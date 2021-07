Nieuws Gemist? Tientallen Nederlandse vrouwen leggen lot in handen omstreden Spaanse arts en Nijmeegse piemelplakker is terug

HOOGWATER | De rivieren in onze regio zijn dicht bij het bereiken van de piek in deze hoogwatergolf. Vandaag genoten vooral veel mensen van de prachtige plaatjes van de watervlaktes in de Maas, de Nederrijn en de Waal. Zoals bij Tolkamer, waar het zaterdag ook al zwart van de mensen zag.

DRENKELING | In Bergen, even ten zuiden van Boxmeer, werd een drenkeling uit de Maas gehaald. De man dacht zijn huis te kunnen bereiken maar onderschatte het hoge waterpeil, aldus hulpdiensten. Bij Gennep werd vanochtend vroeg een zwemmer uit de Niers gehaald.



ZONDVLOED IN OOSTENRIJK | Ook Oostenrijk kan meepraten over wateroverlast. Ongekend zware regenval maakte van een beek een woest kolkende stroom, die delen van de binnenstad van Hallein overspoelde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg treft en onder meer auto’s en hekwerken meesleurt.

CORONA-UPDATE | Het aantal coronagevallen blijft in het hele land stijgen, en daardoor gaan de risiconiveaus verder omhoog. Elf van de 25 veiligheidsregio’s staan al op het hoogste alarmniveau, zeer ernstig, en daar kunnen tien regio’s bij komen als de overheid in de loop van komende week de nieuwe kaart van Nederland vaststelt. Daaronder vrijwel zeker Gelderland-Zuid, maar mogelijk ook Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland en Brabant Zuid-Oost.



Het aantal met corona in de ziekenhuizen opgenomen patiënten stijgt gestaag door. Op de verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee. Gisteren lagen er 284 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrijdag 265 en donderdag 230. Lees bij in ons liveblog.



VACCINATIEBOEKJE | Om fraude met het gele vaccinatieboekje zo veel mogelijk te voorkomen, voeren medewerkers van Gelderse GGD’s controles uit. De persoonlijke gegevens van iemand die een stempel in het boekje wil, worden dubbel gecheckt. Wie nog geen naam heeft ingevuld, krijgt de vraag dat ter plekke te doen.

EDENAAR DOOR HET LINT | Een bewoner van een flat aan de Jan Th Tooroplaan in Ede is zondagavond om onbekende reden helemaal door het lint gegaan. Hij gooide twintig ruiten van zijn buren in en vernielde twee willekeurige auto’s. Hij is daarna door de politie meegenomen.

BRUILOFT VERPEST DOOR CORONAREGELS | De aangescherpte coronaregels komen keihard aan bij bruidsparen en ondernemers in de trouwbranche. Livemuziek is niet meer toegestaan en alle gasten moeten een vaste zitplek hebben. Ook Marcel Veldwijk (32) en Zaneta Boterkooper (34) uit Arnhem balen. ,,Door wanbeleid hebben wij een totaal andere bruiloft.”

Volledig scherm Zaneta en Marcel uit Arnhem. © Gerard Burgers

MOORDENAAR PETER R. DE VRIES | Delano G. (21) bouwde als tiener in Tiel een fiks strafblad op met inbraken en straatroven. Hij stond onder toezicht van jeugdreclassering. Toch groeide de jonge rapper door naar de zware criminaliteit. Nu zit hij vast voor het doodschieten van Peter R. de Vries op een zomeravond in druk Amsterdam. Lees meer.

PIEMELPLAKKER | De mysterieuze dildoplakker in Nijmegen heeft weer toegeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn drie rubberen piemels op de PostNL-brievenbus aan de Weurtseweg gelijmd.

CRASH MAX VERSTAPPEN | Het was niet de dag van Max Verstappen. De Nederlandse coureur is op Silverstone zwaar gecrasht. Dat gebeurde in Copse Corner na een hevig gevecht met Lewis Hamilton, die op plek twee moest beginnen bij zijn thuisrace. Hamilton werd door de wedstrijdleiding als schuldige gezien voor de crash en moet tien seconden stilstaan bij zijn eerste pitstop. Dat weerhield de Brit er niet van om de race te winnen.

OMSTREDEN ARTS HELPT TIENTALLEN VROUWEN | Ze kunnen geen prikkels verdragen, hebben continu pijn en liggen 24/7 op bed in verduisterde kamertjes. Voor tientallen vrouwen in Nederland is dit de dagelijkse realiteit. Omdat een experimentele operatie voor hun ziekte hier verboden is, leggen ze hun lot in handen van een ‘wonderdokter’ in Barcelona. Maar die wordt door vakbroeders als charlatan weggezet.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.