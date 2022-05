Nieuws Gemist? Timelapse van noodweer in Nijmegen maakt indruk; moeder bevalt 2 keer van hetzelfde kind

RUTTE REAGEERT FEL De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat het archiefbeheer van Ruttes ministerie van Algemene Zaken onder de loep nemen na onthullingen over het sms-beleid van de premier. In het spoeddebat over de verwijderde sms’jes diende een klein aantal oppositiepartijen een motie van wantrouwen in, maar die haalt lang geen meerderheid. Rutte reageerde fel op de kritiek.



OPMERKELIJKE BORGSOM Zijn vriendin biedt justitie 70.000 euro als borgsom. Ze wil dolgraag dat haar 31-jarige vriend Carlo R, verdacht van twee brandaanslagen op een e-bike bedrijf uit Cuijk, naar huis komt om zijn strafproces in vrijheid thuis af te wachten.



,,De vriendin van mijn cliënt is volledig ingestort en onderzocht door de crisisdienst”, zei de advocaat van Carlo R. donderdag tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Den Bosch over het opmerkelijke aanbod.



NOODWEER trok vanmiddag over de regio. Deze indrukwekkende beelden werden gemaakt vanaf de Nijmeegse Waalkade. Lees hier alles over de calamiteiten her en der in de regio terug.

SUPERCELL Inwoners van het oosten van Brabant kunnen donderdagavond het beste hun parasols opbergen en trampolines vastzetten, want vrijdagmiddag is er een kans dat een supercell voorbij raast. ,,Een supercell is het zwaarste kaliber onweersbui dat mogelijk is”, licht meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza toe. Lokaal zijn zware windstoten te verwachten, met mogelijk hagel.



BLIKSEM SLAAT IN Het noodweer heeft donderdagmiddag fikse schade veroorzaakt aan een woning aan de Graafseweg in Nijmegen. In het dak van het huis sloeg de bliksem in, waarna er metershoge vlammen ontstonden. Lees meer.



CHAOS OP STATION Het noodweer zorgde voor grote problemen op het spoor in de regio. Rond belangrijke stations Nijmegen, Arnhem en Ede-Wageningen liepen reizigers vertraging op, bij Terborg viel een boom op het spoor. Bekijk een video over de situatie op station Nijmegen.

VANGELIS OVERLEDEN De Griekse componist en muzikant Vangelis is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van de muziek van de film Chariots of Fire uit 1981, waarvoor hij een Oscar won.



OOG IN OOG MET MACHINEGEWEER Ina (59) lag dinsdagmiddag na haar werk even te slapen op de bank toen 196 meter van haar huis in de Nijmeegse wijk Hatert een man een andere man in zijn bovenbeen schoot. Ze wist dus niet of ze nog droomde, toen ze dinsdagmiddag ineens in haar eigen gang stond en in de loop staarde van een soort marinier met een camera op zijn helm en een machinegeweer in zijn handen. Lees meer.



KLETSKASSA Het is voor sommige ouderen het enige gesprek dat ze op een dag voeren: het praatje met de kassière in de Jumbo. De Kletskassa in Beneden-Leeuwen draait nu zo’n vier weken en is een succes. ,,Je weet bijna niet wat je allemaal hoort.”

TBS VOOR DRILRAPPER? Hij dacht carrière te kunnen maken als drillrapper, maar Shaquille J. (26) lijkt voorlopig zijn leven achter slot en grendel te moeten slijten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Voor een poging tot doodslag op Quinn uit Enschede.



WARMTEPOMP WORDT KLEINER Nederland moet massaal aan de warmtepomp. Maar zo klein zijn ze niet, dus waar laat je zo’n ding? En waarom zien die buitenunits eruit als een koelwagen? Op de Installatiebeurs zien ze het helemaal zitten. Lees meer.



STUNTBRUIDSPAAR Een stel uit de Amerikaanse staat Utah is op een wel heel bijzondere manier in het huwelijksbootje gestapt. Gabe Jessop en Ambyr Bambyr Mishelle, die als stuntman en -vrouw in de filmindustrie werken, staken zichzelf in brand tijdens hun huwelijksfeest. Een TikTok-filmpje van de stunt is inmiddels al miljoenen keren bekeken. Lees meer en bekijk de video:

