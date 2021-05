Nieuws gemist? Tijdelijk goedkoper naar Gelderse attracties en stille tocht voor doodgestoken Eduard (27)

PORNO DETOX ,,Wist je dat 30 procent van de mannen het liefst geen porno meer zou kijken? Maar het wel gewoon blijft doen?” Nijmegenaar Simon Janssen (25) schrok van die cijfers. Met zijn bedrijf PornDetox90 wil hij ervoor zorgen dat mensen zonder porno door het leven kunnen gaan. Waarom? Janssen is ervaringsdeskundige en weet hoe lastig het kan zijn om ermee op te houden.

BRAND IN ZAAGSELBUNKER De brandweer is woensdagmiddag met groot materieel uitgerukt voor een brand bij een aannemersbedrijf in Herveld. Het vuur woedt volgens de brandweer in een opslag van zaagsel, en mogelijk ook in de afzuiging. Een aantal woningen rond het bedrijf is ‘uit veiligheidsredenen’ ontruimd en er is opgeschaald naar hulpverleningscode Grip 1. Er was enige tijd kans op een stofexplosie.

OVERLEDEN NA TRACTORONGELUK De scooterrijder die maandagmiddag geschept werd door een tractor op de N224 bij Ede, is bezweken aan zijn verwondingen. De 42-jarige man uit Ede raakte zwaargewond toen de tractor die hem over het hoofd zag de rijksweg wilde opdraaien.

LAGE TOEGANGSPRIJZEN Een entreekaartje kost bij attracties als dierenpark Burgers’ Zoo in Arnhem en het Kröller-Müller Museum in Otterlo bij de heropening tijdelijk minder geld. Dat komt doordat alleen de buitengedeeltes van attractieparken vanaf woensdag 19 mei onder voorwaarden open mogen. De Arnhemse dierentuin en het Otterloose museum willen bezoekers daarom tegemoet komen. Een kaartje voor Burgers’ Zoo kost straks 10 euro en toegang tot het Kröller-Müller Museum kost je vijfenhalve euro.

Volledig scherm Bezoekers van Burgers' Zoo bij een eerdere heropening in tijden van corona. © Rolf Hensel © Rolf Hensel

SAMENWONEN André Hazes gaat samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen. De zanger heeft een appartement gekocht in de chique Rotterdamse wijk Hillegersberg, naar verluidt voor 815.000 euro. Het huis is slechts enkele kilometers verwijderd van de villa waar zijn ex Monique Westenberg is blijven wonen met hun zoontje André (4).

AAN DE DOOD ONTSNAPT Een brand in haar woonwagen betekende woensdagochtend bijna het einde voor de Enschedese Priscillia Pril (35) en haar twee kinderen. Priscillia ligt op de bank te slapen als er plots een uitslaande brand ontstaan, waarschijnlijk door kortsluiting in een stekkerdoos. Ze weet haar drie kinderen van 8, 10 en 15 uit de brandende woonwagen te redden. De woning is echter niet meer te redden. Alles is verkoold. Of toch niet? Een brandweerman vindt na de brand een doos vol spullen die Priscillia heel dierbaar zijn.

Volledig scherm Priscillia Pril en haar zoonin bij de uitgebrande woonwagen. Die vloog vanmorgen in brand. Ze hebben bijna niets meer. © Frans Nikkels

STILLE TOCHT Nabestaanden van de zondagavond in Arnhem doodgestoken Eduard Verhaaf uit Doesburg hebben het plan opgevat een stille tocht te houden. Die gaat, als de autoriteiten groen licht geven, komende zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur plaatsvinden, in en rond de Dragonstraat in de wijk Malburgen-Oost. In die straat kwam Eduard zondag door een aantal messteken om het leven.

Volledig scherm Dragonstraat Arnhem. Ter nagedachtenis aan de doodgestoken Eduard Verhaaf uit Doesburg. © DG