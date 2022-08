Nieuws Gemist? Tim Hofman mikt weer op The Voice • Van Hooijdonk schrikt van toestand Vitesse

BEZWAAR VAN ÉÉN OUDER MET GROTE GEVOLGEN | Dertig jaar lang waren afspraken over het begin en einde van schoolvakanties op de grens tussen Overijssel en Gelderland geen probleem. Tot één ouder roet in het eten gooide. Het gevolg: scholen moeten zich voortaan strikt houden aan de data die het ministerie voorschrijft.

PARADISE LOST | Het bekende daklozenpaar Björn en Inge Geilen moet uiterlijk komende maandag met hun tent vertrekken uit de Arnhemse Stadsblokken. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Dat de twee kamperen in een natuurgebied, is de gemeente al lange tijd een doorn in het oog. Ook ligt er veel afval rond de tent en hebben woonbootbewoners bij de Stadsblokken last van het dakloze stel, zo betoogt het Arnhemse stadsbestuur.

INTRO IS BEGONNEN | Arnhem staat nou niet echt bekend als een studentenstad. Toch weten studenten de Rijnstad goed te vinden, zo blijkt tijdens de jaarlijkse introductieweek. De goede bereikbaarheid vanuit het oosten én het unieke studieaanbod van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) worden genoemd als belangrijke redenen.

TIM HOFMAN MIKT OPNIEUW OP THE VOICE | Tim Hofman heeft een tweede gesprek aangevraagd met John de Mol. Eerder sprak hij in een special van Boos al met de Talpa-topman over misstanden bij The Voice of Holland. BNNVara bevestigt dat er donderdag een uitzending komt die in het teken zal staan van de talentenjacht en John de Mol.

WAAR IS BERT? | Waar is de vermiste Bert Huttinga? Familie en vrienden van de Nijmeegse ‘knuffelbeer’ zijn radeloos: al ruim zes weken is de vrachtwagenchauffeur spoorloos. Het verdriet is extra groot, omdat hij vermoedelijk zelf een eind aan z’n leven heeft gemaakt. Niemand kon echt afscheid nemen. ,,We wisten niet dat hij zó in de knoop zat.” Lees hier het verhaal van de zoektocht.

NACHTMERRIE TIJDENS HEIDEWEEK | Het ongeluk dat afgelopen weekend plaatsvond bij de Heide-optocht in Ede heeft een flinke impact gehad op het bestuur en de leden van de Edese korfbalvereniging CKV Reehorst ‘45. Een jeugdlid van de vereniging kwam tijdens de optocht onder een kar terecht en liep daarbij een teenbreuk en een verschoven wervel op.

STRUCTUREEL MINDER TREINEN | De Nederlandse Spoorwegen zetten het mes in de dienstregeling. Vanaf 5 september gaan er al minder treinen rijden en in 2023 rijdt het spoorbedrijf sowieso tien procent minder treinen dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Een tekort aan collega’s door de krappe arbeidsmarkt en stijgend ziekteverzuim hakken erin.

GOEDE VOORNEMENS? | Makelaars merken dat in vakanties heel wat mensen besluiten om hun huis te verkopen, echtscheidingsadvocaten zien na de zomervakantie meer stellen een afspraak maken. Met andere woorden: de zomervakantie is voor veel mensen een evaluatiemoment. Maak jij ook nieuwe voornemens na de vakantie? Laat het ons weten.

VAN HOOIJDONK SCHRIKT VAN VITESSE | Vitesse staat onder hoogspanning. De sportieve prestaties zijn rampzalig en de achterban hekelt alle traagheid rond de komst van een nieuwe eigenaar. Voormalig speler Pierre van Hooijdonk: ,,De club steekt in een diepe crisis.”

BRAND BIJ MAAIROBOTBEDRIJF | ‘Het viel gelukkig allemaal mee’, meldde de brandweer maandagavond, nadat de brandblussers snel het vuur hadden geblust dat woedde in een Overasselts maairobotbedrijf. Een dag later ziet eigenaar Erik Angenendt wat anders. ,,Binnen is echt alles kapot.”

Volledig scherm Buiten lijkt de schade mee te vallen, maar binnen is duidelijk hoezeer het vuur bij Robotmaaier.com in Overasselt heeft huisgehouden. © DG

TEGENVALLER VOOR ZONNESTROOM | Eneco schroeft de terugleververgoeding voor zonnestroom vanaf 5 september drastisch terug naar 9 cent per kWh. Dat is een forse verlaging want Eneco betaalde voor het overschot van de klanten tot nu toe het reguliere stroomtarief. Dat was bij sommige klanten met de huidige variabele contracten zelfs meer dan 50 cent per kWh.