeboden krijgen.



De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor de gevolgen van de snel oplopende besmettingscijfers:

SPORTSCHOOLHOUDER BAALT | Nog geen half jaar na de heropening van de sportscholen krijgt de branche een zoveelste klap: sporters zonder QR-code mogen vanaf zaterdag niet meer naar binnen. ,,Ik heb het gevoel dat er misbruik wordt gemaakt van de sportbranche om zo de niet-gevaccineerden extra te kunnen beperken”, zegt Remge Vink, eigenaar van AeroFitt in onder meer Didam. Lees meer.



GEEN GROOTSE AFTRAP CARNAVAL IN LIMBURG | In Noord- en Midden-Limburg vinden volgende week op 11 november geen grootschalige evenementen plaats als aftrap van het carnavalsseizoen. Dat blijkt na spoedoverleg door de burgemeesters in de veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN).



ARNO ARTS, DE BIOGRAFIE | Oud-NEC’er Arno Arts (52) schreef zijn eigen biografie. Want waarom zouden alleen Gijp en Kieft een boek hebben en niet ‘Arnootje’ uit een Groesbeekse volksbuurt? an een boek over mij gaan er niet vele duizenden over de plank, zoals bij Gijp en Kieft. Maar ik vond het leuk om te schrijven en ik hoop dat mensen in de regio er veel plezier aan beleven.” Lees meer.

